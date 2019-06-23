Политика

ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии СаакашвилиРБК 16:59

Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации в народные депутаты кандидатам от партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.
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ЦИК не допустила на выборы в Раду экс-главу администрации Януковича

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ЦИК Украины отказал Компартии в регистрации на выборах в парламент

Говорит Москвавчера в 13:50

Экс-главе администрации Януковича отказали в регистрации на выборы в Раду

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ЦИК Украины зарегистрировал более 3300 кандидатов в депутаты Рады

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ЦИК отказала Компартии Украины в регистрации на выборах в раду

Известиявчера в 14:06

Представителям партии Саакашвили отказали в регистрации на выборы в Раду

Московский Комсомолец15:52
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:50, Вашингтон
Шоу-бизнес

Валуев опроверг информацию о диагностированном у него раке мозга

22 июня российские СМИ сообщили, что у прославленного спортсмена, а ныне политика Николая Валуева рак мозга.
Обновлено вчера в 21:05
Футбол

Сборная Аргентины обыграла Катар и спаслась от вылета с Кубка Америки

В бразильском Порту-Алегри завершился матч группового этапа Кубка Америки 2019 года между Аргентиной и Катаром, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:52
Происшествия

Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX

Обновлено в 07:20
Армия и оружие

У берегов Крыма заметили два военных самолета США

Обновлено в 14:06
Политика

Зеленскому предложили отменить запрет на российские соцсети

На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована электронная петиция с требованием отменить запрет на использование российских социальных сетей и других сайтов.
Обновлено в 17:36
Кино

Не стало актера Андрея Харитонова

Обновлено в 17:09
Автоспорт

Риккьярдо из-за штрафов опустился на 11-е место на Гран-при Франции

Пилот команды "Формулы-1" "Рено" Дэниел Риккьярдо получил два пятисекундных штрафа и опустился с 7-го на 11-е место по итогам Гран-при Франции, сообщается на странице Международной автомобильной федерации (FIA) в Twitter.
Обновлено в 14:13
Происшествия

В Канаде уснувшую пассажирку забыли в самолёте после приземления

Обновлено в 12:50
Политика

Патриарх-католикос Илия Второй призвал население Грузии к осторожности

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять рейсы с российской территории на территорию Грузии.
Обновлено в 11:51
Политика

Миронов предложил ввести санкции против Грузии

Председатель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал запретить импорт грузинских товаров, чтобы адекватно отреагировать на антироссийские выступления в Тбилиси.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие

Первая мировая закончилась сто лет назад, но не все уроки выучены

28 июня исполнится сто лет со дня подписания Версальского мирного договора — того, что, с одной стороны, официально завершил Первую мировую войну, а с другой, — спровоцировал и множество других конфликтов, сделав неизбежной и Вторую мировую.
Обновлено в 15:43
Политика

СМИ сообщили о планах США ввести новые ограничения против Китая

Администрация американского президента Дональда Трампа может потребовать, чтобы оборудование нового поколения 5G для внутреннего пользования разрабатывалось и производилось за пределами Китая, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.
Обновлено в 16:56
Политика

В Грузии заступились за российских туристов

Советник бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили адвокат Каха Кожоридзе заявил, что российские туристы не должны подвергаться агрессии со стороны жителей страны.
Обновлено в 16:25
Шоу-бизнес

Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола

Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.
Обновлено в 08:46
Политика

В Совфеде допустили новые ограничительные меры против Грузии

Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Россия может ввести в отношении Грузии новые ограничительные меры.
Обновлено в 13:49
Происшествия

У резиденции Кадырова в Грозном ранили полицейских

Обновлено в 15:11
Автоспорт

Даниил Квят: пытались взять максимум от гонки во Франции

Обновлено в 16:45
Общество

МЧС предупредило об аномальной жаре в Дагестане до 42 °С

В некоторых районах Дагестана ожидается аномальная жара с повышением температуры до 42 °С.
Обновлено в 16:24
Общество

В Иркутской области школьница осталась без выпускного вечера

В Ершовской средней школе Усть-Илимского района Иркутской области единственной выпускницей стала Татьяна Апаликова, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 03:44
Автоспорт

Хэмилтон боялся, что его шины лопнут

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что боялся, что его шины лопнут по ходу гонки Гран-при Франции.
Обновлено в 13:56
Футбол

Женская сборная Франции вышла в четвертьфинал ЧМ-2019

Женская сборная Франции сыграла с командой Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира.
Обновлено в 17:42
Общество

На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Футбол

РФС отреагировал на антироссийскую акцию грузинских футболистов

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на акцию грузинских футболистов, появившихся на матчах чемпионата страны в футболках с антироссийскими лозунгами.
Обновлено в 12:19
Экономика

Россия занимает 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии - рейтинг

Россия занимает 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии в первой половине 2019 года, следует из рейтинга РИА Новости.
Обновлено в 17:18
Общество

В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов

Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.
Обновлено в 12:01
Происшествия

В Вологодской области студентка погибла, спасая тонущего ребенка

В Вологодской области студентка погибла, спасая тонущего ребенка.
Обновлено в 14:53
Политика

Приходько рассказал, когда могут возобновить межправкомиссию РФ и Франции

Переговоры премьер-министров России и Франции Дмитирия Медведева и Эдуарда Филиппа в Гавре в понедельник будут способствовать восстановлению работы двусторонних межправительственной комиссии и совета сотрудничества по безопасности, заявил первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько.
Обновлено в 17:19
Общество

В Петербурге стартовал праздник «Алые паруса»

На Дворцовой площади Петербурга начался главный праздник всех выпускников "Алые паруса".
Обновлено в 16:34
Политика

В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров

В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище прошли 138 выпуск молодых офицеров и десятый выпуск прапорщиков.
Обновлено в 04:20
Экономика

Россия начинает предпринимать шаги для отказа от доллара

Россия начала вводить меры для снижения собственной зависимости от доллара. Для этого проводится наращивание золотовалютных резервов.
Обновлено в 12:40
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