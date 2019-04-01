ЦИК Украины официально объявил о втором туре президентских выборовРИА Новости 04:15

На Украине состоится второй тур президентских выборов, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук. По итогам обработки 70% бюллетеней ясно, что ни один из кандидатов не наберет необходимых для победы в первом туре 50% голосов.

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