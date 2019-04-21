Политика

ЦИК Украины опубликовал первые результаты выборовИзвестия 15:40

21 апреля на Украины прошел второй тур выборов президента, в котором приняли участие Владимир Зеленский и Петр Порошенко, ставшие лидерами в пером туре. По данным экзитполов, побеждает на выборах Зеленский. Политик уже выступил с первыми обещаниями, а Петр Порошенко признал поражение.
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Зеленский набирает на выборах на Украине 72,12% после подсчета 3% голосов

ТАСС15:42

ЦИК Украины опубликовала первые результаты подсчёта голосов

News.ru15:00

Центризбирком Украины опубликовал первые результаты выборов президента

RT на русском15:03

После подсчета 2,24% голосов: Зеленский — 71,43%, Порошенко — 26,22%

Коммерсантъ15:16

Зеленский лидирует после публикации первых данных ЦИК

РБК14:59

Появились первые данные ЦИК на Украине

Газета.Ru14:58

Центризбирком Украины опубликовал первые результаты выборов президента

РИА Новости14:55
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Политика

Экзитпол: Зеленский побеждает на президентских выборах

Петр Порошенко, в свою очередь, признал поражение, заявив, что итоги голосования "очевидны".
Обновлено в 13:01
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Андрей Ещенко: «Может, и правильно, что болельщики нам свистели»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко после победы над «Енисеем» (2:0) в матче 24-го тура РПЛ остался доволен первой игрой после восстановления от травмы колена.
Обновлено в 15:35
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Зеленский назвал «задачу номер один» новой украинской власти

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение арестованных в России украинских моряков является «задачей номер один» для Киева.
Обновлено в 14:45
Футбол

Дубль Дзюбы принес «Зениту» победу над «Краснодаром»

Футболисты петербургского "Зенита" обыграли "Краснодар" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Авто

Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки

Обновлено вчера в 03:34
Политика

Суд отказался снять Зеленского с выборов президента Украины

Иск с требованием отменить регистрацию Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты подал наблюдатель Андрей Хилько.
Обновлено вчера в 18:05
Политика

19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко

Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
Обновлено 19 апреля в 07:41
Происшествия

Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина

Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 15:05
Политика

Захарова: Украина может осуществить перезагрузку

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина может осуществить настоящую перезагрузку.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие

Единственная в России и крупнейшая в мире выставка батискафов представлена в Кронштадте

Ленинградская область отличилась единственной в России и крупнейшей в мире выставкой батискафов «Эра гидрокосмоса», которая расположена на военно-морской базе в Кронштадте.
Обновлено в 03:34
Политика

Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании

Обновлено в 10:12
Политика

Порошенко пообещал подписать закон о языке

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.
Обновлено в 15:13
Политика

Бойко о результатах выборов на Украине: «Приговор всем ветвям власти»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, политик Владимир Зеленский, по данным всех экзитполлов, выиграл второй тур выборов на Украине, набрав около 72−75% голосов.
Обновлено в 15:33
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Рената Литвинова удивила поклонников секретами красоты: «Никакого педикюра»

О педикюре знаменитость предпочитает даже не мечтать. Актриса уверяет, что солоны красоты не посещает месяцами.
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СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России

По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено в 08:57
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Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%

При росте доходов населения на 0,1% Семейные доходы 18 руководителей Банка России показали значительный опережающий рост по сравнению с доходами населения — 22,5% против стагнации доходов россиян.
Обновлено 19 апреля в 17:24
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Хоккеист Свечников заявил, что Овечкин извинился перед ним после драки

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В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией

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Зеленский пообещал «перезагрузить» минский формат

Владимир Зеленский намерен «перезагрузить» минский формат переговоров, такое заявление он сделал на брифинге в Киеве в воскресенье, 21 апреля.
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Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения

Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
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Зеленский прокомментировал результаты экзитпола

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Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

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Кадыров пожелал Зеленскому удачи в единении народов России и Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к одержавшему, по данным экзит-полов, победу во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому.
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Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме

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Китайские власти пригрозили отменой проката фильма «Мстители 4: Финал»

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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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