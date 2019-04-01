ЦИК Украины обработал треть протоколовВести.Ru вчера в 23:05

с чего всё началось

По итогам обработки 33,28 процента протоколов ЦИК Украины сообщил, что во второй тур выборов президента страны выходят кандидат на высший государственный пост Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко, набравшие 30,16 и 16,69 процента голосов соответственно.

Автоспорт Леклер потерял скорость не из-за генератора MGU-H Глава «Феррари» Маттиа Бинотто опроверг информацию, что проблемы Шарля Леклера в ходе гонки были связаны с отказом генератора тепловой энергии MGU-H.

Экономика Социальные пенсии в России увеличились Средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля и после повышения составит 9 266 рублей.

Происшествия На Среднеохтинском проспекте прорвало трубу Петербуржцы сообщают в одной из социальных сетей, что на Среднеохтинском проспекте прорвало трубу.

Финансы «Траст» уценил на 450 млрд руб. токсичные активы санируемых банков Банк непрофильных активов (БНА), созданный ЦБ на базе "Траста" для проблемных активов санировавшихся крупнейших банков — "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка (ПСБ), в начале 2019 года провел первую отрицательную переоценку ценных бумаг и инвестиций на 450 млрд руб. Такие данные содержатся в оборотной ведомости банка.

Общество Назначен начальник управления культуры Челябинска На первом апрельском аппаратном совещании в администрации Челябинска глава города Владимир Елистратов официально представил Элеонору Халикову в новом статусе, как начальника управления культуры, без приставки «и.о.». Соответствующий документ был подписан на прошлой неделе.

Происшествия В Новой Москве неизвестные выстрелили в мужчину из травмата В поселке Коммунарка в Новой Москве после конфликта с двумя неизвестными госпитализирован мужчина с огнестрельными ранениями, передает ТАСС.

Политика Пушков оценил обещание Порошенко победить во втором туре выборов В случае выхода во второй тур президентских выборов на Украине действующий глава государства Петр Порошенко ради победы может задействовать схемы подлогов.

Политика Зеленский опередил Порошенко на выборах президента По результатам экзитпола первое место занял Владимир Зеленский (30,1% голосов), второе – Петр Порошенко (18,5%).

Путешествия Названы самые популярные у иностранцев города России Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.

Политика Глава Тувы рассказал о фирменном шашлыке Владимира Путина Глава Тувы Шолбан Кара-оол поделился сведениями об отдыхе президента России Владимира Путина в регионе.

Кино Умерла сыгравшая девушку Бонда британская актриса Таня Мале Картина получила премию «Оскар» за звуковые эффекты. Мале начала карьеру модели в 16 лет.

Экономика На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП под Тулой В Тульской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек.

Энергетика Правительство может использовать ФНБ для оплаты льгот нефтяникам Правительство ищет способ компенсировать выпадающие доходы бюджета на 190 млрд руб. от увеличения компенсаций нефтяникам за поставки моторного топлива на внутренний рынок.

Здоровье Врачи приняли рак пациентки за половое созревание В Великобритании врачи приняли опухоль мозга пациентки за признаки полового взросления. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Происшествия Фигурантке дела о смерти брата Ким Чен Ына вынесли приговор Гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг, подозреваемую в причастности к смерти Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына — приговорили к трем годам и четырем месяцам заключения.

Происшествия Более 2 млн рублей похитили из квартиры пенсионера в Новой Москве Злоумышленник похитил более 2 млн рублей из квартиры пенсионера, расположенной в поселке Минзаг в Новой Москве, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главка московской полиции.

Экономика «Ъ»: в ФАС предложили сократить число естественных монополий Число естественных монополий в России сократится с 14 до восьми после упразднения закона о естественных монополиях.

Футбол Влашич — о ничьей с «Уфой»: ЦСКА проиграл битву, но не войну Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в «Инстаграме» опубликовал пост после упущенной победы в матче 21-го тура Российской Преьмер-Лиги с «Уфой» (2:2). Соперник сумел уйти от поражения, забив два мяча на 87-й и 90+4-й минутах.

Политика Порошенко рассчитывает на «серьёзных» избирателей — представитель штаба Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский проиграет во втором туре президентских выборов действующему президенту Петру Порошенко, поскольку большинство избирателей будут голосовать «не по приколу», заявил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, сообщило 1 марта информационное агентство «Укринформ».

Здоровье Официально: Какую зарплату получают главврачи в тульских больницах Официально: Какую зарплату получают главврачи в тульских больницах Обнародованы данные о среднемесячной зарплате главврачей в 2018 году.