ЦИК Украины огласил первые данные по явке на президентских выборахИзвестия 04:44

Явка на выборах президента Украины на 10:00 по местному времени (совпадает с московским) составила 5,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии страны.

ЦИК Украины огласил первые данные по явке на президентских выборах

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