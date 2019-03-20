Политика
ЦИК Украины отказалась регистрировать российских наблюдателей от ОБСЕКрасная весна 14:20
Гражданам России отказано в регистрации в качестве международных наблюдателей на выборах президента Украины, 20 марта сообщает УНИАН.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 23:19, Ашберн
Происшествия
По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено в 17:53
Политика
Токаев вступил в должность главы Казахстана
Касым-Жормат Токаев 20 марта в ходе заседания двух палат парламента вступил в должность президента Казахстана.
Обновлено в 11:15
Политика
Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»
Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено в 21:12
Армия и оружие
США перебросили в Европу шесть стратегических бомбардировщиков B-52
Шесть стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52, дислоцированных на базе в штате Луизиана, были переброшены в Европу для "интеграции на театре действий и участия в воздушных учениях" совместно с союзниками и партнерами по НАТО.
Обновлено в 22:22
Кино
Скончался народный артист Анатолий Адоскин
Обновлено в 07:50
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:39
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено в 16:10
Футбол
Черчесов ответил на вопрос о «блате» в сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на предположение журналиста Василия Уткина о том, что он формирует состав команды, исходя из интересов своего представителя Алана Агузарова.
Обновлено в 13:30
Политика
Порошенко отстал от Зеленского и Тимошенко в предвыборном рейтинге
Как показывают опросы, он уверенно отрывается как от лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, так и от президента Украины Петра Порошенко, который замыкает тройку лидеров.
Обновлено в 05:59
Политика
В аппарате правительства пожаловались на дисциплину в Минкомсвязи
Правительственный департамент контроля и проверки выполнения решений пожаловался министру связи Константину Носкову на дисциплину в Минкомсвязи.
Обновлено в 22:54
Политика
Глава Якутии пообещал защитить права легальных мигрантов
«Мигранты, соблюдающие российское законодательство, находятся под его защитой так же, как и российские граждане, и в Якутии эта защита будет обеспечена»,— заявил господин Николаев.
Обновлено в 22:26
Политика
Аваков счел необходимым уважать говорящих на русском языке украинцев
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил о необходимости уважать тех украинцев, которые на постоянной основе разговаривают на русском языке.
Обновлено в 21:25
Спорт
Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
Короткий прокат у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующей олимпийской чемпионки россиянки Алина Загитовой.
Обновлено в 07:59
Политика
Климкин задумался о взыскании с России компенсации за «века оккупации»
Глава украинского МИДа Павел Климкин прокомментировал обсуждение в российской Госдуме вопроса о взыскании с Киева компенсации за экономические потери Крыма во время нахождения в составе Украины.
Обновлено в 18:33
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено в 15:40
Политика
Врио губернатора Алексей Текслер прилетел в Челябинск
Обновлено в 01:05
Хоккей
Василевский установил рекорд «Тампы» по количеству сейвов за матч
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в овертайме взял верх над «Вашингтон Кэпиталз» — 5:4. Одним из главных героев встречи стал российский голкипер «молний» Андрей Василевский, отразивший 54 броска из 58.
Обновлено в 23:02
Спорт
Германия заподозрила спортсменов из восьми стран в применении допинга
Глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер рассказал, что как минимум 21 спортсмен из восьми стран подозревается в применении кровяного допинга.
Обновлено в 11:22
Общество
Честный пенсионер, по мнению Валерия Лимаренко, не может быть бедным
Человек, который честно заработал пенсию, не может быть по определению бедным.
Обновлено в 02:10
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»
Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено в 21:27
Происшествия
В Новосибирске нашли пропавшего после школы 9-летнего мальчика
Новосибирские волонтёры сообщили о благополучном завершении поисков 9-летнего мальчика, который пропал вчера после школы на Западном жилмассиве.
Обновлено в 20:35
Экономика
Forbes назвал самые надежные российские банки
Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 04:46
Происшествия
На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в четверг в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны.
Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес
Собчак раскрыла размер своего заработка
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.
Обновлено в 13:43