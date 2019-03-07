Политика

ЦИК Украины отменил регистрацию еще одного кандидата в президентыRambler News Service вчера в 08:40

«Рассмотрев указанное заявление, комиссия отменила регистрацию кандидата на пост президента Украины Кривоноса Сергея Григорьевича на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года», — говорится в публикации.
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ЦИК Украины отменил регистрацию еще одного кандидата в президенты

Rambler News Serviceвчера в 08:40

ЦИК Украины отменил регистрацию кандидата

News.ruвчера в 09:22

«Зачищавший» Краматорск полковник снялся с выборов президента Украины и поддержал Порошенко

Росбалтвчера в 08:46

Еще один кандидат в президенты Украины отказался баллотироваться

Известиявчера в 10:31

ЦИК Украины отменил регистрацию кандидата Кривоноса

Московский Комсомолецвчера в 08:03

ЦИК Украины отменил регистрацию кандидата в президенты Сергея Кривоноса

Интерфаксвчера в 07:29

ЦИК отменил регистрацию еще одного кандидата в президенты Украины

РИА Новостивчера в 07:23
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Происшествия

Пассажир упал на рельсы станции метро «Перово»

Движение поездов прервано днем в пятницу на участке Калининской линии от станции "Новокосино" до станции "Шоссе Энтузиастов" из-за падения пассажира на пути, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 04:50
Политика

Правительство Финляндии подало в отставку

Отставка правительства произошла за месяц до парламентских выборов в Финляндии, которые пройдут 14 апреля.
Обновлено в 03:52
Политика

Венесуэла осталась без света из-за диверсии на ГЭС

Обновлено вчера в 20:22
Политика

Пушков прокомментировал слова Климкина о Крыме

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который назвал полуостров "худшей версией России".
Обновлено в 02:09
Происшествия

Мужчины с цветами нагрянули в российское фем-кафе и были угнетены

Обновлено в 03:45
Политика

Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера

Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники.
Обновлено в 00:55
Происшествия

В Москве такси врезалось в столб, два человека погибли

Обновлено в 05:11
Путешествия

Пушкин: российским туристам разрешат брать в космос домашних животных

Гендиректор компании "КосмоКурс" Павел Пушкин рассказал, что космическим туристам из России разрешат брать с собой домашних животных, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:14
Космос

Илон Маск оценил российскую ракету «Ангара»

Глава компании SpaceX написал в Twitter, что новая версия ракеты "Ангара" для многократного использования должна быть отличной.
Обновлено вчера в 21:43
Политика

Медведев с борта самолета поздравил женщин с 8 Марта

Обновлено в 02:50
Единоборства

Уайт: боя Макгрегора и Серроне не будет, Конор хочет драться с Хабибом

Макгрегор же, словно примадонна, хочет получать только главные бои на турнире.
Обновлено в 04:45
Общество

Россияне стали лидерами среди получивших паспорт Кипра иностранцев

Самой многочисленной группой, которой выдали паспорта стран — членов ЕС, стали марокканцы — почти 68 тыс. человек, 83% из них получили гражданство Италии, Испании и Франции.
Обновлено в 01:59
Общество

Французские инвесторы откроют в Крыму швейную фабрику

Французские инвесторы намерены открыть в Крыму швейную фабрику, сообщает министерство экономического развития республики.
Обновлено в 05:02
Хоккей

Александр Радулов впервые в карьере оформил хет-трик в НХЛ

Радулов отличился на 16-й, 28-й и 57-й минутах матча, оформив первый за шесть сезонов в НХЛ хет-трик.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес

Седокова поздравила женщин с 8 Марта эротическим фото

Певица Анна Седокова поздравила россиянок с Международным женским днем, опубликовав в своем Instagram соблазнительное фото.
Обновлено в 04:10
Космос

Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС

Корабль Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции. Об этом сообщается на странице NASA в Twitter.
Обновлено в 02:46
Политика

В конгрессе США одобрили запрет на признание Крыма российским

Комитет Палаты представителей США по иностранным делам единогласно одобрил законопроект, запрещающий Белому дому признать присоединение Крыма к России.
Обновлено в 05:18
Политика

Меркель отказалась отправлять корабли к Крыму по требованию США

Вице-президент США Майк Пенс в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности давил на канцлера Германии Ангелу Меркель с тем, чтобы ФРГ послала свои корабли в Керченский пролив для проведения новой провокации, однако немецкий лидер отказалась это сделать.
Обновлено вчера в 15:37
Армия и оружие

Американский генерал объявил о реформе армии из-за России и Китая

Обновлено в 03:14
Политика

Ле Пен напомнила о катастрофических последствиях санкций против России

Лидер партии "Национальное объединение", депутат Национального собрания Франции Марин Ле Пен напомнила, что антироссийские санкции привели к катастрофическим результатам для европейской экономики, и теперь Евросоюз может повторить ошибку уже в отношении Великобритании.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

На омбудсмена Украины завели три уголовных дела

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило три уголовных дела против уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой.
Обновлено в 03:55
Музыка

Сергей Лазарев анонсировал премьеру песни для «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев, избранный для участия в "Евровидении-2019", представит песню для конкурса в субботу, 9 марта.
Обновлено в 03:27
Политика

Земан назвал провокацией ситуацию с российским дипломатом в Чехии

Чешский президент Милош Земан считает, что отказ пропустить на территорию Чехии члена российской делегации является глупой провокацией.
Обновлено вчера в 20:32
Армия и оружие

Россия и Турция начали патрулирование в Идлибе

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил о начале патрулирования турецкой и российской стороны в сирийской провинции Идлиб, передает Anadolu.
Обновлено в 04:29
Политика

Пять кандидатов в президенты Украины официально снялись с выборов

Пять кандидатов в президенты Украины в отведенный законом срок воспользовались правом сняться с предвыборной гонки.
Обновлено вчера в 18:36
Армия и оружие

National Interest: Индия должна преподать Китаю хороший урок

На следующий день ВВС Пакистана нанесли ответный удар по территории подконтрольного Индии Кашмира. Индия подняла в воздух свои перехватчики.
Обновлено вчера в 23:46
Авто

Составлен топ-10 самых ликвидных кроссоверов на российском авторынке

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ-Инфо» совместно с экспертами проекта «Правильная цена» составили топ-10 самых ликвидных кроссоверов в России.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес

Виторган и Собчак заявили о расставании

Телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган решили официально сообщить о своем расставании.
Обновлено вчера в 23:46
Здоровье

Названы пять основных симптомов рака поджелудочной железы

На днях американский тележурналист, ведущий телешоу Jeopardy 78-летний Алекс Требек сообщил, что ему диагностировали рак поджелудочной железы четвертой степени.
Обновлено вчера в 23:57
Политика

Волгоградский депутат извинился за слова о малоимущих пенсионерах

Обновлено 06 марта в 15:39
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Андрей Иванович Садовый
Украинский общественный деятель
Украинский общественный и политический деятель, городской голова Львова с 25 апреля 2006 года. Лидер партии «Самопомощь». Кандидат в Президенты Украины.
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