Политика

Зеленского официально объявили избранным президентом УкраиныГазета.Ru 08:42

Центральная избирательная комиссия Украины официально объявила Владимира Зеленского победителем второго тура президентских выборов, прошедшего 21 апреля. Зеленский набрал 73,22% голосов, за его оппонента - нынешнего президента Украины Петра Порошенко - проголосовали 24,45% избирателей, передает ФАН.
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Зеленский набирает администрацию по объявлению

Вести.Ru14:04

ЦИК официально назвал Зеленского президентом Украины

ФАН07:21

ЦИК Украины официально объявил Зеленского избранным президентом

РИА Новости07:43

Зеленского официально объявили избранным президентом Украины

Газета.Ru08:42

ЦИК объявила Зеленского избранным президентом Украины

РБК06:56

ЦИК Украины подвел итоги выборов. Но инаугурацию избранного президента могут отложить

ТАСС11:20

ЦИК Украины официально признал Зеленского победителем выборов президента

Коммерсантъ06:52
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Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

Обновлено в 09:54
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Зеленский объявил конкурс на должность советника

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Военный автомобиль въехал в толпу протестующих на шоссе в столице Венесуэлы Каракасе.
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Доллар превысил 65 рублей впервые с 8 апреля

Доллар США на Московской бирже поднялся выше 65 руб. впервые с 8 апреля, евро также ускорил рост на последних торгах месяца перед майскими праздниками.
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Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
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Политика

Путин отправил в отставку посла России в Белоруссии

Президент России Владимир Путин отправил в отставку российского посла в Минске и своего спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссией Михаила Бабича, говорится в сообщении на сайте Кремля.
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Происшествия

В Москве грузовик провалился под асфальт

Грузовик провалился на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы, движение транспорта ограничено по трем полосам из четырех, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Названы причины большого спроса на «внедорожный» Datsun Cross

Компания Datsun, которая входит в концерн Nissan, начала продажи в Индонезии своей «внедорожной» модификации компактвэна Datsun Cross весной прошлого года.
Обновлено в 01:55
Происшествия

Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля

30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено в 11:21
Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона

Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено в 09:11
Гаджеты

Новый смартфон Samsung Galaxy S10 5G загорелся и взорвался

Обновлено в 05:09
Политика

Песков назвал еще одну причину выдачи паспортов РФ жителям Донбасса

Напомним, что 24 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса.
Обновлено в 06:24
Общество

Жизнь россиян изменится с 1 мая

Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
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Общество

ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»

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Происшествия

В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины

ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
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Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год

Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 10:59
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«Тоттенхэм» и «Аякс» огласили составы

Тренерские штабы лондонского «Тоттенхэма» и амстердамского «Аякса» огласили стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, который пройдет в Англии.
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Посол США посетил задержанного в России Уилана

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Обновлено в 12:20
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Адвокат Кокорина назвал возможную дату приговора

Приговор футболисту «зенита» Александру Кокорину может быть озвучен 8 мая, заявила его адвокат Татьяна Стукалова.
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Политика

Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече

Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получит одну из наивысших правительственных наград Каталонии - премию Крест Санд-Жорди.
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Белоруссия полностью приостановила приём нефти из России, транзит планируется возобновить 2 мая.
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Зеленский вновь извинился перед Кадыровым

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Как накажут водителя за неправильную перевозку собаки или кошки

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Командующий парадом Победы главком Сухопутных войск России Олег Салюков оценил новый кабриолет Aurus после первой ночной тренировки на Красной площади, которая прошла в понедельник.
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Россия по числу эмигрировавших миллионеров уступила только Китаю

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Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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