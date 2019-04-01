Политика
ЦИК Украины обработал треть протоколовВести.Ru вчера в 23:05
По итогам обработки 33,28 процента протоколов ЦИК Украины сообщил, что во второй тур выборов президента страны выходят кандидат на высший государственный пост Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко, набравшие 30,16 и 16,69 процента голосов соответственно.
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с чего всё началось
По официальным данным ЦИК, после подсчета 41,59 процента протоколов лидером президентской гонки на Украине является кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, его поддержали 30,20% избирателей.Взгляд.рувчера в 23:59
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Центризбирком Украины обработал более 1% протоколов на выборах президента
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