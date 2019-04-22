Политика
ЦИК Украины обработал половину протоколов на выборах президентаРИА Новости 20:29
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,01% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,65% избирателей, соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 50,18% протоколов.
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Армия и оружие
Сирийские суточные проплыли мимо моряков
Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено в 17:53
Общество
Названы пять самых опасных животных России
Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено вчера в 19:50
Общество
«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока
Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов по субсидированным тарифам из Владивостока в Москву и Новосибирск на 2019 год, сообщает в понедельник администрация Приморья.
Обновлено в 21:13
Футбол
Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол
Футболисты "Пари Сен-Жермен" в ранге чемпионов Франции обыграли "Монако" в домашнем матче 33-го тура Лиги 1.
Обновлено в 17:18
Авто
Китайско-итальянский кроссовер SWM G01 F добрался до дилеров
Добрался до дилеров китайско-итальянский кроссовер SWM G01 F, являющийся спортивной модификацией кроссовера G01.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 262
Обновлено в 20:59
Хоккей
Сборная России проиграла команде США на юниорском чемпионате мира
Следующий и последний матч на групповом этапе юниорская сборная России проведет во вторник, 23 апреля.
Обновлено в 12:13
Политика
Савченко назвала виновных в ухудшении отношений России и Украины
Депутат Верховной рады Надежда Савченко обвинила в ухудшении отношений Украины с Россией «безмозглых политиков».
Обновлено в 20:42
Авто
Honda представила «заряженный» Civic в модификации Si
На автосалоне в Нью-Йорке состоялся дебют спортивной модификации Honda Civic 2019 модельного года, получившей приставку Si в названии.
Обновлено в 03:17
Общество
Граждане оценят качество госуслуг по пятибалльной шкале
В Минэкономразвития надеются, что в первый календарный год показатель удовлетворенности населения качеством сервиса составит не менее 85%, а в следующие 12 месяцев работы — 90%.
Обновлено в 14:00
Экономика
Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей
Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.
Обновлено 19 апреля в 21:44
Религия
В понедельник 22 апреля у православных начнется Страстная седмица
В понедельник 22 апреля 2019 года православные верующие вступят в Страстную седмицу – неделю, которая завершится Пасхой, Светлым Христовым Воскресением.
Обновлено в 07:00
Общество
Михалков решил засудить торговцев биодобавками
Режиссер Никита Михалков намерен подать заявление в полицию на торговцев биологическими добавками, которые использовали его фотографии в рекламных целях.
Обновлено в 19:18
Происшествия
Более 3,6 тысячи животных погибли в Забайкалье от степных пожаров за два дня
По данным на утро 21 апреля, от пожаров пострадали 29 человек, четверо из которых находятся в тяжёлом состоянии.
Обновлено в 21:14
Политика
Саакашвили увидел «российский след» в беспорядках в Панкисском ущелье
События в Панкисском ущелье обусловлены несколькими факторами, включая "интерес России к беспорядкам" в регионе.
Обновлено в 18:39
Экономика
«Вам достаточно»: Валерий Касплер не смог отсудить у мэрии Барнаула миллионы за перевозку пенсионеров
Суд решил, что компания депутата гордумы Валерия Касплера уже получила из бюджета достаточно преференций.
Обновлено в 20:34
Происшествия
В Кемерове горели два общежития
В Кемерове горели два общежития. В соцсетях появились фото и видео пожаров.
Обновлено в 10:54
Здоровье
В Казани провели уникальную операцию по удалению опухоли печени
Отмечается, что ранее подобные операции проводили только с помощью разрезов. На все врачам потребовалось 4 часа.
Обновлено в 14:59
Происшествия
Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина
Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон впервые вышла в свет после третьих родов
Обновлено в 18:00
Происшествия
Жительница Кузбасса впала в кому из-за суши
Печально закончилась любовь жительницы Белова к японской кухне. Беловчанка приобрела свежие суши в одном из городских кафе.
Обновлено в 06:22
Политика
Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины
Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
Обновлено в 18:43
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл хотят отправить с миссией в Африку
Герцог и герцогиня Сассекские рассматривают ЮАР и Малави в качестве места проживания Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл могут переехать в Африку, сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источник в Букингемском дворце.
Обновлено в 04:51
Кино
Вторая серия «Игры Престолов» появилась в сети раньше времени
В интернете, на несколько часов раньше премьеры, появилась вторая серия знаменитого сериала «Игра Престолов».
Обновлено в 19:38
Происшествия
В Японском море спасли экипаж «затонувшей» подлодки
Обновлено в 21:03
Здоровье
Важный человек в стране требует отменить майские праздники
Геннадий Онищенко уверен, что майские праздники негативно сказываются на здоровье россиян, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:15
Космос
Как выглядит развитие черной дыры
Благодарим за видео пользователя YouTube BlackHoleCam.
Обновлено 19 апреля в 10:16
Армия и оружие
СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России
По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено в 08:57
Космос
О консервации «гагаринского старта» на Байконуре сообщил источник
Роскосмос приступил к подготовке по консервации площадки космодрома Байконур, с которой стартовал космонавт Юрий Гагарин.
Обновлено в 21:05
Экономика
Сергей Носов: Прямые поставки топлива – единственная возможность снизить цену на Колыме
Генеральный директор компании "РН Аэро" Кирилл Молоденков заверил в готовности уже в июле 2019 года начать поставки в Магаданскую область авиационного топлива напрямую с нефтеперерабатывающих заводов.
Обновлено в 19:55