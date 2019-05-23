ЦИК Украины объявил о начале с 24 мая кампании по выборам в РадуТАСС 05:52

Центральная избирательная комиссия Украины объявила о начале кампании по досрочным выборам в Верховную раду с 24 мая.

ЦИК Украины объявил о начале с 24 мая кампании по выборам в Раду

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