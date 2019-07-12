Досрочные выборы депутатов Верховной рады состоятся 21 июля. 23 июня ЦИК завершил регистрацию партийных списков и кандидатов в одномандатных округах. Перед президентскими выборами Киев также отсек от мониторинга избирательной кампании наблюдателей с российскими паспортами.

Российских наблюдателей от ОБСЕ не пустили на выборы в Раду

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