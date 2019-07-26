Политика
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в РадуИнтерфакс 02:43
Центризбирком Украины завершил подсчет голосов на выборах в Верховную раду. Основанная в 2016 году Владимиром Зеленским партия "Слуга народа" набрала 43,16% голосов.
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с чего всё началось
После подсчета 100% протоколов на выборах в Верховную раду Украины партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны.Коммерсантъ02:50
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