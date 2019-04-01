ЦИК Украины официально объявила о втором туре выборов президентаLife.ru 03:31

ЦИК Украины официально объявила о втором туре выборов президента. В Центризбиркоме отметили, что после подсчёта 60% протоколов ни один из кандидатов уже не сможет набрать большинство голосов избирателей.

Политика Владимир Зеленский уверенно удерживает лидерство По итогам обработки Центризбиркомом Украины 40,21 процента протоколов во второй тур выборов выходят кандидат в президенты страны, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко, заручившиеся поддержкой 30,23 и 16,65 процента избирателей соответственно.

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