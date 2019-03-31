Политика
ЦИК Украины огласил первые данные по явке на президентских выборахИзвестия 04:44
Явка на выборах президента Украины на 10:00 по местному времени (совпадает с московским) составила 5,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии страны.
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Единоборства
Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой
Обновлено в 05:41
Политика
Ляшко нарушил правила голосования на выборах президента Украины
Кандидат в президенты Украины, депутат от "Радикальной партии" Олег Ляшко во время голосования продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления, что нарушает закон, сообщил в воскресенье Комитет избирателей Украины.
Обновлено в 05:48
Футбол
Полузащитник «Зенита» Оздоев сыграет против «Оренбурга»
Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Магомед Оздоев выйдет в стартовом составе в матче 21-го тура российской премьер-лиги против "Оренбурга".
Обновлено в 06:00
Политика
Суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски
Указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на нефтедобычу на шельфе в прибрежных водах Аляски в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах признан незаконным Федеральным окружным судом этого штата.
Обновлено вчера в 13:48
Шоу-бизнес
Женатый Максим Дунаевский вышел в свет с новой пассией
Среди актеров и режиссеров можно было заметить известного композитора Максима Дунаевского, пришедшего в компании новой пассии.
Обновлено вчера в 14:32
Наука
Способности говорить и понимать занимают в мозге всего 1,56 мегабайта
Исследователи из Университета Рочестера и Калифорнийского университета в Беркли пришли к выводу, что способности говорить и понимать определенный язык занимает в человеческом мозге не больше места, чем фотография — около 1,56 мегабайта.
Обновлено вчера в 20:25
Происшествия
На участке в Черниговской области мужчина бросил «коктейль Молотова»
Мужчина бросил бутылку с горючим веществом в сторону кабинок для голосования на избирательном участке в Черниговской области.
Обновлено в 05:38
Политика
КНДР потребовала расследовать нападение на ее посольство в Мадриде
Пхеньян в воскресенье потребовал провести расследование факта нападения на посольство КНДР в Мадриде в феврале.
Обновлено в 00:18
Здоровье
Названы кожные сигналы опасных заболеваний
Речь идет о хроническом рецидивирующем заболевании кожи лица под названием розацеа, передает Medicalxpress.Причины недуга до конца не изучены, но существует ряд теорий, согласно которым в возникновении розацеа играют определенную роль заболевания желудка и эндокринной системы, нарушения в системе иммунитета, наследственные факторы.
Обновлено в 06:00
Культура
СБУ посчитала песни и творчество Наташи Королевой экстремизмом
СБУ считает, что песни и творчество российской певицы Наташи Королевой являются экстремистскими.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
Два мирных жителя получили ранения при обстреле Горловки силовиками
Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловки, ранены два мирных жителя, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы администрации Иван Приходько.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Нижнем Новгороде
Обновлено в 05:12
Политика
Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике
Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.
Обновлено в 04:29
Хоккей
Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:49
Политика
Движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации
Как пояснил председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров, решение о ликвидации движения было принято для защиты активистов от уголовного преследования.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Пулково охранник погиб при пожаре на парковке
В санкт-петербургском аэропорту Пулково при пожаре на парковке погиб охранник.
Обновлено в 05:54
Футбол
Футболист «Арарата» обвинил тренера в расизме
Обновлено в 05:19
Здоровье
Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем
Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Политика
Ряд министров кабинета Мэй могут уйти в отставку на фоне Brexit
Несколько министров кабинета премьера Великобритании Терезы Мэй могут подать в отставку на фоне разногласий по условиям выхода страны из Евросоюза.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
В Донецкой области избили члена избирательного участка
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Приморье нашли мертвым солдата-срочника
Обновлено в 03:12
Происшествия
В Нальчике произошёл крупный пожар на кондитерской фабрике
На кондитерской фабрике в Нальчике произошёл пожар на площади 2 тыс. кв. м.
Обновлено вчера в 11:18
Шоу-бизнес
Многодетная Кожевникова поддержала родившую первенца Сашу Савельеву
После родов Сашу Савельеву поддержала и многодетная Мария Кожевникова.
Обновлено в 02:02
Спорт
Анастасия Кузьмина: «Если еще одна словацкая биатлонистка закончит карьеру, то и мне не будет смысла бежать эстафеты на Кубке мира»
Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина сообщила, что пока не приняла решение об участии в эстафетах Кубка мира в следующем сезоне.
Обновлено в 04:20
Футбол
«Тоттенхэм» требует у «Реала» €150 млн за Эриксена
По информации Mirror, президент английского клуба Дэниэл Леви назвал свою цену за игрока — 130 млн фунтов (150 млн евро).
Обновлено в 04:23
Наука
В Израиле нашли самую длинную соляную пещеру
Соляную пещеру Мальхам в Израиле признали самой длинной в мире.
Обновлено 28 марта в 10:30
Спорт
Миронова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону
Обновлено в 05:11
Политика
В ДНР не проходят выборы президента Украины
"На неподконтрольных киевскому режиму территориях Республик Донбасса не проходят уже вторые президентские выборы", — сказал Бердичевский.
Обновлено в 04:32
Политика
В Венесуэле заявили о новых атаках на энергосистему страны
За прошедшие два дня в Венесуэле произошло несколько синхронных атак на энергетический комплекс республики.
Обновлено вчера в 23:31