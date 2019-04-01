ЦИК обработал более половины протоколов на выборах УкраиныМосква 24 вчера в 23:47

с чего всё началось

Шоумен и глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский уверенно лидирует на выборах президента Украины. Согласно информации ЦИК, у него уже 30,20% голосов избирателей. Вторую строчку занимает действующий глава государства Петр Порошенко с 16,64%.

ЦИК обработал более половины протоколов на выборах Украины

Футбол Папа Римский призвал не сравнивать Месси с Богом Папа Римский Франциск назвал кощунством тот факт, что футбольные болельщики называют аргентинского нападающего Лионеля Месси Богом.

Политика ЦИК подсчитал более 95% бюллетеней голосовавших за рубежом украинцев Действующий глава Украины Петр Порошенко лидирует на выборах за рубежом с 38,79% голосов, на второй строчке юморист и актер Владимир Зеленский — 25,82%.

Культура Самая дорогая картина в мире пропала из филиала Лувра Картина художника Леонардо да Винчи под названием «Спаситель мира» (Salvator Mundi) пропала из филиала французского музея Лувр в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Авто Во второй половине марта 13 компаний изменили цены на автомобили По их данным, во второй половине марта (с 16 по 31 марта) цены на свои автомобили изменили 13 автопроизводителей.

Общество ГИБДД хочет ужесточить контроль за автошколами ГИБДД намерена усилить контроль за автошколами, запретив им обучение в режиме онлайн и на необорудованных площадках.

Политика Раскрыты планы Порошенко на второй тур выборов Действующий президент Украины Петр Порошенко имеет больший резерв для добора голосов во втором туре выборов, чем кандидат на должность главы государства Владимир Зеленский.

Происшествия Суд вынес приговор обвиняемой в убийстве брата Ким Чен Ына Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к смерти Ким Чен Нама, который является братом лидера КНДР Ким Чен Ына.

Общество Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.

Политика Глава МВД Ингушетии подал в отставку Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт под отставке.

Происшествия В Аризоне упал вертолет ВМС США, погибли два пилота Близ города Юма в штате Аризона рухнул вертолет Корпуса морской пехоты США.

Экономика Рост промышленного PMI Китая в марте превысил прогнозы Сводный индекс деловой активности, рассчитываемый ГСУ, вырос с 52,4 пункта в феврале, минимума за все время расчета этого показателя (с начала 2017 года), до 54 пунктов в марте - самого высокого уровня с июня 2018 года.

Политика Договор о дружбе России и Украины прекратил действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля.

Политика На Украине подсчитали, во сколько казне обходится Порошенко Украинские СМИ подсчитали, во сколько казне обходится содержание действующего президента страны Петра Порошенко.

Финансы Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.

Политика США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Происшествия Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.

Политика Зеленский рассказал, о чем бы говорил с Путиным при встрече Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует в первом туре выборов, рассказал о том, какой первый вопрос задал бы Владимиру Путину в случае встречи.

Общество Россияне чаще смеются над шутками Задорнова и Петросяна Больше всего голосов (21%) респонденты отдали за творчество Михаила Задорнова. Всего на один процент от него отстал Евгений Петросян.

Интернет Создатель Facebook призвал к госрегулированию Интернета Власти должны активнее участвовать в регулировании Интернета, заявил создатель Facebook Марк Цукерберг на своей странице в этой соцсети.

Энергетика Правительство может использовать ФНБ для оплаты льгот нефтяникам Правительство ищет способ компенсировать выпадающие доходы бюджета на 190 млрд руб. от увеличения компенсаций нефтяникам за поставки моторного топлива на внутренний рынок.

Происшествия Елизавета II решила не водить машину на дорогах общего пользования Королева Великобритании Елизавета II приняла решение отказаться от вождения автомобиля на дорогах общего пользования в связи с недавней аварией с участием ее супруга.

Спорт Ахатова объяснила, почему Гараничев не выиграл масс-старт на ЧР Напомним, Евгений Гараничев мог выиграть масс-старт на чемпионате России по биатлону, но на последнем рубеже допустил три промаха и проиграл в споре за третье итоговое место партнеру по сборной Александру Логинову.

Армия и оружие Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.

Политика Замглавы украинского телеканала назвал «предателями» избирателей Зеленского Лояльный президенту Украины Петру Порошенко заместитель директора «крымско-татарского» телеканала ATR Айдер Муждабаев считает предателями избирателей Владимира Зеленского.

Происшествия В Москве силовики взяли штурмом квартиру вора в законе Мераба Гогии В Москве сотрудники МВД взяли штурмом квартиру 65-летнего грузинского вора в законе Мераба Гогии, известного как Мелия (в переводе с грузинского «лиса» — прим. ред.). Чтобы проникнуть в квартиру на 24-м этаже высотки, бойцам СОБРа пришлось спуститься с крыши и пройти через дверь, ведущую на балкон, сообщает ИА «Прайм Крайм».

Происшествия Полиция нашла взрывчатку на улице Утрехта На одной из улиц города Утрехта (Нидерланды) полиция нашла взрывчатку.

Экономика «Ъ»: в ФАС предложили сократить число естественных монополий Число естественных монополий в России сократится с 14 до восьми после упразднения закона о естественных монополиях.