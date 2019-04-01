Зеленский лидирует на выборах на УкраинеГазета.Ru 18:31

с чего всё началось

31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам, в президентскую борьбу вступили два кандидата: действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, за которым сохраняются лидирующие позиции, согласно экзит-полам. Второй тур голосования пройдет 21 апреля.

Зеленский лидирует на выборах на Украине

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