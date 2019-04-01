Политика

ЦИК Украины официально объявила о втором туре выборов президентаLife.ru 03:31

ЦИК Украины официально объявила о втором туре выборов президента. В Центризбиркоме отметили, что после подсчёта 60% протоколов ни один из кандидатов уже не сможет набрать большинство голосов избирателей.
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ЦИК Украины официально объявил о втором туре президентских выборов

Известия05:43

ЦИК Украины официально признала необходимость второго тура выборов

РБК04:16

ЦИК Украины официально объявил о проведении второго тура выборов президента

Говорит Москва03:28

В ЦИК Украины заявили, что в стране пройдёт второй тур выборов президента

RT на русском03:47

ЦИК Украины официально объявил о втором туре выборов президента

Газета.Ru04:46

ЦИК Украины официально заявил, что в стране пройдет второй тур выборов президента

ТАСС03:44

ЦИК Украины официально объявил о втором туре президентских выборов

РИА Новости04:15
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Политика

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Предъявляемое датским правительством к Nord Stream 2 AG требование о проведении дополнительной экологической экспертизы по участку газопровода «Северный поток — 2» может стать причиной задержки реализации проекта.
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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