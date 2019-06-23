ЦИК Украины отказала блогеру Шарию в регистрации на выборыРИА Новости вчера в 21:34

Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду, сообщил канал NewsOne со ссылкой на пресс-службу ЦИК. Данное решение было принято на заседании в понедельник.

ЦИК Украины отказала блогеру Шарию в регистрации на выборы

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