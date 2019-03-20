Политика

ЦИК Украины отказалась регистрировать российских наблюдателей от ОБСЕКрасная весна 14:20

Гражданам России отказано в регистрации в качестве международных наблюдателей на выборах президента Украины, 20 марта сообщает УНИАН.
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Подробнее о событии

В ОБСЕ подтвердили отказ в аккредитации на выборы президента Украины наблюдателей РФ

ТАСС13:34

Наблюдатель ОБСЕ назвал отказ Киева в допуске на выборы дискриминацией

РИА Новости15:35

В Совфеде оценили отказ ЦИК Украины в регистрации россиян наблюдателями

RT на русском13:53

ЦИК Украины отказал в регистрации 24 россиян наблюдателями на выборах

РБК13:33

В Совфеде ответили на отказ ЦИК Украины в регистрации россиян наблюдателями

Газета.Ru14:06

ЦИК Украины отказался зарегистрировать россиян в составе миссии наблюдателей ОБСЕ

Коммерсантъ13:45

ЦИК Украины отказал ОБСЕ в регистрации граждан России наблюдателями на выборах

Говорит Москва12:58
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 23:19, Ашберн
Происшествия

По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено в 17:53
Политика

Токаев вступил в должность главы Казахстана

Касым-Жормат Токаев 20 марта в ходе заседания двух палат парламента вступил в должность президента Казахстана.
Обновлено в 11:15
Политика

Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»

Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено в 21:12
Армия и оружие

США перебросили в Европу шесть стратегических бомбардировщиков B-52

Шесть стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52, дислоцированных на базе в штате Луизиана, были переброшены в Европу для "интеграции на театре действий и участия в воздушных учениях" совместно с союзниками и партнерами по НАТО.
Обновлено в 22:22
Кино

Скончался народный артист Анатолий Адоскин

Обновлено в 07:50
Происшествия

Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии

47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:39
Политика

Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено в 16:10
Футбол

Черчесов ответил на вопрос о «блате» в сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на предположение журналиста Василия Уткина о том, что он формирует состав команды, исходя из интересов своего представителя Алана Агузарова.
Обновлено в 13:30
Политика

Порошенко отстал от Зеленского и Тимошенко в предвыборном рейтинге

Как показывают опросы, он уверенно отрывается как от лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, так и от президента Украины Петра Порошенко, который замыкает тройку лидеров.
Обновлено в 05:59
Политика

В аппарате правительства пожаловались на дисциплину в Минкомсвязи

Правительственный департамент контроля и проверки выполнения решений пожаловался министру связи Константину Носкову на дисциплину в Минкомсвязи.
Обновлено в 22:54
Шоу-бизнес

Врач Началовой рассказал, что у нее не было денег на лечение

Обновлено в 16:24
Политика

Глава Якутии пообещал защитить права легальных мигрантов

«Мигранты, соблюдающие российское законодательство, находятся под его защитой так же, как и российские граждане, и в Якутии эта защита будет обеспечена»,— заявил господин Николаев.
Обновлено в 22:26
Экономика

Глава Центра Хруничева анонсировал пуски ракет-носителей «Протон-М»

Обновлено в 21:59
Политика

Аваков счел необходимым уважать говорящих на русском языке украинцев

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил о необходимости уважать тех украинцев, которые на постоянной основе разговаривают на русском языке.
Обновлено в 21:25
Спорт

Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

Короткий прокат у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующей олимпийской чемпионки россиянки Алина Загитовой.
Обновлено в 07:59
Политика

Климкин задумался о взыскании с России компенсации за «века оккупации»

Глава украинского МИДа Павел Климкин прокомментировал обсуждение в российской Госдуме вопроса о взыскании с Киева компенсации за экономические потери Крыма во время нахождения в составе Украины.
Обновлено в 18:33
Наука

Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода

В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено в 15:40
Политика

Врио губернатора Алексей Текслер прилетел в Челябинск

Обновлено в 01:05
Происшествия

Во Франции пилота истребителя катапультировало при взлете

Обновлено в 16:21
Хоккей

Василевский установил рекорд «Тампы» по количеству сейвов за матч

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в овертайме взял верх над «Вашингтон Кэпиталз» — 5:4. Одним из главных героев встречи стал российский голкипер «молний» Андрей Василевский, отразивший 54 броска из 58.
Обновлено в 23:02
Спорт

Германия заподозрила спортсменов из восьми стран в применении допинга

Глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер рассказал, что как минимум 21 спортсмен из восьми стран подозревается в применении кровяного допинга.
Обновлено в 11:22
Кино

Звезда «Чёрного клановца» снимется в новом фильме Кристофера Нолана

Обновлено в 01:53
Общество

Честный пенсионер, по мнению Валерия Лимаренко, не может быть бедным

Человек, который честно заработал пенсию, не может быть по определению бедным.
Обновлено в 02:10
Происшествия

На Урале задержаны подозреваемые в убийстве четырех человек

Обновлено в 09:59
Музыка

Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»

Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено в 21:27
Происшествия

В Новосибирске нашли пропавшего после школы 9-летнего мальчика

Новосибирские волонтёры сообщили о благополучном завершении поисков 9-летнего мальчика, который пропал вчера после школы на Западном жилмассиве.
Обновлено в 20:35
Экономика

Forbes назвал самые надежные российские банки

Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 04:46
Происшествия

На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в четверг в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны.
Обновлено в 22:00
Происшествия

В Москве столкнулись пять автомобилей, один человек погиб

Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес

Собчак раскрыла размер своего заработка

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.
Обновлено в 13:43
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