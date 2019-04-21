Политика
ЦИК Украины опубликовал первые результаты выборовИзвестия 15:40
21 апреля на Украины прошел второй тур выборов президента, в котором приняли участие Владимир Зеленский и Петр Порошенко, ставшие лидерами в пером туре. По данным экзитполов, побеждает на выборах Зеленский. Политик уже выступил с первыми обещаниями, а Петр Порошенко признал поражение.
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Политика
Экзитпол: Зеленский побеждает на президентских выборах
Петр Порошенко, в свою очередь, признал поражение, заявив, что итоги голосования "очевидны".
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Футболисты петербургского "Зенита" обыграли "Краснодар" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги.
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Суд отказался снять Зеленского с выборов президента Украины
Иск с требованием отменить регистрацию Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты подал наблюдатель Андрей Хилько.
Обновлено вчера в 18:05
Политика
19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко
Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
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Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина
Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 15:05
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Ленинградская область отличилась единственной в России и крупнейшей в мире выставкой батискафов «Эра гидрокосмоса», которая расположена на военно-морской базе в Кронштадте.
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Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании
Обновлено в 10:12
Политика
Порошенко пообещал подписать закон о языке
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.
Обновлено в 15:13
Политика
Бойко о результатах выборов на Украине: «Приговор всем ветвям власти»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, политик Владимир Зеленский, по данным всех экзитполлов, выиграл второй тур выборов на Украине, набрав около 72−75% голосов.
Обновлено в 15:33
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СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России
По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено в 08:57
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Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%
При росте доходов населения на 0,1% Семейные доходы 18 руководителей Банка России показали значительный опережающий рост по сравнению с доходами населения — 22,5% против стагнации доходов россиян.
Обновлено 19 апреля в 17:24
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Хоккеист Свечников заявил, что Овечкин извинился перед ним после драки
Обновлено вчера в 13:45
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В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией
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Обновлено в 12:00
Политика
Зеленский пообещал «перезагрузить» минский формат
Владимир Зеленский намерен «перезагрузить» минский формат переговоров, такое заявление он сделал на брифинге в Киеве в воскресенье, 21 апреля.
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Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
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Кадыров пожелал Зеленскому удачи в единении народов России и Украины
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к одержавшему, по данным экзит-полов, победу во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 14:55
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Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме
Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
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Китайские власти пригрозили отменой проката фильма «Мстители 4: Финал»
Китайские власти обеспокоены рекордным для страны подорожанием билетов на премьерные сеансы фильма "Мстители 4: Финал".
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Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке
Глава американского производителя электромобилей Tesla и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск перешел на русский язык при общении с подписчиками в Twitter.
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Обновлено в 11:51