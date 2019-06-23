Политика
ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии СаакашвилиРБК 16:59
Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации в народные депутаты кандидатам от партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:50, Вашингтон
Шоу-бизнес
Валуев опроверг информацию о диагностированном у него раке мозга
22 июня российские СМИ сообщили, что у прославленного спортсмена, а ныне политика Николая Валуева рак мозга.
Обновлено вчера в 21:05
Футбол
Сборная Аргентины обыграла Катар и спаслась от вылета с Кубка Америки
В бразильском Порту-Алегри завершился матч группового этапа Кубка Америки 2019 года между Аргентиной и Катаром, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:52
Армия и оружие
У берегов Крыма заметили два военных самолета США
Обновлено в 14:06
Политика
Зеленскому предложили отменить запрет на российские соцсети
На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована электронная петиция с требованием отменить запрет на использование российских социальных сетей и других сайтов.
Обновлено в 17:36
Кино
Не стало актера Андрея Харитонова
Обновлено в 17:09
Автоспорт
Риккьярдо из-за штрафов опустился на 11-е место на Гран-при Франции
Пилот команды "Формулы-1" "Рено" Дэниел Риккьярдо получил два пятисекундных штрафа и опустился с 7-го на 11-е место по итогам Гран-при Франции, сообщается на странице Международной автомобильной федерации (FIA) в Twitter.
Обновлено в 14:13
Политика
Патриарх-католикос Илия Второй призвал население Грузии к осторожности
Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять рейсы с российской территории на территорию Грузии.
Обновлено в 11:51
Политика
Миронов предложил ввести санкции против Грузии
Председатель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал запретить импорт грузинских товаров, чтобы адекватно отреагировать на антироссийские выступления в Тбилиси.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
Первая мировая закончилась сто лет назад, но не все уроки выучены
28 июня исполнится сто лет со дня подписания Версальского мирного договора — того, что, с одной стороны, официально завершил Первую мировую войну, а с другой, — спровоцировал и множество других конфликтов, сделав неизбежной и Вторую мировую.
Обновлено в 15:43
Политика
СМИ сообщили о планах США ввести новые ограничения против Китая
Администрация американского президента Дональда Трампа может потребовать, чтобы оборудование нового поколения 5G для внутреннего пользования разрабатывалось и производилось за пределами Китая, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.
Обновлено в 16:56
Политика
В Грузии заступились за российских туристов
Советник бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили адвокат Каха Кожоридзе заявил, что российские туристы не должны подвергаться агрессии со стороны жителей страны.
Обновлено в 16:25
Шоу-бизнес
Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола
Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.
Обновлено в 08:46
Политика
В Совфеде допустили новые ограничительные меры против Грузии
Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Россия может ввести в отношении Грузии новые ограничительные меры.
Обновлено в 13:49
Происшествия
У резиденции Кадырова в Грозном ранили полицейских
Обновлено в 15:11
Автоспорт
Даниил Квят: пытались взять максимум от гонки во Франции
Обновлено в 16:45
Общество
МЧС предупредило об аномальной жаре в Дагестане до 42 °С
В некоторых районах Дагестана ожидается аномальная жара с повышением температуры до 42 °С.
Обновлено в 16:24
Общество
В Иркутской области школьница осталась без выпускного вечера
В Ершовской средней школе Усть-Илимского района Иркутской области единственной выпускницей стала Татьяна Апаликова, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 03:44
Автоспорт
Хэмилтон боялся, что его шины лопнут
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что боялся, что его шины лопнут по ходу гонки Гран-при Франции.
Обновлено в 13:56
Футбол
Женская сборная Франции вышла в четвертьфинал ЧМ-2019
Женская сборная Франции сыграла с командой Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира.
Обновлено в 17:42
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Футбол
РФС отреагировал на антироссийскую акцию грузинских футболистов
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на акцию грузинских футболистов, появившихся на матчах чемпионата страны в футболках с антироссийскими лозунгами.
Обновлено в 12:19
Экономика
Россия занимает 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии - рейтинг
Россия занимает 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии в первой половине 2019 года, следует из рейтинга РИА Новости.
Обновлено в 17:18
Общество
В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов
Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.
Обновлено в 12:01
Происшествия
В Вологодской области студентка погибла, спасая тонущего ребенка
В Вологодской области студентка погибла, спасая тонущего ребенка.
Обновлено в 14:53
Политика
Приходько рассказал, когда могут возобновить межправкомиссию РФ и Франции
Переговоры премьер-министров России и Франции Дмитирия Медведева и Эдуарда Филиппа в Гавре в понедельник будут способствовать восстановлению работы двусторонних межправительственной комиссии и совета сотрудничества по безопасности, заявил первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько.
Обновлено в 17:19
Общество
В Петербурге стартовал праздник «Алые паруса»
На Дворцовой площади Петербурга начался главный праздник всех выпускников "Алые паруса".
Обновлено в 16:34
Политика
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров
В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище прошли 138 выпуск молодых офицеров и десятый выпуск прапорщиков.
Обновлено в 04:20
Экономика
Россия начинает предпринимать шаги для отказа от доллара
Россия начала вводить меры для снижения собственной зависимости от доллара. Для этого проводится наращивание золотовалютных резервов.
Обновлено в 12:40