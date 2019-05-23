Политика
ЦИК Украины объявил о начале с 24 мая кампании по выборам в РадуТАСС 05:52
Центральная избирательная комиссия Украины объявила о начале кампании по досрочным выборам в Верховную раду с 24 мая.
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Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Общество
Кириенко наградил победителей студенческого кубка по менеджменту
Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко наградил победителей всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:53
Общество
На Москву надвигается резкое похолодание
Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Глава МИД Британии назвал «секретное оружие» НАТО
Глава МИД Великобритании Джереми Хант на пресс-конференции в рамках проходящего в Лондоне форума NATO Cyber Defence Pledge Conference назвал «секретным оружием» альянса общие ценности стран-членов.
Обновлено в 06:37
Технологии
«Яндекс» запустит сеть облачных ресторанов
«Яндекс» запустит сеть облачных ресторанов ― совместный проект компании и ресторанов-партнеров.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Энистон вспомнила последний разговор с Джоли перед изменой Питта
Питт развелся с Джоли после двухлетнего раздела имущества, а отношения Энистон с Джастином Теру завершились в феврале прошлого года.
Обновлено вчера в 20:50
Общество
Соловьёв отказался от дуэли с журналистом
Обновлено в 07:13
Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Политика
В США отчеканили монету о победителях во Второй мировой без СССР
Частная американская компания Bradford Exchange выпустила памятную сувенирную монету к 75-летию окончания Второй мировой войны, на которой среди союзников отсутствует СССР.
Обновлено вчера в 21:43
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Общество
В России количество отравленных нитратами овощей выросло почти вдвое
Специалисты проверили новый урожай овощей на содержание нитратов и пришли к неутешительному выводу – их количество, превышающее норму, выросло почти вдвое.
Обновлено в 03:26
Экономика
Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования
Набиуллина отметила, что россияне все равно будут брать займы «не от хорошей жизни»: «На наш взгляд, запрещать ни в коем случае нельзя, потому что тогда люди попадут в руки нелегальных кредиторов».
Обновлено в 05:05
Футбол
Исполком РФС отложил рассмотрение вопроса о лимите на легионеров
Ожидалось, что сегодня Исполком РФС рассмотрит все варианты изменения лимита.
Обновлено в 07:57
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Политика
Путин вручил Матвиенко орден Андрея Первозванного
Президент Владимир Путин вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко орден Святого Апостола Андрея Первозванного — высшую государственную награду России.
Обновлено в 08:02
Политика
Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Политика
Тереза Мэй собралась в отставку
О вероятной отставке Терезы Мэй сообщает издание The Times, ссылаясь на собственный источник в Кабинете министров.
Обновлено в 07:06
Политика
Газовая директива ЕС вступила в силу
Доработанная Газовая директива Евросоюза официально вступила в силу, заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
Обновлено в 06:58
Финансы
Капитализация «Газпрома» превысила 5 трлн руб. впервые за восемь лет
В результате рыночная капитализация компании превысила 5 трлн руб. Как рассказал РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук, это произошло впервые с июня 2011 года.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Суд снял арест со счетов Навального по делу «Ив Роше»
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
В ДНР заявили, что задержанные бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ
Задержанные в самопровозглашённой Донецкой народной республике украинские военнослужащие признались в подготовке диверсии против ОБСЕ.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
Генштаб Украины доведет до конца расследование трагедии в Иловайске
Генштаб Украины доведет до конца расследование трагедии в Иловайске, детали будут обнародованы после того, как дело рассекретят, заявил в четверг глава Генштаба Руслан Хомчак.
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Мать Децла сменила замки в квартире, откуда выехали его вдова и сын
Ирина уже поменяла в квартире замки, поэтому самостоятельно попасть обратно невестка не сможет.
Обновлено вчера в 16:17
Наука
Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления
Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено 21 мая в 07:46
Происшествия
В Дагестане задержан депутат Народного собрания Фикрет Раджабов
Председатель комитета Народного собрания по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению Фикрет Раджабов задержан вчера, 22 мая, поздно вечером в Махачкале после обыска в его доме.
Обновлено в 07:34
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Политика
Порошенко прокомментировал заведенные на него уголовные дела
Порошенко считает, что уголовные дела о госизмене, давлении на судей и вмешательстве в деятельность «Центрэнерго» на него возбудили в связи с началом кампании по выборам в парламент.
Обновлено вчера в 18:26