Политика

ЦИК Украины отказался регистрировать российских наблюдателей ОБСЕМосковский Комсомолец вчера в 13:11

Известно, что наблюдатели из других стран в составе делегации ОБСЕ были зарегистрированы. Ранее на Украине отказались регистрировать двух долгосрочных наблюдателей из России.
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В ОБСЕ подтвердили отказ в аккредитации на выборы президента Украины наблюдателей РФ

ТАССвчера в 13:34

Наблюдатель ОБСЕ назвал отказ Киева в допуске на выборы дискриминацией

РИА Новостивчера в 15:35

В Совфеде оценили отказ ЦИК Украины в регистрации россиян наблюдателями

RT на русскомвчера в 13:53

ЦИК Украины отказал в регистрации 24 россиян наблюдателями на выборах

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В Совфеде ответили на отказ ЦИК Украины в регистрации россиян наблюдателями

Газета.Ruвчера в 14:06

ЦИК Украины отказался зарегистрировать россиян в составе миссии наблюдателей ОБСЕ

Коммерсантъвчера в 13:45

ЦИК Украины отказал ОБСЕ в регистрации граждан России наблюдателями на выборах

Говорит Москвавчера в 12:58
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Общество

Число вакансий для таксистов выросло в Барнауле в 24 раза

Средняя зарплата, которую предлагают водителям такси, выросла на 9% Количество вакансий для таксистов в Барнауле за два года увеличилось в 24 раза.
Обновлено в 00:14
Наука

Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти

Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.
Обновлено 19 марта в 05:55
Политика

Калмыкия и Республика Алтай обрели новых руководителей

Владимир Путин сменил руководителей сразу в двух регионах — Республике Алтай и Калмыкии. Прежние главы приняли решение уйти в отставку.
Обновлено вчера в 13:45
Общество

Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО

Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено вчера в 11:56
Авто

В Беларуси выпустят пилотные партии двух моделей Geely

Для изучения спроса новинки выпустят пилотными партиями по 100 экземпляров.
Обновлено вчера в 10:17
Политика

Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия

На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в четверг в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика

Глава Центра Хруничева анонсировал пуски ракет-носителей «Протон-М»

Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено вчера в 17:53
Политика

Новая Зеландия ввела запрет на полуавтоматические и штурмовые винтовки

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ввела запрет на оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок военного образца на территории страны.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах

Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Здоровье

Ученые назвали кашу, которая лечит гипертонию

Незаменимым продуктом для людей, страдающих гипертонией, американские диетологи назвали овсянку.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»

Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено вчера в 21:12
Гаджеты

Компания Apple выпустит новый iPhone без «челки»

Обновлено в 00:26
Наука

Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода

В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено вчера в 15:40
Политика

Генпрокурор Украины заявил о переданном ему США списке «неприкасаемых»

Украинский генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.
Обновлено вчера в 22:04
Здоровье

В Татарстане сократилось число больных алкоголизмом и наркоманией

За 2018 год было «накрыто» 20 наркопритонов, а с начала текущего года сотрудниками правоохранительных органов удалось прекратить деятельность еще пяти, сообщил на пресс-конференции заместитель руководителя Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Татарстану Кирилл Жданов.
Обновлено вчера в 12:11
Политика

СМИ сообщили о желании Ким Чен Ына посетить Россию

Обновлено вчера в 22:25
Политика

Ляшко сорвал заседание кабмина Украины

Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено вчера в 06:59
Хоккей

Вратарь «Тампы» Василевский установил клубный рекорд

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский установил клубный рекорд в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вашингтон Кэпиталз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:27
Шоу-бизнес

Ксения Собчак раскрыла размер своего ежемесячного дохода

Собчак раскрыла размер своего ежемесячного дохода во время интервью с видеоблогером Эдвардом Билом во время шоу «Осторожно, Собчак».
Обновлено вчера в 15:14
Общество

Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур

Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Политика

Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине

"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено вчера в 19:53
Политика

Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику

В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия

Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии

47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено вчера в 11:39
Политика

Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции

Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия

В Ялте ФСБ пресекла деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы»

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность ячейки запрещенной в России международной религиозной организации "Свидетели Иеговы".
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия

Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордом

Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.
Обновлено вчера в 13:32
Общество

Жители Высокого недовольны качеством воды из новой скважины

Артём Лазарев рассказал, что новый сельский клуб в Высоком уже проектируют, завершить строительство планируется в 2020 году.
Обновлено вчера в 19:34
Происшествия

В Москве один человек погиб в ДТП с пятью автомобилями

На юго-западе Москвы произошло ДТП с участием пяти автомобилей, жертвой аварии стал один человек.
Обновлено вчера в 17:39
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