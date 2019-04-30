Политика
Зеленского официально объявили избранным президентом УкраиныГазета.Ru 08:42
Центральная избирательная комиссия Украины официально объявила Владимира Зеленского победителем второго тура президентских выборов, прошедшего 21 апреля. Зеленский набрал 73,22% голосов, за его оппонента - нынешнего президента Украины Петра Порошенко - проголосовали 24,45% избирателей, передает ФАН.
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Доллар США на Московской бирже поднялся выше 65 руб. впервые с 8 апреля, евро также ускорил рост на последних торгах месяца перед майскими праздниками.
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Жизнь россиян изменится с 1 мая
Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
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ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 04:47
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Обновлено в 12:20
Происшествия
Адвокат Кокорина назвал возможную дату приговора
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Месси получит одну из наивысших правительственных наград Каталонии
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Россия по числу эмигрировавших миллионеров уступила только Китаю
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