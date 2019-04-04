Политика
ЦИК Украины огласил окончательные результаты выборов президентаГазета.Ru 03:27
"Победу" в первом туре президентских выборов на Украине одержал кандидат Владимир Зеленский – он набрал 30,24% голосов. Эти данные ЦИК Украины опубликовала, подсчитав 100% бюллетеней, передает НСН. Действующего президента Украины Петра Порошенко поддержали 15,95% украинцев.
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Хоккей
Омский «Авангард» готовит сюрприз для «Салавата»
Бек на лед не вышел, однако болельщики высказывают в соцсетях "Авангарда" мнение о том, что тренерский штаб клуба держит интригу, желая сделать сюрприз соперникам.
Обновлено в 03:53
Экономика
Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты
Опрос проводился следующим образом: сотрудники агентств обзванивали неплательщиков, и, если те отказывались возвращать просроченный долг, операторы фиксировали причину отказа.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
Пушков оценил вероятность исключения Турции из НАТО
"Пенс предложил Турции выбрать между закупкой С-400 и членством в НАТО", - напомнил Пушков. Это "пустые угрозы", уверен сенатор.
Обновлено в 03:47
Авто
Путин расписался на Mercedes российской сборки
Президент Владимир Путин оставил автограф на капоте автомобиля Mercedes E-класса, собранном на заводе в Подмосковье.
Обновлено вчера в 08:28
Армия и оружие
В День Победы над столицей пролетит самолет «Премьер»
Обновлено в 01:30
Политика
Конституционный суд счел законным повышение пенсионного возраста
Парламентарии утверждали, что закон необоснованно вводит нормы о повышении пенсионного возраста, «что ухудшает и умаляет конституционные права граждан на социальное обеспечение по старости», говорится в определении суда.
Обновлено вчера в 17:46
Политика
В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии
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Обновлено в 02:31
Кино
Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков
На съемках в Монголии скоропостижно скончался любимый миллионами зрителей актер Алексей Булдаков.
Обновлено вчера в 07:22
Кино
Создатели фильма «Мстители: Финал» оставили Тома Холланда без сценария
Обновлено вчера в 08:06
Здоровье
В потребительскую корзину в России могут добавить витамины
В состав новой потребительской корзины, который планируется утвердить в России в 2021 году, может быть включён витаминный и минеральный комплексы.
Обновлено вчера в 13:14
Общество
В США прекратят научные эксперименты над кошками
Программа создавалась Минсельхозом США с целью исследования токсоплазмоза, а испытуемыми были кошки, которых намеренно заражали такой болезнью, а затем изучали ее течение и в конце эксперимента кошек усыпляли.
Обновлено вчера в 09:00
Единоборства
Уайт: ситуация между Хабибом и Конором дошла до неприемлемого уровня
Обновлено вчера в 16:48
Армия и оружие
Минобороны показало видео полета Ту-160 над северными морями
На кадрах запечатлен момент взлета ракетоносцев, полет в воздушном пространстве над акваторией северных морей, а также момент сближения истребителей F-16 ВВС Норвегии и Дании с российскими самолетами.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
МИД назвал политически окрашенным доклад ОБСЕ по выборам на Украине
Выводы предварительного доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по выборам президента Украины политически окрашены.
Обновлено в 03:23
Политика
Врио челябинского губернатора Текслер пойдёт на выборы самовыдвиженцем
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер собирается пойти на выборы самовыдвиженцем.
Обновлено в 03:53
Общество
Росстат разъяснил данные о потребности россиян в обуви
3 апреля 2019 года Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) сообщила, что интерпретация данных исследования о потребностях россиян должна включать в себя сравнение результатов предыдущих лет.
Обновлено в 01:07
Хоккей
Гретцки: у Овечкина есть неплохой шанс побить мой рекорд
Обладатель рекорда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству заброшенных шайб, легендарный нападающий Уэйн Гретцки заявил, что будет рад, если форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину удастся превзойти его достижение.
Обновлено в 03:05
Кино
Путин поздравил с днем рождения Элину Быстрицкую
Обновлено в 03:07
Авто
Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей
Обновлено вчера в 03:14
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Политика
МЧС начало новую реформу своих региональных управлений
Приказ о пилотном проекте по переходу территориальных органов и сил МЧС России на «новую организационно-штатную структуру» Евгений Зиничев подписал 25 марта, сообщил РБК источник в территориальном управлении МЧС.
Обновлено в 02:00
Происшествия
СК начал проверку после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье
Следственный комитет (СК) России начал проверку после ДТП в Московской области, в результате которого погибли шесть человек.
Обновлено в 03:48
Политика
Власти Венесуэлы начали уголовный процесс против Гуайдо
Обновлено в 02:42
Спорт
Алина Загитова попала в рейтинг журнала Forbes
Обновлено вчера в 23:38
Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Общество
Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России
Телеведущая Елена Малышева ответила на обвинения заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России, доктора медицинских наук Дмитрия Мохова в распространения порочащей достоинство врачей-остеопатов информации.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Глава СК уличил в коррупции отставную судью из Саратовской области
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о коррупции против мирового судьи в отставке из Саратовской области, сообщает ведомство в четверг.
Обновлено в 04:12
Общество
Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае
Длинные майские каникулы стали результатом переноса выходных 5 и 6 января, а также 23 февраля, пояснили в Роструде.
Обновлено вчера в 07:15
Политика
Рогозин отказался комментировать сообщения о своем уходе
Алексей Рогозин отказался комментировать новости о своем уходе с поста гендиректора "Ил" и вице-президента ОАК.
Обновлено в 03:10