Политика
ЦИК Украины отказался регистрировать российских наблюдателей ОБСЕМосковский Комсомолец вчера в 13:11
Известно, что наблюдатели из других стран в составе делегации ОБСЕ были зарегистрированы. Ранее на Украине отказались регистрировать двух долгосрочных наблюдателей из России.
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ЦИК Украины отказался зарегистрировать россиян в составе миссии наблюдателей ОБСЕ
Коммерсантъвчера в 13:45
ЦИК Украины отказал ОБСЕ в регистрации граждан России наблюдателями на выборах
Говорит Москвавчера в 12:58
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Общество
Число вакансий для таксистов выросло в Барнауле в 24 раза
Средняя зарплата, которую предлагают водителям такси, выросла на 9% Количество вакансий для таксистов в Барнауле за два года увеличилось в 24 раза.
Обновлено в 00:14
Наука
Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти
Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.
Обновлено 19 марта в 05:55
Политика
Калмыкия и Республика Алтай обрели новых руководителей
Владимир Путин сменил руководителей сразу в двух регионах — Республике Алтай и Калмыкии. Прежние главы приняли решение уйти в отставку.
Обновлено вчера в 13:45
Общество
Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО
Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено вчера в 11:56
Авто
В Беларуси выпустят пилотные партии двух моделей Geely
Для изучения спроса новинки выпустят пилотными партиями по 100 экземпляров.
Обновлено вчера в 10:17
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия
На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в четверг в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Глава Центра Хруничева анонсировал пуски ракет-носителей «Протон-М»
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Новая Зеландия ввела запрет на полуавтоматические и штурмовые винтовки
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ввела запрет на оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок военного образца на территории страны.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Здоровье
Ученые назвали кашу, которая лечит гипертонию
Незаменимым продуктом для людей, страдающих гипертонией, американские диетологи назвали овсянку.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»
Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено вчера в 21:12
Гаджеты
Компания Apple выпустит новый iPhone без «челки»
Обновлено в 00:26
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Генпрокурор Украины заявил о переданном ему США списке «неприкасаемых»
Украинский генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.
Обновлено вчера в 22:04
Здоровье
В Татарстане сократилось число больных алкоголизмом и наркоманией
За 2018 год было «накрыто» 20 наркопритонов, а с начала текущего года сотрудниками правоохранительных органов удалось прекратить деятельность еще пяти, сообщил на пресс-конференции заместитель руководителя Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Татарстану Кирилл Жданов.
Обновлено вчера в 12:11
Политика
СМИ сообщили о желании Ким Чен Ына посетить Россию
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено вчера в 06:59
Хоккей
Вратарь «Тампы» Василевский установил клубный рекорд
Голкипер "Тампы" Андрей Василевский установил клубный рекорд в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вашингтон Кэпиталз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:27
Шоу-бизнес
Ксения Собчак раскрыла размер своего ежемесячного дохода
Собчак раскрыла размер своего ежемесячного дохода во время интервью с видеоблогером Эдвардом Билом во время шоу «Осторожно, Собчак».
Обновлено вчера в 15:14
Общество
Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур
Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Политика
Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине
"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено вчера в 19:53
Политика
Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику
В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено вчера в 11:39
Политика
Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции
Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия
В Ялте ФСБ пресекла деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы»
Федеральная служба безопасности пресекла деятельность ячейки запрещенной в России международной религиозной организации "Свидетели Иеговы".
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордом
Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.
Обновлено вчера в 13:32
Общество
Жители Высокого недовольны качеством воды из новой скважины
Артём Лазарев рассказал, что новый сельский клуб в Высоком уже проектируют, завершить строительство планируется в 2020 году.
Обновлено вчера в 19:34
Происшествия
В Москве один человек погиб в ДТП с пятью автомобилями
На юго-западе Москвы произошло ДТП с участием пяти автомобилей, жертвой аварии стал один человек.
Обновлено вчера в 17:39