Политика
ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президентаИзвестия 08:53
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране. Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 7 апреля.
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Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено в 05:49
Политика
Порошенко позвал Зеленского на дебаты 14 апреля
Действующий президент Укрраины пригласил зрителей и все телеканалы 14 апреля на стадион "Олимпийский", где состоятся его предвыборные дебаты с Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес
Яна Рудковская рассказала о методах воспитания младшего сына
В лице своего шестилетнего Саши Евгений Плющенко и Яна Рудковская растят новую смену для Олимпиады.
Обновлено в 08:28
Политика
Клинцевич заявил о готовности Порошенко к кровавым провокациям
Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич заявил, что украинский президент Петр Порошенко готов к кровавым провокациям для достижения своих целей.
Обновлено в 11:44
Наука
Кошки вслед за собаками учатся запоминать свои имена
Обновлено 04 апреля в 14:15
Шоу-бизнес
Рита Дакота восхитилась фигурой Натальи Рудовой в мини-бикини
Рита Дакота восхитилась идеальной фигурой Натальи Рудовой в мини-бикини, занявшей посреди бассейна сексуальную позу.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес
Актрису Аллу Демидову госпитализировали
Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
США объявили о выводе своих военных из Ливии
В заявлении, которое опубликовала пресс-служба командования в Африке, указывается, что Ливию покидает военный персонал, который задействован в охране дипломатических миссий, оказывает помощь властям в борьбе с терроризмом и укреплении стабильности в регионе.
Обновлено в 06:13
Политика
В Госдуме назвали главное ожидание от выборов президента Украины
Владимир Катенев заявил, что главным ожиданием от второго тура президентских выборов на Украине является нормализация отношений с Россией.
Обновлено в 12:41
Экономика
ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей
В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 11:05
Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии
Хоккеисты петербургского СКА нанесли поражение московскому ЦСКА в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 12:36
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о начале сезона активности клещей, который ежегодно начинается с начала апреля с появления теплых дней и таяния снега С начала года привито от клещевого энцефалита более 800 тыс. человек, планируется привить более 3 млн человек", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:11
Хоккей
НХЛ. «Флорида» уволила Бугнера с поста главного тренера
Главный тренер «Флориды» Боб Бугнер уволен с занимаемой должности. Вместе с ним команду покинул помощник Пол МакФарланд.
Обновлено в 11:46
Наука
Учёные определили главную причину возникновения рака
Специалисты уверены, что в ходе экспериментов им удалось определить главную причину возникновения рака.
Обновлено в 03:05
Единоборства
Гассиев может в июне дебютировать в супертяжелом весе
Первый тренер россиянина Мурата Гассиева Виталий Сланов рассказал, что боксер может дебютировать в супертяжелой весовой категории в июне.
Обновлено в 11:37
Общество
В Петербурге рыбак поймал корюшку с обручальным кольцом
Рыбак поделился фотографией в социальных сетях, где он якобы выловил корюшку с золотым кольцом внутри.
Обновлено в 03:29
Гаджеты
Apple решила экономить на камерах для iPhone
Компания Apple экономит на камерах для своих iPhone, пишут журналисты издания PhoneArena, которые ссылаются на данные аналитиков Cowen.
Обновлено в 03:49
Происшествия
На всей территории Судана отключили электричество
Электричество отключилось на всей территории Судана, заявило в воскресенье министерство водных ресурсов, мелиорации и электричества страны.
Обновлено в 11:44
Общество
Эксперты назвали российский регион с самым дорогим домашним борщом
Приготовление борща дороже всего обходится жителям Сахалина, а дешевле — Пензе.
Обновлено в 04:21
Политика
Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму
Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе в результате обстрела ополченцев.
Обновлено в 10:55
Политика
Отравленный в Эймсбери Чарли Роули попросил о встрече с Путиным
Британец Чарли Роули, отравившийся нервно-паралитическим веществом летом прошлого года в Эймсбери, после встречи с российским послом заявил, что по-прежнему считает, что за отравлением стоит Россия.
Обновлено вчера в 20:23
Шоу-бизнес
Ирина Салтыкова призналась, что выпивала перед выступлениями
Певица Ирина Салтыкова поделилась воспоминаниями о начале своей карьеры - перед выходом на сцену она сильно волновалась и переживала.
Обновлено в 04:27
Транспорт
Для автомобилистов придумали два новых налога
Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связывают с тем, что ранее Минтранс РФ рассматривал возможность заменить транспортный налог экологическим.
Обновлено в 02:05
Авто
В Майами ВАЗ-2102 выставили на продажу за $8000
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес
Внучка Елизаветы II Беатрис выйдет замуж за 24-летнего миллионера
Совсем скоро под венец пойдет внучка Елизаветы II. Избранником принцессы Беатрис стал 24-летний миллионер Эдоардо Мапелли Моцци.
Обновлено в 08:27
Футбол
«Урал» вырвал у «Енисея» победу в матче РПЛ
Футболисты «Урала» победили «Енисей» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:56
Экономика
ЕС уличил BMW, Daimler и Volkswagen в сговоре
Антимонопольные органы Евросоюза по итогам начатого в сентябре прошлого года расследования пришли к предварительному выводу, что компании BMW, Daimler и Volkswagen вступили в сговор с целью ограничить разработку технологий по очистке автомобильных выбросов, передает AP.
Обновлено 05 апреля в 14:20
Футбол
Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым
Обновлено вчера в 16:58