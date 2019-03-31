Политика
ЦИК Украины огласил первые данные по явке на президентских выборахИзвестия 04:44
Явка на выборах президента Украины на 10:00 по местному времени (совпадает с московским) составила 5,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии страны.
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Общество
В Париже отпразднуют 130-летие Эйфелевой башни
Обновлено вчера в 09:39
Политика
Газпром назвал дату достройки «Северного потока-2»
Глава правления компании "Газпром" Алексей Миллер заявил, что не видит никаких фатальных препятствий для окончания строительства проекта "Северный поток-2" до конца года.
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Истребитель МиГ-27 разбился в Индии
Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
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Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США
Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 08:28
Армия и оружие
В параде Победы в Петербурге задействуют сотню единиц военной техники
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Обновлено в 06:40
Здоровье
Медики назвали пять кожных признаков опасных заболеваний
Специалисты назвали признаки опасных кожных заболеваний, при возникновении которых необходимо немедленно обратиться к врачу.
Обновлено в 07:27
Культура
СБУ посчитала песни и творчество Наташи Королевой экстремизмом
СБУ считает, что песни и творчество российской певицы Наташи Королевой являются экстремистскими.
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Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Политика
Зеленский рассказал о планах в случае проигрыша на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае неудачи на выборах президента постарается пройти в Верховную раду.
Обновлено в 06:33
Политика
Украинцы запустили в соцсетях флешмоб прощания с Порошенко
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Происшествия
Две пумы в Канаде напали на четырехлетнего мальчика
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Завершилось голосование на выборах президента Украины в Австралии
В столице Австралии Канберре завершилось голосование на единственном в этой стране избирательном участке на выборах президента Украины, передает УНИАН.
Обновлено в 04:55
Культура
NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ
В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Выборы в Одессе: глава комиссии побил избирателя
На одном из участков в Киевском районе Одессы произошел конфликт между избирателем и главой участковой комиссии.
Обновлено в 05:32
Политика
Зеленский рассказал о пользе Саакашвили
Обновлено в 06:37
Финансы
Какими в апреле россияне увидят курсы доллара и евро
Еще одной из причин укрепления рубля и рублевых активов может быть переток средств иностранных инвесторов с турецкого и аргентинского рынков, которые сильно лихорадит.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Солист группы «Кар-Мэн» отказывается удочерить живущую в нищете внучку
В СМИ активно обсуждают ситуацию, которая сложилась в семье солиста популярной в 1990-е годы группы «Кар-Мэн» Сергея Лемоха.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело
Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.
Обновлено в 07:13
Общество
В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 06:29
Общество
В МЧС предупредили москвичей о сильном ветре
Московские спасатели предупредили, что в городе ожидается сильный ветер, местами порывами до 17 м/с, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный главк МЧС.
Обновлено в 07:03
Политика
Анатолий Гриценко проголосовал, а его жена не смогла
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Разработчики раскрыли ноу-хау автомата Калашникова АК-12
Концерн «Калашников» раскрыл особенность новейшего автомата АК-12. Оружие получило особую резьбу в виде короны на дульном срезе.
Обновлено вчера в 10:53
Наука
Йогурты с пробиотиками могут навредить желудку
В США ученые установили, что пробиотики в йогуртах видоизменяются в кишечнике.
Обновлено вчера в 01:51
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Сестра пришла на день рождения Анастасии Костенко в платье именинницы
Одним из гостей вечеринки стала двоюродная сестра Анастасии.
Обновлено в 04:51
Политика
Лавров прокомментировал слова Помпео о новых мерах НАТО против России
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.
Обновлено в 06:24
Футбол
Голкипер в ЮАР забил в свои ворота во время празднования сейва
Забавный эпизод произошел в послематчевой серии пенальти в финале турнира Future Champions в ЮАР между юношескими командами 2002 года рождения московского "Спартака" и южноафриканского "Орландо Пайретс", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Украинские военные в Донбассе голосуют на спецучастках
Обновлено в 04:47
Политика
Украинские дипломаты не справляются с притоком избирателей
Наряду с Варшавой избирательные участки работают в Гданьске, Кракове и Люблине.
Обновлено в 05:53
Происшествия
На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова
Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.
Обновлено в 05:25