Политика
ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президентаИзвестия 08:53
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране. Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 7 апреля.
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Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
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Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
Появились кадры необычного тестирования обновленной пушки российского танка Т-80.
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Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением.
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Японский зонд «Хаябуса-2» успешно провел взрыв на астероиде
Напомним, «Хаябуса-2» стартовал к астероиду, расположенному между Землей и Марсом, примерно в 300 млн км от Земли, в конце 2014 года.
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Марш против закона о запрете религиозной одежды прошел в Канаде
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Российские мужчины живут мало, но на здоровье не жалуются По данным опроса Росстата, россияне в большинстве случае оценивают свое здоровье как хорошее или удовлетворительное, особенно в молодом возрасте.
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Деревья на 23 млн рублей незаконно вырубили в Тверской области
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Агент заявил, что ЦСКА и «Эвертон» ведут переговоры о будущем Влашича
Агент хорватского полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича Тончи Мартич рассказал, что армейцы ведут переговоры с ливерпульским «Эвертоном» о будущем хавбека.
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В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
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Арестованный в Греции россиянин Винник рассказал о своей голодовке
Россиянин Александр Винник, который уже почти 20 месяцев без суда содержится в тюрьме в Греции, рассказал о том, почему приостановил голодовку.
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Ко дню рождения Михаила Круга музыканты Твери написали песню
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Интернет
Названы способы увеличения скорости беспроводного интернета
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Авто
«Инвалидку» будущего показали в Санкт-Петербурге на автосалоне
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Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов
Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
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В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 07:03
Хоккей
Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ
Нападающий "Тампа-Бэй Лайтинг" Никита Кучеров побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:12
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YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
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Армия и оружие
В Эстонии начинаются крупнейшие в мире учения по кибербезопасности
Крупнейшие в мире учения по кибербезопасности Locked Shields 2019 ("Закрытые щиты" 2019) в понедельник начинаются в Эстонии, сообщила пресс-служба таллинского Центра киберзащиты НАТО.
Обновлено в 17:44
Хоккей
СКА и ЦСКА довели полуфинальную серию Кубка Гагарина до седьмого матча
СКА обыграл ЦСКА в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.
Обновлено в 15:38
Общество
Мигранты покинули стихийный лагерь под Салониками
Мигранты покинули стихийно образовавшийся лагерь в городке Диавата под Салониками, откуда они собирались отправиться на границу с Северной Македонией и затем в Германию, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 15:51
Армия и оружие
На Украине похвастались ракетами, способными долететь до Севастополя
Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков прокомментировал украинскому блогеру Владимиру Бучко испытания нового ракетного комплекса "Нептун".
Обновлено в 16:58
Политика
Трамп объявил об отставке министра внутренней безопасности США
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Технологии
Кто задушит интернет. Цензура придет к нам не как полицейский, а как разносчик «Яндекс.Еды» в желтой куртке
На четвертом месте разместился китайский проект Baidu — на него пользователи заходили 9 млрд раз.
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Происшествия
«Скорая» сбила пешехода в центре Москвы, сообщил источник
Машина скорой помощи сбила пешехода в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Прошло 30 лет: Windows 10 научилась безопасно извлекать USB-накопители без вмешательства
В Windows 10 в сборке 1809 Microsoft меняет настройку по умолчанию, которая применяется к USB-накопителям и другим съемным носителям.
Обновлено в 16:00
Политика
Посольство: пострадавший в Эймсбери не просил Россию о медобследовании
Британец Чарли Роули, который пострадал в результате инцидента в Эймсбери, не обращался к российской стороне с просьбой о проведении медицинского обследования.
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Политика
Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг
В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:07