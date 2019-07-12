Политика

ЦИК Украины отказался регистрировать 17 российских наблюдателейТАСС 12:50

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказалась регистрировать 17 наблюдателей - граждан России - в составе официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).
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Центризбирком Украины отказался регистрировать на выборах в Верховную Раду 17 наблюдателей — граждан России

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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:01, Вашингтон
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