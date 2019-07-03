Политика

ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в РадуRT на русском 17:14

Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария. Об этом сообщил спикер Рады Андрей Парубий.
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«ЦИК единогласно отменил регистрацию Андрея Клюева кандидатом в одномандатном округе №46», - отметил аналитик гражданской сети «Опора» Александр Клюжев в Facebook
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ТК Звезда16:24

Подробнее о событии

ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду

RT на русском17:14

Соратника Януковича сняли с выборов в Раду

Газета.Ru16:56

ЦИК Украины отменила регистрацию Шария и Клюева

Телеканал 360°16:34

ЦИК Украины повторно отказал Шарию и Клюеву в регистрации на выборах в Раду

ТАСС16:46

Шария сняли с выборов в Раду

Lenta.ru16:03

В Киеве протестуют против допуска к выборам кандидатов—сторонников «свергнутого режима»

Коммерсантъ13:50

Аваков попросил ЦИК снять экс-главу администрации Януковича с выборов

РИА Новости02:03
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:48, Вашингтон
Экономика

Самарский и нижегородский губернаторы займутся проблемами АвтоВАЗа

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров накануне прибыл в Нижний Новгород для участия во Всероссийском форуме «Производительность 360».
Обновлено в 13:35
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Минобороны опубликовало имена погибших подводников

Обновлено в 14:56
Происшествия

Салют разрушил дома на Дне независимости Белоруссии

Обновлено в 17:24
Общество

Суд в США отказал наркобарону Коротышке в повторном рассмотрении дела

Суд в США отклонил ходатайство защиты наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка о пересмотре дела и проведении нового судебного процесса из-за того, что присяжные якобы следили за новостями о нем и это могло повлиять на их решение, говорится в решении судьи, размещенном в базе судебных документов.
Обновлено в 16:54
Футбол

Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест

О досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе сообщил сайт телекомпании "Рустави 2". Руководство "Славы" посчитало жест грузинских регбистов антироссийским и отчислило игроков.
Обновлено в 14:56
Происшествия

Пожар на складе Jim Beam в США уничтожил 45 тыс. бочек бурбона

Обновлено в 15:18
Происшествия

ТАСС опубликовал фото аварийно всплывшей в Баренцевом море подлодки

Обновлено в 13:48
Политика

Путин освободил от должностей трёх генералов

Российский президент Владимир Путин освободил от должностей трёх генералов. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено в 10:33
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства России разработало проект, в котором предложило передать ему право на регулирование сбора грибов, ягод, орехов, а также лекарственных трав и березового сока.
Обновлено в 14:13
Футбол

Карпин заявил, что уровень РПЛ упал

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) опустился и связывает это с финансовой составляющей.
Обновлено в 16:42
Футбол

«Атлетико» приобрел 19-летнего футболиста «Бенфики» Фелиша за €126 млн

По информации портала Goal, "Атлетико" активировал опцию отступных в контракте 19-летнего футболиста с "Бенфикой" в размере €126 млн.
Обновлено в 14:22
Гаджеты

Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов

Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области

Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Здоровье

Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава

Обновлено в 11:07
Происшествия

В Москве четыре человека пострадали из-за непогоды

В столице из-за непогоды пострадали четыре человека, включая одного ребенка.
Обновлено в 15:58
Происшествия

В результате извержения вулкана в Италии погиб турист

В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено в 14:39
Кино

Названо имя режиссера сериала «Властелин колец»

Обновлено в 17:30
Авто

В США умер экс-глава Ford и Chrysler Ли Якокка

В Калифорнии в возрасте 94 лет скончался экс-президент компании Ford и бывший председатель правления корпорации Chrysler Ли Якокка.
Обновлено в 03:39
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Кино

По «Гарри Поттеру» снимут сериал

По данным портала, сериал по вселенной о мире волшебников и маглов станет приквелом событий, который описываются в серии книг Джоан Роулинг.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие

Drive: армия США упоминала «Лошарик» в своем докладе 2016 года

Главный инженер научно-технологического подразделения командования воздушно-космической обороны и северного командования ВС США Роб Брюннер, сообщает The Drive, составил список направлений, представляющих интерес для американской армии.
Обновлено в 10:56
Политика

Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео

Обновлено вчера в 16:10
Наука

В МФТИ описали метод определения трехмерной структуры белков

Способ определения трехмерной структуры биологических макромолекул заключается в том, что предварительно выделенный и очищенный белок кристаллизуют, то есть постепенно высушивают растворитель.
Обновлено в 13:02
Футбол

Стала известна сумма трансфера игрока «Гамбурга» в «Зенит»

Обновлено 01 июля в 06:57
Общество

Глава Красноярского края нагрубил жительнице затопленного Канска

Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в затопленный паводком город Канск, где встретился с жителями.
Обновлено 01 июля в 23:35
Экология

Пользователи соцсетей поделились фотографиями потопа в Петербурге

В соцсетях появляются кадры затопленных улиц и подземных переходов. Также очевидцы сообщают, что в некоторых районах выпал град.
Обновлено в 13:18
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Происшествия

Лебедь убил собаку в Ирландии прямо на глазах у хозяина

Обновлено в 13:54
Общество

У Маслякова могут отобрать КВН через суд

Обновлено в 16:56
Политика

Путин отдал церкви право на организацию паломнических туров

Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет за религиозными организациями право организовывать паломнические поездки.
Обновлено в 14:02
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