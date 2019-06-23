ЦИК Украины отказала кандидатам от партии Саакашвили в регистрацииLenta.ru 16:22

Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации в народные депутаты кандидатам от партии «Рух нових сил Михаила Саакашвили». Об этом сообщается на сайте пресс-службы госоргана. Отмечается, что решение было принято после рассмотрения соответствующих документов.

ЦИК Украины отказала кандидатам от партии Саакашвили в регистрации

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