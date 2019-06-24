Политика
ЦИК Украины отказался регистрировать Парасюка кандидатом в депутатыУкраина.ру 02:47
Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации для участия в парламентских выборах бывшему главе Администрации президента Украины Андрею Клюеву, а также кандидатам от Коммунистической партии и «Руха новых сил» бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Экс-главе администрации Януковича отказали в регистрации на выборы в Раду
Московский Комсомолецвчера в 14:08
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:02, Вашингтон
Авто
В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона
Специалисты Роскачества дали рекомендации, как защитить автомобили от high-tech взломов и угонов.
Обновлено в 01:00
Кино
Люк Бессон: лучше, чем сами русские, о России не снимет никто
По словам Бессона, всему миру есть чему поучиться у жителей поселка Видяево в Мурманской области, и фильм "Курск" был снят с большим уважением к семьям российских подводников, погибших в катастрофе в Баренцевом море.
Обновлено в 02:00
Наука
Ученые определили вредную дозу алкоголя
В рамках исследования специалисты изучили влияние низких доз алкоголя, которые не вызывают заметных нарушений в поведении.
Обновлено в 02:38
Хоккей
Баскетболист Зубков покинул клуб «Химки»
Форвард Андрей Зубков покинул подмосковный баскетбольный клуб "Химки". Об этом сообщила пресс-служба команды.
Обновлено в 02:43
Политика
В Крыму потребовали от Украины освободить жителя Севастополя
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов заявил, что Украина должна освободить жителя Севастополя Степана Резуника, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 02:16
Общество
«Трезвая Россия» назвала регионы с самым высоким уровнем наркомании
Специалисты "Трезвой России" назвали регионы с самым высоким уровнем наркомании, сообщают "Известия" со ссылкой на данные организации.
Обновлено в 01:56
Общество
В Санкт-Петербурге умер рэпер из Омска
По предварительной информации, причиной смерти Никиты Демидова (aka Порока Ронин) стала острая сердечная недостаточность.
Обновлено вчера в 03:30
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за нападение у резиденции Кадырова
Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) заявила о причастности к нападению на полицейского и сотрудника Росгвардии в Чечне.
Обновлено вчера в 19:16
Политика
Андрей Чибис отправил в отставку замгубернатора Инну Погребняк
Андрей Чибис отправил в отставку заместителя губернатора Инну Погребняк — По целому набору причин Инна Погребняк больше не является членом нашего правительства и нашей команды.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Суд в Приморье оштрафовал фирму-отловщика косаток на десятки миллионов
Фрунзенский районный суд Владивостока принял решение оштрафовать фирму "Афалина" за отлов косаток и белух. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:43
Баскетбол
Крис Пол: «Никогда не просил у „Хьюстона“ об обмене»
Обновлено в 01:22
Здоровье
Изумрудный полезный пломбир придумала уральская студентка
Обновлено в 02:15
Наука
В Якутии найден скелет мамонта с бивнями, обработанными древним человеком
Ученый считает, что современный человек не стал бы обрабатывать бивень в тундре, а привез бы его в охотничью избушку.
Обновлено в 01:39
Космос
Ученые рассказали, угрожает ли Нибиру Солнцу и Земле
Эксперты рассказали, стоит ли землянам волноваться.
Обновлено 21 июня в 06:30
Армия и оружие
МВД заказало партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000
Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология".
Обновлено в 01:22
Общество
Роспотребнадзор запретил купание на пляже Левобережный в Москве
Роспотребнадзор запретил купание на московском пляже Левобережный в связи с несоответствием качества воды санитарным нормам.
Обновлено в 01:14
Путешествия
Более 700 человек позвонили в Роспотребнадзор из-за ситуации в Грузии
За два дня (22–22 июня) на горячую линию Роспотребнадзора позвонили более 700 человек в связи с приостановкой пассажирского авиасообщения между Россией и Грузией.
Обновлено в 00:42
Политика
В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников
Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия
Во Владивостоке лженаркополицейские похитили 22 человека
Всего членами организованной группы в 2014-2015 годах в крае были похищены 22 человека.
Обновлено в 00:21
Экономика
В Черногории арестованы активы сына Тельмана Исмаилова
Активы в Черногории попали под обременение в рамках возврата упомянутого долга. Тельман Исмаилов вместе с семьей находится в Черногории.
Обновлено в 02:37
Общество
В Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузах
Количество бюджетных мест в российских вузах не сократится, заявил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.
Обновлено в 02:19
Футбол
Скалони: «В плей-офф Аргентине достался сложный соперник»
Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони дал интервью после победы на командой Катара (2:0) в матче Кубка Америки.
Обновлено в 02:12
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной ипотекой
Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, по оценкам аналитиков Росбанка, являются регионам с самой доступной ипотекой, сообщает РБК со ссылкой на исследование банка.
Обновлено вчера в 06:48
Общество
Как в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В ночь на понедельник в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса».
Обновлено в 01:37
Экономика
Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов
Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Здоровье
Более 1,5 тысячи человек погибли за год в ДРК из-за вируса Эболы
Число погибших из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго с июля прошлого года превысило 1500 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено вчера в 19:58
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
Обновлено вчера в 23:23