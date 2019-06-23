Политика
ЦИК Украины отказала блогеру Шарию в регистрации на выборыРИА Новости вчера в 21:34
Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду, сообщил канал NewsOne со ссылкой на пресс-службу ЦИК. Данное решение было принято на заседании в понедельник.
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Представителям партии Саакашвили отказали в регистрации на выборы в Раду
Московский Комсомолец23 июня в 15:52
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:52, Вашингтон
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Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
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Меган Маркл изменила дизайн помолвочного кольца
Рассматривая фотографии с недавней церемонии в честь дня рождения королевы Елизаветы II, поклонники королевской семьи заметили, что помолвочное кольцо на пальце герцогини Меган стало переливаться и сверкать еще сильнее.
Обновлено вчера в 11:58
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку
Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий отмену штрафа за тонировку стекол автомобиля.
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Армия и оружие
В РФ приступили к проектированию перспективного военного транспортника
Проектирование перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) начал Авиационный комплекс имени Ильюшина (ПАО «Ил»).
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Обновлено в 00:56
Происшествия
В Красноярске пассажиры и кондуктор приняли роды в автобусе
Женщина родила в салоне движущегося маршрутного автобуса в Красноярске, роды помогали принимать пассажиры и кондуктор, сообщили РИА Новости в минздраве Красноярского края.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
США могут выйти из договора с Японией о гарантиях безопасности
Американская сторона может покинуть Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с Японией, подписанный в 1960 году.
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Футбол
ЦСКА вновь попробует приобрести хавбека «Васко да Гама»
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Политика
Трамп заявил, что вправе начать войну с Ираном без одобрения конгресса
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что у него достаточно полномочий, чтобы начать военные действия против Ирана без одобрения конгресса.
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Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признан самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона НБА-2018/19.
Обновлено вчера в 23:21
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Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку
С просьбой о досрочном сложении полномочий главы Ингушетии намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину Юнус-бек Евкуров.
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Сочи возросло до девяти человек
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Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты
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Общество
Число стобалльников ЕГЭ по русскому языку упало почти на треть
Число выпускников, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на 100 баллов, уменьшилось почти на 30% по сравнению с 2018 годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.
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Политика
«Отрезанные» от РФ украинской границей — ростовских жителей переселят
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Обновлено 23 июня в 13:36