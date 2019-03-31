Политика
Явка на выборах президента Украины превысила 16%РБК 05:23
По состоянию на 11:00 мск, явка избирателей на президентских выборах на Украине составила 16,65%. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.
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