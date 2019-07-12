Политика
ЦИК Украины отказалась регистрировать 17 российских наблюдателейRT на русском 12:46
Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, которые являются гражданами России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ЦИК.
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Происшествия
В отеле в Сомали произошел взрыв
Мощный взрыв произошел в отеле в портовом городе Кисмайо в Сомали.
Обновлено в 11:58
Политика
Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля
Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
Обновлено в 12:20
Происшествия
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского
Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Политика
Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез
Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как прошел телемост России и Украины на российском телеканале.
Обновлено в 10:08
Футбол
Арсенал (Тула) — Динамо 0:1 (Перерыв)
Полузащитник московского «Динамо» Мигел Кардозу в матче с тульским «Арсеналом» забил первый мяч нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:25
Политика
Меньшов во время телемоста выступил против запрета въезда на Украину
Актёр и кинорежиссёр Владимир Меньшов во время российско-украинского телемоста на телеканале «Россия 1» отметил, что ситуация с запретом въезда на Украину является жестокой болезнью, которая должна закончиться.
Обновлено в 11:44
Политика
Медведев сообщил о решении снизить НДС на фрукты и ягоды до 10%
Глава российского правительства Дмитрий Медведев сообщил на своих официальных страницах в социальных сетях, что принял решение снизить ставку налога на добавленную стоимость на плодово-ягодную продукцию до 10%.
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия
На Кольцевой линии московского метро произошел сбой
Обновлено в 11:45
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
Смертельная схватка белых акул попала на видео
В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Происшествия
При пожаре в литературном архиве пострадали около 200 единиц хранения
Глава Росархива Андрей Артизов рассказал, что порядка 200 единиц хранения могли пострадать при тушении пожара в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) в Москве.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный
В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.
Обновлено в 09:48
Общество
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
69-летняя Бабкина показала идиллию с возлюбленным на отдыхе
Напомним, что от первого мужа у Бабкиной есть взрослый сын Данила.
Обновлено в 13:34
Общество
Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел
Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Две могилы вскрыли в Ватикане из-за пропавшей девочки
Две могилы, находящиеся на Тевтонском кладбище Ватикана, вскрыли в рамках расследования дела о таинственном исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди.
Обновлено вчера в 06:00
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные в России виды рака
Самыми распространенными видами рака в 2018 году оказались рак молочной железы, кожи (кроме меланомы), тела матки, предстательной железы и ободочной кишки.
Обновлено в 07:58
Политика
Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину
Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Игры
G2A обещает дать разработчикам возможность блокировать свои ключи
G2A, платформа для продажи игровых ключей — как уверяют некоторые разработчики, преимущественно ворованных, — продолжает отстаивать право продавать и покупать игры дешевле, чем в официальных магазинах.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В ДТП в Абхазии погибла россиянка
Жертвами ДТП стали россиянка и мужчина 1953 года рождения, оба пассажиры "фольксвагена".
Обновлено в 13:29
Армия и оружие
Сирийская армия отбила у боевиков город Хамамият
Сирийская арабская армия провела контрнаступление на северо-западе провинции Хама 11 июля 2019 года.
Обновлено в 09:27
Наука
Зебу помогли ближневосточным коровам пережить долговременную засуху
Обновлено вчера в 14:02
Авто
Минпромторг не включил Bugatti и Tesla в список роскошных автомобилей
Обновлено вчера в 05:27
Недвижимость
В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье
Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено вчера в 16:16
Гаджеты
AMD обещает расширить модельный ряд графических решений
Скотт адекватно оценивает возможности системы охлаждения эталонного дизайна, а потому спешит обрадовать покупателей, что в августе партнёры компании представят видеокарты с двумя или тремя вентиляторами в системе охлаждения, а также оснащаемые водоблоками версии.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
В докладе ОЗХО по химатаке в Думе нашлись несостыковки и пробелы
Российские и британские эксперты обнаружили в официальном докладе миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по установлению фактов применения химоружия в Сирии по инциденту в сирийской Думе множество нестыковок и пробелов.
Обновлено в 10:22