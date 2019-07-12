Политика
Российских наблюдателей от ОБСЕ не пустили на выборы в РадуКоммерсантъ вчера в 15:37
Досрочные выборы депутатов Верховной рады состоятся 21 июля. 23 июня ЦИК завершил регистрацию партийных списков и кандидатов в одномандатных округах. Перед президентскими выборами Киев также отсек от мониторинга избирательной кампании наблюдателей с российскими паспортами.
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Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Грузии на дом скандально известного журналиста Георгия Габунии, который в эфире "Рустави 2" позволил себе оскорбления в адрес президента России, повесили позорную табличку.
Обновлено в 00:06
Шоу-бизнес
Владимир Березин рассказал о борьбе с опухолью
Известный российский диктор Владимир Березин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, что врачи нашли у него гемангиому в позвоночнике.
Обновлено вчера в 06:50
Наука
Зебу помогли ближневосточным коровам пережить долговременную засуху
Обновлено 11 июля в 14:02
Политика
Венесуэла подписала соглашение с российским автопроизводителем
Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами сообщил, что Каракас заключил соглашение о сотрудничестве с одним из российских автопроизводителей.
Обновлено вчера в 22:59
Транспорт
ГИБДД лишили приоритета в знаках
Ранее Госавтоинспекция и суды оштрафовали московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на 500 тыс. руб. за самовольную установку таких знаков на одной из улиц, сочтя их угрожающими безопасности движения.
Обновлено вчера в 18:18
Экономика
На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов
На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено вчера в 07:48
Авто
Lada XRAY Cross на длительном тесте «За рулем». Начинаем!
Почти десять тысяч километров, накатанные по дорогам и бездорожью России, Средней Азии и Кавказа, позволили собрать много полезной информации о машине.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Путин и Зеленский впервые в истории поговорили по телефону
Обновлено 11 июля в 13:32
Футбол
Вратарь «Зенита» Бабурин перешел в «Ростов»
Вратарь «Зенита» Егор Бабурин продолжит карьеру в «Ростове». 25-летний голкипер подписал контракт, рассчитанный на 4 года.
Обновлено вчера в 12:39
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено вчера в 00:58
Авто
Lada Xray Cross с вариатором оценили в 980 000 рублей
Бесступенчаая трансмиссия Jatco JF015E кроме Lada Xray Cross устанавливается на такие модели, как Renault Logan Stepway City, Sandero Stepway City, Arkana, Kaptur и Nissan Qashqai.
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия
При падении УАЗа в реку в Туве погибли семеро детей
Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что десять человек, в том числе шестеро детей, погибли при опрокидывании машины в реку в Туве.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия
В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой
Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
Обновлено вчера в 12:53
Экономика
«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено вчера в 02:31
Происшествия
В МЧС рассказали об опасности москитных сеток для детей
В МЧС рассказали, что из-за незакрепленных москитных сеток дети часто выпадают из окон.
Обновлено вчера в 23:26
Общество
Росгвардия попросила передать ей охрану посевов опийного мака
Росгвардия сможет на договорной основе охранять посевы наркосодержащих растений, выращиваемых в медицинских, научных или учебных целях, говорится в документе.
Обновлено вчера в 10:23
Происшествия
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
Обновлено вчера в 14:31
Политика
«Всемирный конгресс украинцев» признан нежелательным в России
«По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России.
Обновлено 11 июля в 13:57
Общество
Роструд напомнил допустимый возраст начала трудовой деятельности
Федеральная служба по труду и занятости напомнила, что граждане Российской Федерации вправе самостоятельно заключать трудовой договор с 16 лет.
Обновлено вчера в 21:36
Шоу-бизнес
Екатерина Колисниченко выписалась из роддома
Малыш родился крепким и здоровым. Сегодня он впервые увидит свой дом. Новоиспеченная родительница сообщила, что уже выписалась из роддома.
Обновлено вчера в 12:00
Футбол
Эксперты хотят видеть чемпионом «Краснодар» (но понимают, что им станет «Зенит») и не верят в «Спартак» и «Сочи»
"Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" выглядят предпочтительнее.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия
Избившей племянницу жительнице Ингушетии предъявили обвинения
Следователи предъявили обвинение жительнице Ингушетии, жестоко избившей свою семилетнюю племянницу, сообщает СК РФ.
Обновлено вчера в 13:52
Экономика
Регулятор в США договорился с Facebook о выплате $5 млрд
Компания Facebook утвердила соглашение с федеральной торговой комиссией (ФТК) США о выплате $5 млрд в связи с нарушениями при обработке персональной информации пользователей, сообщает газета The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 22:21
Спорт
Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций
Сборная России в ранге действующего победителя турнира проводила первый матч финальной части Лиги наций.
Обновлено вчера в 00:04
Политика
Телемост «Надо поговорить» прошел между Россией и Украиной
Телемост "Надо поговорить" состоялся на канале "Россия 1". В рамках эфира заслуженные артисты РСФСР, России и УССР впервые за несколько лет смогли пообщаться с обычными жителями Украины и России.
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке
Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке, обнаруженной в Тихом океане в районе побережья Колумбии.
Обновлено вчера в 16:38
Путешествия
Отельер из Турции рассказал о продуктах, попадающих на шведский стол повторно
Обновлено вчера в 23:16
Здоровье
В Улан-Удэ откроется новая поликлиника
Медицинское учреждение будет обслуживать 24 тысячи детей города 12 июля во время рабочей поездки по Улан-Удэ глава Бурятии Алексей Цыденов и и.о. руководителя администрации города Игорь Шутенков посетили строящуюся детскую поликлинику на Пушкина, 24Б.
Обновлено вчера в 21:13
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ
Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:55
Транспорт
В Костромской области продолжается ремонт автодорог
Участок достался Галичским дорожникам не из простых.
Обновлено вчера в 12:37