Политика

ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в РадуRT на русском 17:14

Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария. Об этом сообщил спикер Рады Андрей Парубий.
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«ЦИК единогласно отменил регистрацию Андрея Клюева кандидатом в одномандатном округе №46», - отметил аналитик гражданской сети «Опора» Александр Клюжев в Facebook
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ТК Звезда16:24

Подробнее о событии

ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду

RT на русском17:14

Соратника Януковича сняли с выборов в Раду

Газета.Ru16:56

Аваков попросил ЦИК снять экс-главу администрации Януковича с выборов

РИА Новости02:03

ЦИК Украины отменила регистрацию Шария и Клюева

Телеканал 360°16:34

Шария сняли с выборов в Раду

Lenta.ru16:03

В Киеве протестуют против допуска к выборам кандидатов—сторонников «свергнутого режима»

Коммерсантъ13:50

ЦИК Украины повторно отказал Шарию и Клюеву в регистрации на выборах в Раду

ТАСС16:46
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Общество

Åbo Underrättelser (Финляндия): по рельсам через всю Сибирь (Åbo Underrättelser)

Отпраздновав Мидсоммар (праздник середины лета — прим. перев.) во Владивостоке, городе с поразительно европейской атмосферой и архитектурой, часть нашей группы отправляется домой через южнокорейский Сеул.
Обновлено в 18:00
Кино

Брайан Крэнстон и Аарон Пол опубликовали новый совместный тизер

Обновлено в 04:10
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:59
Армия и оружие

В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик»

The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».
Обновлено в 17:32
Политика

Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсуждал с президентом России Владимиром Путиным крушение Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", сообщают голландские СМИ.
Обновлено в 05:26
Общество

В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы

В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Обновлено в 15:52
Политика

В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора.
Обновлено в 17:54
Футбол

ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в Австрии

Московский ЦСКА и "Ростов" объявили стартовые составы на матч товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:20
Политика

Главу грузинского спецназа отстранили после беспорядков в Тбилиси

Полномочия главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгия Какичашвили приостановлены на время расследования событий на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 18:22
Происшествия

Взорвавшийся вулкан в Италии убил туриста

К северу от Сицилии на острове Стромболи из-за проснувшегося вулкана погиб один турист и еще несколько человек пострадали, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на пожарную службу города Мессина.
Обновлено в 17:19
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено в 13:43
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Камчатке

Обновлено 01 июля в 00:23
Происшествия

Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области

Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Наука

Физики сделали МРТ отдельным атомам

Ученые исследовали рекордно малый объект при помощи магнитно-резонансной томографии — им удалось определить магнитные свойства отдельных атомов.
Обновлено вчера в 12:30
Общество

Определены города с самым высоким ростом зарплат

Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Политика

«Крах либерализма» вырвали из контекста

Нужно честно признать, что двойные и даже тройные стандарты в принципах реализации либеральной демократии явно не соответствуют сегодняшнему дню.
Обновлено 01 июля в 03:51
Шоу-бизнес

Беременная Ирина Пегова потеряла ребенка от звезды «Брата-2»

Актер Дмитрий Орлов впервые рассказал о том, что его супруга актриса Ирина Пегова потеряла их общего ребенка.
Обновлено в 11:41
Происшествия

Опубликованы фотографии подлодки-носителя АГС в Баренцевом море

Обновлено в 18:18
Шоу-бизнес

Саша Черно встретилась с матерью в тюрьме

Саша Черно рассказала о затяжном конфликте с матерью.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин развелся с женой

Экс-супруга Алиса требует от Андрея Аршавина выплаты крупной суммы алиментов.
Обновлено в 11:00
Общество

У Маслякова могут отобрать КВН через суд

Оказалось, что его семье были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья Муратова обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Обновлено вчера в 08:01
Футбол

Бывший голкипер «Милана» Габриэл стал игроком «Лечче»

Бразильский голкипер Габриэл стал игроком "Лечче", вернувшегося по итогам прошедшего сезона в серию А, сообщается на сайте футбольного клуба.
Обновлено в 18:57
Наука

Новое свойство света обнаружили ученые

Обновлено вчера в 12:20
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Экология

Исследователи из ВШЭ признали мусоросжигание небезопасным способом утилизации

Исследователи из ВШЭ признали мусоросжигание небезопасным способом утилизации В Институте экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) раскритиковали ставку российских властей на сжигание отходов как способ решения проблемы утилизации мусора в стране.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу

Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено в 15:00
Культура

Шахматную фигурку продали почти за миллион фунтов на аукционе

Обновлено в 16:05
Происшествия

В тюменском торговом центре произошла стрельба

Обновлено в 07:39
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