ЦИК Украины опубликовал первые результаты выборовИзвестия 15:40

21 апреля на Украины прошел второй тур выборов президента, в котором приняли участие Владимир Зеленский и Петр Порошенко, ставшие лидерами в пером туре. По данным экзитполов, побеждает на выборах Зеленский. Политик уже выступил с первыми обещаниями, а Петр Порошенко признал поражение.

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