с чего всё началось

Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария. Об этом сообщил спикер Рады Андрей Парубий.

ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду

Экономика Самарский и нижегородский губернаторы займутся проблемами АвтоВАЗа Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров накануне прибыл в Нижний Новгород для участия во Всероссийском форуме «Производительность 360».

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Футбол Карпин заявил, что уровень РПЛ упал Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) опустился и связывает это с финансовой составляющей.

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Армия и оружие Drive: армия США упоминала «Лошарик» в своем докладе 2016 года Главный инженер научно-технологического подразделения командования воздушно-космической обороны и северного командования ВС США Роб Брюннер, сообщает The Drive, составил список направлений, представляющих интерес для американской армии.

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Экология Пользователи соцсетей поделились фотографиями потопа в Петербурге В соцсетях появляются кадры затопленных улиц и подземных переходов. Также очевидцы сообщают, что в некоторых районах выпал град.

Интернет В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.