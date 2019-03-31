Политика

Явка на выборах президента Украины превысила 16%РБК 05:23

По состоянию на 11:00 мск, явка избирателей на президентских выборах на Украине составила 16,65%. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.
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Явка на выборах президента Украины превысила 45%

РИА Новости11:37

ЦИК Украины отчиталась о явке избирателей

News.ru04:42

Явка на выборах президента Украины превысила 45%

Комсомольская правда12:27

Явка на выборы президента Украины превысила 45%

RT на русском08:41

Явка на выборах президента Украины превысила показатель 2014 года

РБК08:36

ЦИК Украины огласил первые данные по явке на президентских выборах

Известия04:44

Явка на выборах президента Украины составила 45,11%

ТАСС10:31
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