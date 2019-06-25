ЦИК Украины отказал видеоблогеру Шарию в регистрации на выборы в РадуНародные новости 00:01

Центральная избирательная комиссия приняла решение отказать журналисту и видеоблогеру Анатолию Шарию в регистрации в качестве кандидата в депутаты Верховной рады. Причиной отказа послужило то, что журналист пять лет не живет на территории Украины.

ЦИК Украины отказал видеоблогеру Шарию в регистрации на выборы в Раду

Политика Российская делегация выдвинула Слуцкого на пост вице-спикера ПАСЕ Российская делегация выдвинула председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого на пост вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

Кино Дэнни Бойл намерен снять третью часть «28 дней спустя» Британец Дэнни Бойл в интервью изданию The Independent рассказал о том, что намерен снять продолжение «28 дней спустя».

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Экономика Тариф системы «Платон» проиндексируют с 1 июля Тариф государственной системы "Платон" будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек до 2,04 рубля за километр.

Авто BMW представила 600-сильный гибрид BMW Vision M Next В движение концепт-кар приводится 600-сильной гибридной силовой установкой на базе новейшей 2,0-литровой «турбочетверки» и двух электромоторов, расположенных на передней и задней осях.

Экономика Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.

Спорт Хорошева и Григорян выиграли бронзовые медали на Европейских играх Россиянам Полине Хорошевой и Кириллу Григоряну были присуждены бронзовые награды в стрельбе из малокалиберной винтовки "лежа" на дистанции 50 метров на II Европейских играх в Минске.

Происшествия Гражданина Польши приговорили в РФ за шпионаж Мосгорсуд признал виновным в шпионаже гражданина Польши Мариана Радзаевски, передают РИА "Новости".

Происшествия DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.

Политика Пушков ответил на угрозы Украины покинуть ПАСЕ Российский сенатор Алексей Пушков 25 июня прокомментировал намерения главы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимира Арьева покинуть организацию, если полномочия Москвы восстановят.

Авто Автомеханик из Британии установил новый рекорд скорости на тракторе Появилось видео, на котором трактор компании JCB под названием Fastrac JC Bamford Excavators установил новый рекорд скорости среди данных транспортных средств.

Недвижимость Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.

Армия и оружие Патрушев заявил, что Иран сбил беспилотник США над своей территорией Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил во вторник журналистам, что у него есть информация Минобороны России о том, что сбитый иранскими военными беспилотник США находился в воздушном пространстве Ирана.

Здоровье Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.

Армия и оружие Столтенберг пригрозил ответить России из-за ситуации вокруг ДРСМД НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

Происшествия Момент столкновения двух немецких истребителей сняли на видео В Twitter опубликован видеоролик, на котором запечатлен момент столкновения во время выполнения маневра двух истребителей ВВС США.

Кино Татьяна Арнтгольц и Антон Хабаров сыграют журналистов в «25-м часе» на Первом канале Премьерный показ мини-сериала "25-й час" начнется на Первом канале 1 июля 2019 года. В центре событий фильма журналистка Анна Громова.

Экономика Минэкономразвития назвало 11 самых проблемных российских моногородов Ранее ведомство уточнило признаки, по которым моногорода определяют как проблемные.

Экономика Доля среднего класса в России сократилась до минимума за 15 лет Доля совокупного дохода домохозяйств среднего класса в России в 2014 году составила 48%, а в 2018 году — только 39%.

Энергетика Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.

Транспорт Горэлектротранс представил концепцию скоростного трамвая в Саратове О будущей модернизации транспортной сети рассказал заместитель руководителя горэлектротранса Павел Кузнецов.

Религия Представители поместных православных церквей поддержали УПЦ Представители 11 поместных православных церквей поддержали каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

Армия и оружие Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.

Наука В Португалии обнаружена новая «порода» из камня и пластика Шесть лет назад исследователи обнаружили нечестивое слияние пластика и камня на гавайском пляже в результате того, что костры растапливали пластиковые отходы и эта вязкая масса связывалась с песком и галькой.

Экономика На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Финансы ЦБ зафиксировал рост спроса россиян на наличную валюту Спрос россиян на наличную иностранную валюту в апреле 2019 года вырос по сравнению с мартом на 8% и достиг $4,8 млрд.

Политика Россия и Мальдивы подпишут соглашение о взаимной отмене виз Между РФ и Мальдивами действует соглашение о воздушном сообщении от 1995 года.