ЦИК Украины отчиталась о явке на выборах президентаРБК 18:04

с чего всё началось

На выборах президента Украины проголосовали 63,48% избирателей, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК. Избирком приводит данные по 198 из 199 территориальных выборных округов.

ЦИК Украины отчиталась о явке на выборах президента

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