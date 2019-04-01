Политика
ЦИК Украины отчиталась о явке на выборах президентаРБК 18:04
В целом по стране явка на 4% больше, чем на внеочередных выборах президента в 2014-м (59,48%) В выборах приняли участие более 17 млн 599 человек из 26 млн избирателей, заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает УНИАН.
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Политика
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