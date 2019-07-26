Политика

ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в РадуРИА Новости 02:53

Остальные не преодолели пятипроцентный барьер. Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты должны обнародовать до 5 августа включительно.
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с чего всё началось
После подсчета 100% протоколов на выборах в Верховную раду Украины партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей, свидетельствуют данные
 Центральной избирательной комиссии страны.
Коммерсантъ02:50

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ЦИК подвел итоги победных для партии Зеленского выборов в Раду

РБК02:56

Стали известны партии-лидеры выборов в Раду

Газета.Ru04:35

ЦИК Украины огласила итоги выборов в Верховную раду

Известия03:06

На Украине объявили окончательные результаты выборов в Раду

URA.Ru03:11

ЦИК Украины объявила итоговые данные по выборам в Раду

RT на русском02:48

ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду

Интерфакс02:43

ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду

РИА Новости02:53
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Происшествия

В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами

Охрана Мосгоризбиркома вынесла накануне диван, на котором в этот момент сидела оппозиционер Любовь Соболь, для того чтобы «вытряхнуть клопов и паразитов».
Обновлено в 04:09
Политика

Лукашенко поговорил с Ринкевичем о деньгах и России

Белоруссия "ни за какие деньги" не станет рвать отношения с братской Россией, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем.
Обновлено в 04:44
Политика

Россия передумала лишать Украину газа

Ранее сообщалось, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Обновлено в 04:13
Политика

Моряки задержанного Украиной танкера вернулись в Россию

Моряки задержанного Украиной российского танкера Nika Spirit вернулись в Россию и едут домой.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Мужчину ударили ножом в шаверме в Петербурге

Мужчину ударили ножом в шаверме на бульваре Красных Зорь в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:29
Политика

Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент

Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Политика

Путин оценил рост доходов музеев

Доходы российских музеев выросли в 2,5 раза за последние годы. Президент Российской Федерации Владимир Путин положительно оценил такой рост.
Обновлено в 05:23
Политика

Смертную казнь вернули федеральные власти США через 16 лет

Пресс-служба Министерства юстиции США объявила о возврате применения смертной казни на федеральном уровне.
Обновлено вчера в 14:59
Политика

В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко

Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Общество

Рогозин пожаловался на мешающую строить космодром Восточный погоду

Погодные условия затрудняют строительство второй очереди космодрома Восточный.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие

Ракеты «Союз-2.1» могут оснастить двигателями РД-180

Первые ступени ракет "Союз-2.1" могут в будущем оснастить двигателями РД-180, которые Россия сейчас поставляет в США, но не использует в отечественных ракетах, сообщил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 03:51
Политика

Задержан экс-глава правительства Астраханской области

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Политика

Польша направит приглашение Путину на годовщину освобождения Освенцима

Польские власти намерены направить приглашение президенту России Владимиру Путину на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.
Обновлено в 05:01
Экономика

Крымский рекорд: отдых подешевел, желающих все больше

Очередной туристический рекорд в Крыму: по данным газеты "Коммерсанта", 45 из 100 россиян предпочитают отдых на полуострове остальным отечественным курортам.
Обновлено в 05:53
Общество

Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата

Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.
Обновлено в 03:29
Общество

Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве

Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Мишонова рассказала о состоянии дочери зарезанной в Раменском женщины

Обновлено в 04:41
Экономика

Названа стоимость страхования жилья от ЧС в регионах РФ

В список регионов, где будет запущена пилотная программа страхования жилья, включены следующие: Санкт-Петербург и Ленобласть, Подмосковье, Новосибирская, Свердловская, Тюменская, Тверская, Омская, Белгородская области, Прикамье.В январе распространялась информация, что страхование жилья от ЧС обойдется россиянам порядка 150 рублей в месяц.
Обновлено в 01:44
Наука

Геноцид в геноме

Эхо голодной зимы В сентябре 1944 года союзники готовили военную операцию "Маркет Гарден" для освобождения Нидерландов от немецкой оккупации.
Обновлено 23 июля в 11:20
Футбол

ЦСКА может приобрести лучшего бомбардира чемпионата Алжира

В прошедшем сезоне Найджи стал лучшим бомбардиром чемпионата Алжира, забив 20 мячей в 30 встречах.
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия

Россиянин в шутку уронил возлюбленную с балкона и убил ее

Обновлено в 05:15
Политика

Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400

Эрдоган призвал Вашингтон к взвешенному диалогу. Поставки российских зенитно-ракетных комплексов в Турцию начались 15 июля.
Обновлено в 05:38
Экономика

Акции «Газпрома» подорожали на более чем 7%

Акции компании «Газпром» в ходе торгов поднялись в цене на 7,3% до 234,99 руб./шт.
Обновлено в 05:12
Экономика

Чистая прибыль «Юнипро» по РСБУ в I полугодии 2019 г. выросла на 4,1%

В первом полугодии 2019 года увеличила выработку электроэнергии на 11,9%, до 25,4 млрд кВт.ч.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Два теплохода столкнулись на канале им. Москвы в Подмосковье

В экстреннных службах уточнили, что один из теплоходов был пассажирским.
Обновлено в 05:25
Авто

ГИБДД отложила выдачу новых автомобильных номеров на год

Изначально номера нового образца должны были начать выдаваться с 1 января 2019 года, однако из-за особенности системы полицейских госзакупок ведомство просит отложить нововведение до 1 августа.
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия

Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой

Актриса Инна Чурикова все еще находится в тяжелом состоянии. Об этом "Интерфаксу" рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие

Американский флот получил новейший эсминец Arleigh Burke «Пол Игнатий»

Американский флот получил новейший эсминец Arleigh Burke "Пол Игнатий" (USS Paul Ignatius).
Обновлено в 04:59
Происшествия

При столкновении крана с автобусами в Челябинске погиб пешеход

Пешеход, переходивший дорогу, погиб под колесами автокрана, который затем столкнулся с автобусами в Челябинске, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
Обновлено в 05:12
Авто

В Сети обнародованы рендерные изображения Lada 4x4 California

У Lada довольно длинная история, которая началась еще в далеком 1970 году.
Обновлено вчера в 23:10
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
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