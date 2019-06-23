Политика
ЦИК Украины отказала кандидатам от партии Саакашвили в регистрацииLenta.ru 16:22
Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации в народные депутаты кандидатам от партии «Рух нових сил Михаила Саакашвили». Об этом сообщается на сайте пресс-службы госоргана. Отмечается, что решение было принято после рассмотрения соответствующих документов.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 19:23, Вашингтон
Общество
В России начались акции против полицейского произвола
Обновлено в 08:33
Футбол
Это’О призвал Салаха перейти в «Барселону»
Салах провел 52 матча за "Ливерпуль", забил 27 голов и отдал 13 голевых передач.
Обновлено в 19:07
Политика
Помпео надеется на скорое возобновление переговоров США и КНДР
Американский госсекретарь Майкл Помпео выразил надежду на возобновление в ближайшем будущем переговоров между США и КНДР на рабочем уровне.
Обновлено в 18:58
Происшествия
На Кубани после массового ДТП госпитализированы девять человек
В результате аварии с места происшествия были госпитализированы с травмами различной степени тяжести девять человек (среди них двое несовершеннолетних).
Обновлено в 17:22
Происшествия
Полиция установила личность напавшего на полицейского в Грозном
Сотрудникам правоохранительных органов Чечни удалось установить личность мужчины, ранившего полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном в воскресенье.
Обновлено в 17:57
Политика
Миронов призвал ввести санкции против Грузии
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести экономические санкции в отношении Грузии в ответ на антироссийские выпады со стороны грузинской оппозиции и официального Тбилиси.
Обновлено в 08:27
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
На 60-м году жизни, не дожив месяца до юбилея, скончался советский и российский актёр Андрей Харитонов.
Обновлено в 17:24
Экономика
Электросети нацеливают на эталон
ФАС предлагает регламентировать их затраты ФАС готова уже с 2020 года установить унифицированные тарифы в распределительных электросетях, где сейчас они могут отличаться в несколько раз в зависимости от региона.
Обновлено в 18:42
Наука
Создано устройство для быстрого заживления ран
Исследователи Сеченовского университета совместно с коллегами из МГТУ имени Баумана разработали уникальное устройство для заживления ран, а также трофических и диабетических язв.
Обновлено в 18:11
Политика
Сотни тысяч митингующих в Праге требуют отставки премьера
В Праге началась масштабная акция протеста против премьера страны Андрея Бабиша. Об этом сообщает "Радио Прага".
Обновлено в 13:09
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено в 17:28
Экономика
«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей
«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей Один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Благосостояние» продает лизинговую компанию «Трансфин-М».
Обновлено в 13:52
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального
Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились
В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек
В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено в 17:56
Авто
Названы регионы с самыми дешевыми подержанными машинами
В Сахалинской области, ставшей самым «дорогим» регионом в списке, средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 725,1 тыс. рублей.
Обновлено в 03:07
Политика
Жителям России запретили летать в Грузию
Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено вчера в 14:50
Экономика
Составлен рейтинг стран по доступности электроэнергии
Россия занимает 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии по итогам первой половины 2019 года.
Обновлено в 18:45
Космос
Россия прирастает новыми островами в Арктике
Пять новых островов нанесут на карту Арктики гидрографы Северного флота после экспедиции 2019 года.
Обновлено вчера в 08:12
Экономика
В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке
Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
Экономика
Коллекторы поделили бренд
НСВ отошла от проблем ПКБ «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) и «Национальная служба взыскания» (НСВ) решили разделиться спустя почти пять лет работы под общим брендом.
Обновлено в 18:42
Общество
В США писательница Джудит Кранц скончалась в возрасте 91 года
Известная американская писательница, автор любовных романов "Принцесса Дэйзи" и "Крупинки" Джудит Кранц умерла в возрасте 91 года, сообщает издание Variety.
Обновлено в 18:31
Общество
Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.
Обновлено в 17:01
Общество
Бриг «Россия» прошел по Неве под алыми парусами
Впервые за много лет символом праздника "Алые паруса" стал корабль под триколором. Имя у парусника говорящее - "Россия".
Обновлено в 18:02
Экономика
Aliexpress открылся российским продавцам
На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 18:42