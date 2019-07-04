Политика
ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в РадуRT на русском 17:14
Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария. Об этом сообщил спикер Рады Андрей Парубий.
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с чего всё началось
«ЦИК единогласно отменил регистрацию Андрея Клюева кандидатом в одномандатном округе №46», - отметил аналитик гражданской сети «Опора» Александр Клюжев в Facebook.ТК Звезда16:24
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Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено в 17:59
Наука
В Мёртвом море происходят солевые снегопады
Обновлено в 14:01
Кино
Умер актер и режиссер Василий Панин
Обновлено в 09:15
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварии в Баренцевом море
Обновлено в 05:59
Политика
Путин назвал отношения России и Италии особенными
Президент РФ Владимир Путин назвал двусторонние отношения с Италией особенными, что позволило двум странам сохранить сотрудничество на высоком уровне даже в условиях санкций и ответных мер.
Обновлено в 18:47
Происшествия
Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»
Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено в 19:03
Финансы
В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов
Составленная ЦБ новая шкала надбавок по необеспеченным потребительским кредитам, которую кредитные организации должны будут учитывать при кредитовании населения, вступит в силу с 1 октября.
Обновлено в 05:15
Политика
Главу грузинского спецназа отстранили после беспорядков в Тбилиси
Полномочия главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгия Какичашвили приостановлены на время расследования событий на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 18:22
Здоровье
Медики рассказали об опасности плавания в бассейне
Американские ученые предупредили об опасности плавания в бассейне.
Обновлено в 14:07
Транспорт
Минздрав предлагает проверять водителей на психоактивные вещества
Минздрав РФ предлагает проверять водителей транспортных средств, и тех, кто хочет получить права, на наличие психоактивных веществ в организме.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Сын арабского шейха скончался в Великобритании
ОАЭ объявили трехдневный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими.
Обновлено в 16:11
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено в 17:28
Армия и оружие
Битва за Беларусь: 75 лет назад Красная армия освободила Минск
Сегодня, 3 июля, Беларусь отмечает 75 лет освобождения Минска и День Независимости – главный государственный праздник страны.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика
Moody’s снизило прогноз для «Рольфа» из-за уголовного дела основателя
Текущий кредитный рейтинг «Рольфа» агентство оставило на уровне B1, однако предупредило, что может снизить его, если действия СК приведут к «существенным прямым финансовым потерям компании или ухудшению ее финансовой ликвидности, операционных показателей или финансового профиля».
Обновлено в 12:26
Политика
Слуцкий не видит необходимости выплаты взносов в Совет Европы
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил сомнение в необходимости выплаты взносов в Совет Европы за 2017-2018 годы.
Обновлено в 10:19
Политика
Пушков ответил на отказ Украины пригласить на выборы наблюдателей ПАСЕ
Ранее Киев решил отозвать приглашение ПАСЕ на выборы в Верховную раду Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ Украины пригласить наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду.
Обновлено в 20:21
Здоровье
Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава
Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено в 11:07
Кино
По «Гарри Поттеру» снимут сериал
По данным портала, сериал по вселенной о мире волшебников и маглов станет приквелом событий, который описываются в серии книг Джоан Роулинг.
Обновлено в 09:40
Политика
Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Футбол
«Ювентус» резко снизил предложение по де Лигту
По данным источника, несмотря на низкое предложение туринцы выглядят фаворитами в споре за 19-летнего защитника, так как сам де Лигт желает перейти в Ювентус и зарабатывать около миллиона евро в месяц.
Обновлено в 18:42
Шоу-бизнес
Ольга Бузова в мини сплясала прямо на барной стойке
Ольга даже забралась на барную стойку, где сплясала на глазах у других посетителей под заводную клубную музыку.
Обновлено в 06:12
Происшествия
В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек
Не менее 26 человек стали жертвами кораблекрушения у берегов Гондураса, сообщает в среду местный канал Televicentro со ссылкой на вооруженные силы страны.
Обновлено в 18:50
Армия и оружие
Обещанные Трампом танки оказались ржавыми и без стволов
Две бронемашины "Брэдли", доставленные к мемориалу Авраама Линкольна в Вашингтоне на празднование Дня независимости США, оказались старыми, со следами ржавчины.
Обновлено в 20:05
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Камчатке
Обновлено 01 июля в 00:23
Общество
Картина неизвестного автора подорожала в 1000 раз
Обновлено в 20:00
Экология
«Газонов в Уфе должно быть по минимуму». Эксперт об озеленении города
Какие растения следует сажать в промышленных центрах, а с какими следует бороться, почему газонов в городе должно быть по минимуму и как видится специалистам будущее этого зелёного уголка, рассказал директор сада-института Зиннур Шигапов.
Обновлено в 09:40
Здоровье
Эпидемия ВИЧ распространилась на еще 4 региона России
В настоящему времени ситуация крайне плоха в 13 регионах, где за последние три года более 1% жителей оказались заражены вирусом иммунодефицита человека.
Обновлено в 03:34
Экономика
Резидентам ТОР и СПВ планируют изменить налог на прибыль
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает не учитывать прибыль от колебания курсов валют для резидентов Тор и СПВ при расчете льгот по налогу на прибыль.
Обновлено в 20:39