Политика

ЦИК Украины обработал половину протоколов на выборах президентаРИА Новости 20:29

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,01% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,65% избирателей, соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 50,18% протоколов.
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ЦИК Украины обработал более половины протоколов

Известия20:25

Зеленский лидирует на выборах президента Украины после подсчета 5,27% протоколов, набирая 71,9% голосов

Эхо Москвы16:20

Зеленский сохраняет лидерство на выборах на Украине

Газета.Ru21:52

ЦИК Украины обработал половину протоколов на выборах президента

РИА Новости20:29

ЦИК Украины обработал 50% протоколов на выборах президента

RT на русском20:09

На Украине продолжается подсчет голосов на президентских выборах. Но результат известен

ТАСС18:19

Зеленский увеличил отрыв от Порошенко на выборах

Rusvesna.su17:39
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Армия и оружие

Сирийские суточные проплыли мимо моряков

Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено в 17:53
Общество

Названы пять самых опасных животных России

Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено вчера в 19:50
Общество

«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока

Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов по субсидированным тарифам из Владивостока в Москву и Новосибирск на 2019 год, сообщает в понедельник администрация Приморья.
Обновлено в 21:13
Футбол

Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол

Футболисты "Пари Сен-Жермен" в ранге чемпионов Франции обыграли "Монако" в домашнем матче 33-го тура Лиги 1.
Обновлено в 17:18
Авто

Китайско-итальянский кроссовер SWM G01 F добрался до дилеров

Добрался до дилеров китайско-итальянский кроссовер SWM G01 F, являющийся спортивной модификацией кроссовера G01.
Обновлено в 12:16
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 262

Обновлено в 20:59
Хоккей

Сборная России проиграла команде США на юниорском чемпионате мира

Следующий и последний матч на групповом этапе юниорская сборная России проведет во вторник, 23 апреля.
Обновлено в 12:13
Политика

Савченко назвала виновных в ухудшении отношений России и Украины

Депутат Верховной рады Надежда Савченко обвинила в ухудшении отношений Украины с Россией «безмозглых политиков».
Обновлено в 20:42
Авто

Honda представила «заряженный» Civic в модификации Si

На автосалоне в Нью-Йорке состоялся дебют спортивной модификации Honda Civic 2019 модельного года, получившей приставку Si в названии.
Обновлено в 03:17
Общество

Граждане оценят качество госуслуг по пятибалльной шкале

В Минэкономразвития надеются, что в первый календарный год показатель удовлетворенности населения качеством сервиса составит не менее 85%, а в следующие 12 месяцев работы — 90%.
Обновлено в 14:00
Экономика

Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей

Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.
Обновлено 19 апреля в 21:44
Религия

В понедельник 22 апреля у православных начнется Страстная седмица

В понедельник 22 апреля 2019 года православные верующие вступят в Страстную седмицу – неделю, которая завершится Пасхой, Светлым Христовым Воскресением.
Обновлено в 07:00
Общество

Михалков решил засудить торговцев биодобавками

Режиссер Никита Михалков намерен подать заявление в полицию на торговцев биологическими добавками, которые использовали его фотографии в рекламных целях.
Обновлено в 19:18
Происшествия

Более 3,6 тысячи животных погибли в Забайкалье от степных пожаров за два дня

По данным на утро 21 апреля, от пожаров пострадали 29 человек, четверо из которых находятся в тяжёлом состоянии.
Обновлено в 21:14
Политика

Саакашвили увидел «российский след» в беспорядках в Панкисском ущелье

События в Панкисском ущелье обусловлены несколькими факторами, включая "интерес России к беспорядкам" в регионе.
Обновлено в 18:39
Экономика

«Вам достаточно»: Валерий Касплер не смог отсудить у мэрии Барнаула миллионы за перевозку пенсионеров

Суд решил, что компания депутата гордумы Валерия Касплера уже получила из бюджета достаточно преференций.
Обновлено в 20:34
Происшествия

В Кемерове горели два общежития

В Кемерове горели два общежития. В соцсетях появились фото и видео пожаров.
Обновлено в 10:54
Здоровье

В Казани провели уникальную операцию по удалению опухоли печени

Отмечается, что ранее подобные операции проводили только с помощью разрезов. На все врачам потребовалось 4 часа.
Обновлено в 14:59
Происшествия

Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина

Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес

Джессика Симпсон впервые вышла в свет после третьих родов

Обновлено в 18:00
Происшествия

Жительница Кузбасса впала в кому из-за суши

Печально закончилась любовь жительницы Белова к японской кухне. Беловчанка приобрела свежие суши в одном из городских кафе.
Обновлено в 06:22
Политика

Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины

Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
Обновлено в 18:43
Общество

Принца Гарри и Меган Маркл хотят отправить с миссией в Африку

Герцог и герцогиня Сассекские рассматривают ЮАР и Малави в качестве места проживания Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл могут переехать в Африку, сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источник в Букингемском дворце.
Обновлено в 04:51
Кино

Вторая серия «Игры Престолов» появилась в сети раньше времени

В интернете, на несколько часов раньше премьеры, появилась вторая серия знаменитого сериала «Игра Престолов».
Обновлено в 19:38
Происшествия

В Японском море спасли экипаж «затонувшей» подлодки

Обновлено в 21:03
Здоровье

Важный человек в стране требует отменить майские праздники

Геннадий Онищенко уверен, что майские праздники негативно сказываются на здоровье россиян, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:15
Космос

Как выглядит развитие черной дыры

Благодарим за видео пользователя YouTube BlackHoleCam.
Обновлено 19 апреля в 10:16
Армия и оружие

СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России

По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено в 08:57
Космос

О консервации «гагаринского старта» на Байконуре сообщил источник

Роскосмос приступил к подготовке по консервации площадки космодрома Байконур, с которой стартовал космонавт Юрий Гагарин.
Обновлено в 21:05
Экономика

Сергей Носов: Прямые поставки топлива – единственная возможность снизить цену на Колыме

Генеральный директор компании "РН Аэро" Кирилл Молоденков заверил в готовности уже в июле 2019 года начать поставки в Магаданскую область авиационного топлива напрямую с нефтеперерабатывающих заводов.
Обновлено в 19:55
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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