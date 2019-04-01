Политика
Зеленский лидирует на выборах на УкраинеГазета.Ru 18:31
31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам, в президентскую борьбу вступили два кандидата: действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, за которым сохраняются лидирующие позиции, согласно экзит-полам. Второй тур голосования пройдет 21 апреля.
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с чего всё началось
По официальным данным ЦИК, после подсчета 20,94 процента протоколов лидером президентской гонки на Украине является кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, его поддержали 29,97% избирателей.Взгляд.ру20:59
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