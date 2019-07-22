с чего всё началось

После подсчета 11,53 процента протоколов на выборах в Верховную раду лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», которая получает 41,57 процента голосов избирателей, свидетельствуют данные на сайте ЦИК Украины.

ЦИК Украины обработал более 11 процентов протоколов с выборов в Раду

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