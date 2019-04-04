Политика
ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президентаРБК вчера в 23:47
Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики. Согласно им, после обработки 100% протоколов победу в первом туре одерживает актер Владимир Зеленский. Он заручился поддержкой 30,24% украинцев.
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Путешествия
Названы самые популярные у иностранных туристов регионы России
Эксперты составили рейтинг самых популярных у иностранных туристов городов и регионов России по итогам 2018 года.
Обновлено в 00:32
Армия и оружие
«Белые лебеди» пролетели над северными морями
Обновлено вчера в 15:42
Кино
Тело Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию
Тело российского актера Алексея Булдакова, умершего в ночь на 3 апреля в Улан-Баторе, уже отправили на родину.
Обновлено вчера в 22:56
Авто
Компания GAC Motor представит в России девять моделей
Производитель представит полную линейку марки, в том числе электрокар GE3 модификации 530, минивэны GM8 и GM6, седаны GA4 и GA8 и SUV-модели GS8, GS5, GS4 и GS3.
Обновлено вчера в 06:16
Общество
В Польше появится самый глубокий в мире бассейн
В Польше к концу этого года откроют бассейн глубиной в сорок пять метров.
Обновлено вчера в 18:50
Единоборства
Уайт: ситуация между Хабибом и Конором дошла до неприемлемого уровня
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Финляндия не исключила возможность вступления в НАТО
«Хочу обратить внимание на то, что сказано в правительственном отчете о финской внешней политике и политике безопасности 2016 года: внимательно следя за развитием событий в сфере безопасности, Финляндия сохраняет возможность добиваться членства в НАТО», — сообщила Раутио в четверг, 4 апреля.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
Генсек НАТО приравнял ИГ, Гитлера и Сталина
"Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ нельзя было бы победить диалогом", - отметил Столтенберг.
Обновлено вчера в 13:03
Общество
Генпрокуратура потребовала у экс-главы Марий Эл дворцы в стиле Ренессанса
Что хочет Генпрокуратура В списке объектов недвижимости, которые суд может изъять у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова по иску Генпрокуратуры, оказались здания в стиле европейского Возрождения в центре Йошкар-Олы, фасады этих построек рисовал лично экс-чиновник.
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Названы самые популярные сферы деятельности среди самозанятых в России
В Федеральной налоговой службе назвали самые распространённые сферы деятельности среди самозанятых.
Обновлено в 00:30
Происшествия
В Екатеринбурге за ночь сгорели восемь автомобилей
В ночь со среды на четверг в Екатеринбурге массово горели автомобили. За ночь от огня пострадали восемь машин.
Обновлено в 00:43
Шоу-бизнес
Инесса Шевчук: «Вика Романец – больной человек»
Инесса Шевчук прославилась на всю страну, когда в 2014 году пришла на «ДОМ-2».
Обновлено в 01:00
Энергетика
Вице-президент «Роснефти» по газу Русакова покинет свой пост
Вице-президент "Роснефти" по газу Влада Русакова покидает свой пост, но остаётся в правлении компании.
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Италия отказалась принимать в своих портах судно с мигрантами Sea Eye
Правительство Италии отказалось принимать в портах судно немецкой неправительственной организации (НПО) Sea Eye с 64 нелегальными мигрантами на борту, передает канал TeleSur 3 апреля.
Обновлено в 00:21
Происшествия
В ФСБ подтвердили задержание мэра Евпатории
Глава администрации Евпатории задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, в результате чего городу причинен ущерб на 35 млн рублей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.
Обновлено вчера в 11:36
Спорт
«Зенит» победил «Перуджу» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Казанский волейбольный клуб "Зенит" обыграл итальянскую "Перуджу" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Украинский радикал призвал «агентов сатаны» голосовать за Порошенко
Всех "агентов сатаны", отдавших свой голос за шоумена Владимира Зеленского, следует любым способом заставить проголосовать за идущего на второй срок Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика
В ЦБ заявили о позитивном вкладе санкций в развитие экономики
Санкции внесли позитивный вклад в развитие российской экономики, заявил первый зампред Центробанка Сергей Швецов.
Обновлено вчера в 05:38
Общество
Кабмин поддержал строительство коммунальных сетей в садоводствах
Российское правительство поддержало поправки к закону, позволяющие местным и региональным властям финансировать и строить коммунальные сети для нужд населения на садоводческих землях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в аппарате Белого дома.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Ингушетии задержаны лидеры и организаторы протестов
В Республике Ингушетия задержали всех лидеров митинга в Магасе, переросшего в беспорядки.
Обновлено вчера в 05:19
Армия и оружие
Пенс призвал Турцию выбрать между НАТО и покупкой С-400
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit
Депутаты палаты общин приняли в третьем чтении закон, согласно которому правительство Великобритании обязано вновь обратиться к Евросоюзу с просьбой предоставить отсрочку по Brexit.
Обновлено вчера в 19:36
Интернет
Южная Корея первой в мире начала использование сетей 5G
Южная Корея первая в мире начала коммерческое использование мобильной сети 5G, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.
Обновлено в 01:11
Политика
Эстонский политик призвал отменить санкции после сожжения кильки в России
Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар предложил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным об отмене санкций.
Обновлено вчера в 23:25
Космос
Рогозин рассказал об увольнении разработчиков корабля «Федерация»
Сотрудников корпорации «Энергия», отвечавших за работу над пилотируемым космическим кораблем «Федерация», пришлось уволить из-за их «нерадивости».
Обновлено 02 апреля в 19:52
Политика
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе
Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
Обновлено вчера в 21:49
Хоккей
Что вы не видите в игре «Салавата Юлаева» с «Авангардом». Объясняет Михал Микеска
Чемпион России-2008, популярный чешский нападающий Михал Микеска подробно разобрал игру команд.
Обновлено вчера в 23:51
Экономика
В Кремле не поняли данные Росстата о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не понимает, откуда Росстат взял данные о том, что российским семьям не хватает денег на обувь, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:37
Здоровье
Женщина «превратилась в зомби» из-за крема для кожи
Доктора заключили, что у 45-летней женщины экзема и прописали гормональные кремы.
Обновлено вчера в 23:33