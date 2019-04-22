Политика
ЦИК Украины обработал более половины протоколовИзвестия 20:25
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набрал во втором туре выборов 73,04%, у Петра Порошенко — 24,61%, сообщает ЦИК республики после обработки 52,03% электронных протоколов. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщает «Интерфакс».
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