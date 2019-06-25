Политика
ЦИК отказалась регистрировать блогера Шария и экс-спикера Рады ЛитвинаРБК 02:32
Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации кандидатом в депутаты на выборах в Верховную раду видеоблогеру Анатолию Шарию. Об этом сообщается на сайте ЦИК.
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Технологии
Поклонник God of War нарисовал концепт-арты к сиквелу игры
Обновлено в 04:22
Здоровье
Врач дал советы по безопасному отдыху на курорте
Медики предупреждают, что с зарубежного курорта, как и с российского, можно легко привезти массу недугов, еще и пострашнее диареи.
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Политика
Гройсман отреагировал на возвращение России в ПАСЕ
Украинский премьер Владимир Гройсман дал комментарий после того, как делегацию России пригласили принять участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в июне.
Обновлено в 01:32
Футбол
Влашич рассказал о своей травме
Полузащитник ЦСКА и молодежной сборной Хорватии Никола Влашич после матча 3-го тура группового турнира чемпионата Европы с Англией (3:3) рассказал о степени серьезности своей травмы, сообщает Tportal.hr.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
ВСУ показали применение ПТРК по территории ДНР и заявили о «10 ликвидированных»
Обновлено в 03:12
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
27-летний дзюдоист Евгений Кушнир погиб в уличной драке. Об этом сообщает издание "Регион online".
Обновлено вчера в 15:01
Политика
В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Правительственному министерству экономики и игрокам туристического рынка Грузии предложили запустить бесплатные шаттлы для россиян из трех точек: аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
Обновлено в 03:13
Политика
Патрушев, Болтон и Бен-Шаббат начали трехсторонние переговоры по Сирии
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат начали трехсторонние переговоры по Сирии.
Обновлено в 02:39
Политика
Мантуров тратит миллионы на президентские люксы, выявило расследование
Отмечается, что Минпромторг за 2016 – 2017 годы потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных рабочих поездок минимум 19,2 млн руб. Министр промышленности и торговли в ходе командировок жил в президентских люксах пятизвездочных отелей.
Обновлено в 03:39
Политика
На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном
Национальная гвардия Украины проведет служебное расследование из-за использования российской песни на выпускном вечере курсантов в Харькове, сообщила во вторник пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
Обновлено в 04:05
Здоровье
Учёные нашли способ есть жирное и сладкое без вреда для здоровья
Исследователи из Университета Франш-Конте во Франции обнаружили, что растительный экстракт с содержанием полифенолов снижает негативные эффекты употребления в пищу жиров и углеводов.
Обновлено вчера в 11:20
Шоу-бизнес
Виктория Боня заявила, что хейтеры посвящают ей жизнь
Виктория Боня заявила, что хейтеры посвящают ей жизнь Телеведущая Виктория Боня дала новое интервью.
Обновлено в 01:48
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приближении самых жарких дней лета
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Российской газете» о том, когда в средней полосе Российской Федерации наступят самые жаркие дни лета-2019.
Обновлено в 04:40
Футбол
Неймар обеднеет в «Барселоне» на 13 млн евро
Каталонцы предложили ему пятилетний контракт, по условиям которого бразилец "обеднеет" на 13 миллионов евро.
Обновлено в 04:16
Происшествия
В Ницце пассажирский самолёт врезался в здание аэропорта
Обновлено вчера в 21:46
Происшествия
В Таллине впервые осквернили еврейское кладбище
Акт вандализма совершен на еврейском кладбище в районе Рахумяэ в Таллине.
Обновлено в 02:50
Баскетбол
Адетокунбо стал MVP регулярного сезона в НБА
Баскетболист Яннис Адетокунбо, выступающий в составе клуба «Милуоки Бакс», признан наиболее ценным игроком регулярного сезона в НБА.
Обновлено в 03:53
Авто
IIHS назвал самые опасные системы помощи водителям
Электронные системы помощи водителю тоже могут быть опасными.
Обновлено в 00:32
Театры
Актёры МХАТа попросили Путина вернуть Дорониной должность худрука
Татьяна Доронина была художественным руководителем МХАТа имени Горького более 30 лет.
Обновлено вчера в 17:39
Политика
Президент Ирана назвал Белый дом умственно отсталым
Президент Ирана Хасан Роухани считает, что санкции Вашингтона против Тегерана — это акт отчаяния со стороны США.
Обновлено в 03:59
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Культура
Киностудию Warner Bros. впервые в истории возглавила женщина
Бывшая руководительница компании Би-би-си America Энн Сарнофф стала генеральным директором Warner Bros.
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Басманном районе Москвы задержали предполагаемого грабителя, который угощал своих жертв газировкой с подмешанными сильнодействующими лекарствами, после чего обирал до нитки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 03:09
Космос
Три космонавта с МКС успешно вернулись на Землю
Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз» с российским космонавтом Олегом Кононенко и астронавтами Давидом Сен-Жаком и Энн Макклейн приземлился в Казахстане.
Обновлено в 00:42
Недвижимость
Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых
Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.
Обновлено в 03:00
Энергетика
Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо
Правительство не намерено продлевать с нефтяными компаниями соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 04:37
Экономика
Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России
Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
Обновлено в 03:31