Политика
ЦИК Украины отчиталась о явке на выборах президентаРБК 18:04
На выборах президента Украины проголосовали 63,48% избирателей, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК. Избирком приводит данные по 198 из 199 территориальных выборных округов.
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с чего всё началось
На выборах президента Украины к 15.00 по местному времени (совпадает с Москвой) проголосовали 44,8% избирателей, свидетельствуют предварительные данные украинского Центризбиркома.Ведомости09:25
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