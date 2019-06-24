Политика

ЦИК Украины отказался регистрировать Парасюка кандидатом в депутатыУкраина.ру 02:47

Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации для участия в парламентских выборах бывшему главе Администрации президента Украины Андрею Клюеву, а также кандидатам от Коммунистической партии и «Руха новых сил» бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Соратника Януковича не пустили на выборы в Верховную раду

Красная веснавчера в 17:25

ЦИК Украины отказался регистрировать Парасюка кандидатом в депутаты

Украина.ру02:47

Бывшему главе администрации Януковича отказали в регистрации на парламентские выборы

ФАНвчера в 18:53

Бывшего главу администрации Януковича не допустили на выборы в Раду

iReactor02:59

ЦИК не допустила на выборы в Раду экс-главу администрации Януковича

RT на русскомвчера в 14:14

Экс-главе администрации Януковича отказали в регистрации на выборы в Раду

Московский Комсомолецвчера в 14:08

Экс-главе администрации Януковича отказали в регистрации на выборы в Раду

РИА Новостивчера в 13:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:02, Вашингтон
Авто

В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона

Специалисты Роскачества дали рекомендации, как защитить автомобили от high-tech взломов и угонов.
Обновлено в 01:00
Кино

Люк Бессон: лучше, чем сами русские, о России не снимет никто

По словам Бессона, всему миру есть чему поучиться у жителей поселка Видяево в Мурманской области, и фильм "Курск" был снят с большим уважением к семьям российских подводников, погибших в катастрофе в Баренцевом море.
Обновлено в 02:00
Наука

Ученые определили вредную дозу алкоголя

В рамках исследования специалисты изучили влияние низких доз алкоголя, которые не вызывают заметных нарушений в поведении.
Обновлено в 02:38
Хоккей

Баскетболист Зубков покинул клуб «Химки»

Форвард Андрей Зубков покинул подмосковный баскетбольный клуб "Химки". Об этом сообщила пресс-служба команды.
Обновлено в 02:43
Политика

В Крыму потребовали от Украины освободить жителя Севастополя

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов заявил, что Украина должна освободить жителя Севастополя Степана Резуника, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 02:16
Общество

«Трезвая Россия» назвала регионы с самым высоким уровнем наркомании

Специалисты "Трезвой России" назвали регионы с самым высоким уровнем наркомании, сообщают "Известия" со ссылкой на данные организации.
Обновлено в 01:56
Общество

В Санкт-Петербурге умер рэпер из Омска

По предварительной информации, причиной смерти Никиты Демидова (aka Порока Ронин) стала острая сердечная недостаточность.
Обновлено вчера в 03:30
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за нападение у резиденции Кадырова

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) заявила о причастности к нападению на полицейского и сотрудника Росгвардии в Чечне.
Обновлено вчера в 19:16
Политика

Андрей Чибис отправил в отставку замгубернатора Инну Погребняк

Андрей Чибис отправил в отставку заместителя губернатора Инну Погребняк — По целому набору причин Инна Погребняк больше не является членом нашего правительства и нашей команды.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Суд в Приморье оштрафовал фирму-отловщика косаток на десятки миллионов

Фрунзенский районный суд Владивостока принял решение оштрафовать фирму "Афалина" за отлов косаток и белух. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:43
Баскетбол

Крис Пол: «Никогда не просил у „Хьюстона“ об обмене»

Обновлено в 01:22
Здоровье

Изумрудный полезный пломбир придумала уральская студентка

Обновлено в 02:15
Происшествия

Летевший в Уфу самолет Utair сел в Самаре из-за неисправности

Обновлено в 01:42
Наука

В Якутии найден скелет мамонта с бивнями, обработанными древним человеком

Ученый считает, что современный человек не стал бы обрабатывать бивень в тундре, а привез бы его в охотничью избушку.
Обновлено в 01:39
Космос

Ученые рассказали, угрожает ли Нибиру Солнцу и Земле

Эксперты рассказали, стоит ли землянам волноваться.
Обновлено 21 июня в 06:30
Армия и оружие

МВД заказало партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000

Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология".
Обновлено в 01:22
Политика

Глава Челябинска ушел в отставку после четырех месяцев работы

Обновлено в 01:12
Общество

Роспотребнадзор запретил купание на пляже Левобережный в Москве

Роспотребнадзор запретил купание на московском пляже Левобережный в связи с несоответствием качества воды санитарным нормам.
Обновлено в 01:14
Путешествия

Более 700 человек позвонили в Роспотребнадзор из-за ситуации в Грузии

За два дня (22–22 июня) на горячую линию Роспотребнадзора позвонили более 700 человек в связи с приостановкой пассажирского авиасообщения между Россией и Грузией.
Обновлено в 00:42
Политика

В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников

Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия

Во Владивостоке лженаркополицейские похитили 22 человека

Всего членами организованной группы в 2014-2015 годах в крае были похищены 22 человека.
Обновлено в 00:21
Экономика

В Черногории арестованы активы сына Тельмана Исмаилова

Активы в Черногории попали под обременение в рамках возврата упомянутого долга. Тельман Исмаилов вместе с семьей находится в Черногории.
Обновлено в 02:37
Общество

В Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузах

Количество бюджетных мест в российских вузах не сократится, заявил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.
Обновлено в 02:19
Футбол

Скалони: «В плей-офф Аргентине достался сложный соперник»

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони дал интервью после победы на командой Катара (2:0) в матче Кубка Америки.
Обновлено в 02:12
Недвижимость

Росбанк назвал регионы с самой доступной ипотекой

Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, по оценкам аналитиков Росбанка, являются регионам с самой доступной ипотекой, сообщает РБК со ссылкой на исследование банка.
Обновлено вчера в 06:48
Общество

Как в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В ночь на понедельник в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса».
Обновлено в 01:37
Экономика

Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов

Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Здоровье

Более 1,5 тысячи человек погибли за год в ДРК из-за вируса Эболы

Число погибших из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго с июля прошлого года превысило 1500 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено вчера в 19:58
Путешествия

Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного

В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
Обновлено вчера в 23:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Петрович Клюев
Украинский политик
Украинский политик, трижды занимавший пост вице-премьера страны. Народный депутат Украины IV-VI созывов. С 14 февраля 2012 года по 24 января 2014 года секретарь СНБО, глава Администрации Президента Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Виктор Янукович
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель, премьер-министр и четвёртый президент Украины. На президентских выборах 2004 года во втором туре противостоял Виктору Ющенко.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное