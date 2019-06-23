ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии СаакашвилиРБК 16:59

Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации в народные депутаты кандидатам от партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили

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