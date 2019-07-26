Политика
ЦИК Украины обработала 100% электронных протоколовИА Новороссия 03:22
Центральная избирательная комиссия Украины в пятницу, 26 июля, обработала 100% электронных протоколов на досрочных выборах в Верховную раду. Согласно данным на сайте ЦИК, на выборах победила партия "Слуга народа", за которую проголосовали 43,16% избирателей.
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Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
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ГУ МВД Москвы снова предупредило о незаконности акции 27 июля у мэрии
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