Политика

ЦИК Украины отказала блогеру Шарию в регистрации на выборыРИА Новости вчера в 21:34

Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду, сообщил канал NewsOne со ссылкой на пресс-службу ЦИК. Данное решение было принято на заседании в понедельник.
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ЦИК Украины отказала блогеру Шарию в регистрации на выборы

РИА Новостивчера в 21:34

ЦИК Украины отказалась регистрировать блогера Шария на выборы в Раду

RT на русскомвчера в 17:57

Известного блогера не допустили на выборы в Верховную раду Украины

Красная веснавчера в 19:10

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ТАССвчера в 17:22

ЦИК отказался регистрировать партию Саакашвили на выборы в Раду

Комсомольская правдавчера в 02:21

Представителям партии Саакашвили отказали в регистрации на выборы в Раду

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Анатолий Анатольевич Шарий
Украинский политик
Украинский политический деятель, журналист, видеоблогер, бизнесмен. Председатель политической партии «Партия Шария» с 5 июня 2019 года. Автор публикаций об организованной преступности на Украине в 2008-2011 годах, политический беженец в Евросоюзе.
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