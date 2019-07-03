Политика
ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в РадуRT на русском 17:14
Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария. Об этом сообщил спикер Рады Андрей Парубий.
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с чего всё началось
«ЦИК единогласно отменил регистрацию Андрея Клюева кандидатом в одномандатном округе №46», - отметил аналитик гражданской сети «Опора» Александр Клюжев в Facebook.ТК Звезда16:24
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Экономика
Самарский и нижегородский губернаторы займутся проблемами АвтоВАЗа
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров накануне прибыл в Нижний Новгород для участия во Всероссийском форуме «Производительность 360».
Обновлено в 13:35
Политика
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Обновлено в 14:56
Происшествия
Салют разрушил дома на Дне независимости Белоруссии
Обновлено в 17:24
Общество
Суд в США отказал наркобарону Коротышке в повторном рассмотрении дела
Суд в США отклонил ходатайство защиты наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка о пересмотре дела и проведении нового судебного процесса из-за того, что присяжные якобы следили за новостями о нем и это могло повлиять на их решение, говорится в решении судьи, размещенном в базе судебных документов.
Обновлено в 16:54
Футбол
Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест
О досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе сообщил сайт телекомпании "Рустави 2". Руководство "Славы" посчитало жест грузинских регбистов антироссийским и отчислило игроков.
Обновлено в 14:56
Политика
Путин освободил от должностей трёх генералов
Российский президент Владимир Путин освободил от должностей трёх генералов. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено в 10:33
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства России разработало проект, в котором предложило передать ему право на регулирование сбора грибов, ягод, орехов, а также лекарственных трав и березового сока.
Обновлено в 14:13
Футбол
Карпин заявил, что уровень РПЛ упал
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) опустился и связывает это с финансовой составляющей.
Обновлено в 16:42
Футбол
«Атлетико» приобрел 19-летнего футболиста «Бенфики» Фелиша за €126 млн
По информации портала Goal, "Атлетико" активировал опцию отступных в контракте 19-летнего футболиста с "Бенфикой" в размере €126 млн.
Обновлено в 14:22
Гаджеты
Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов
Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Происшествия
В Москве четыре человека пострадали из-за непогоды
В столице из-за непогоды пострадали четыре человека, включая одного ребенка.
Обновлено в 15:58
Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено в 14:39
Кино
Названо имя режиссера сериала «Властелин колец»
Обновлено в 17:30
Авто
В США умер экс-глава Ford и Chrysler Ли Якокка
В Калифорнии в возрасте 94 лет скончался экс-президент компании Ford и бывший председатель правления корпорации Chrysler Ли Якокка.
Обновлено в 03:39
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Кино
По «Гарри Поттеру» снимут сериал
По данным портала, сериал по вселенной о мире волшебников и маглов станет приквелом событий, который описываются в серии книг Джоан Роулинг.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
Drive: армия США упоминала «Лошарик» в своем докладе 2016 года
Главный инженер научно-технологического подразделения командования воздушно-космической обороны и северного командования ВС США Роб Брюннер, сообщает The Drive, составил список направлений, представляющих интерес для американской армии.
Обновлено в 10:56
Политика
Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео
Обновлено вчера в 16:10
Наука
В МФТИ описали метод определения трехмерной структуры белков
Способ определения трехмерной структуры биологических макромолекул заключается в том, что предварительно выделенный и очищенный белок кристаллизуют, то есть постепенно высушивают растворитель.
Обновлено в 13:02
Футбол
Стала известна сумма трансфера игрока «Гамбурга» в «Зенит»
Обновлено 01 июля в 06:57
Общество
Глава Красноярского края нагрубил жительнице затопленного Канска
Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в затопленный паводком город Канск, где встретился с жителями.
Обновлено 01 июля в 23:35
Экология
Пользователи соцсетей поделились фотографиями потопа в Петербурге
В соцсетях появляются кадры затопленных улиц и подземных переходов. Также очевидцы сообщают, что в некоторых районах выпал град.
Обновлено в 13:18
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Происшествия
Лебедь убил собаку в Ирландии прямо на глазах у хозяина
Обновлено в 13:54
Общество
У Маслякова могут отобрать КВН через суд
Обновлено в 16:56
Политика
Путин отдал церкви право на организацию паломнических туров
Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет за религиозными организациями право организовывать паломнические поездки.
Обновлено в 14:02