ЦИК Украины официально объявил о втором туре выборов президентаВедомости 03:44

Центральная избирательная комиссия Украины после подсчета 60% протоколов официально заявила, что ни один из кандидатов уже не сможет набрать большинства голосов избирателей. В стране пройдет второй тур выборов президента.

с чего всё началось

На Украине пройдет второй тур президентских выборов, заявила на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук.

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