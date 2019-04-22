Политика

ЦИК Украины обработал более половины протоколовИзвестия 20:25

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набрал во втором туре выборов 73,04%, у Петра Порошенко — 24,61%, сообщает ЦИК республики после обработки 52,03% электронных протоколов. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщает «Интерфакс».
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Зеленский сохраняет лидерство после обработки 76% протоколов

Известия23:10

Зеленский продолжает лидировать на выборах после обработки 73% протоколов

RT на русском22:29

ЦИК Украины обработал три четверти протоколов

Газета.Ru22:55

ЦИК Украины обработал половину протоколов, Зеленский побеждает с 73,01%

Коммерсантъ20:18

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ТАСС18:19

ЦИК Украины подсчитала свыше 80% бюллетеней

РБК23:21

ЦИК Украины обработал половину протоколов на выборах президента

РИА Новости20:29
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Происшествия

Самолет Kuwait Airways при посадке в Бейруте столкнулся с массой льда

Принадлежащий авиакомпаниии Kuwait Airways самолет получил повреждения при посадке в аэропорту Бейрута.
Обновлено в 21:23
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МИД России прокомментировал итоги выборов на Украине

Статс-секретарь заместителя главы МИД России Григорий Карасин прокомментировал итоги второго тура президентских выборов на Украине.
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СМИ подозревают, что Меган Маркл родила

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Политика

Саакашвили увидел «российский след» в беспорядках в Панкисском ущелье

События в Панкисском ущелье обусловлены несколькими факторами, включая "интерес России к беспорядкам" в регионе.
Обновлено в 18:39
Гаджеты

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Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
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Политика

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Вашингтон больше не намерен идти навстречу странам, импортирующим иранскую нефть.
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«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ

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Армия и оружие

Сирийские суточные проплыли мимо моряков

Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено в 17:53
Общество

Российских дачников штрафуют за теплицы

Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено вчера в 10:19
Политика

Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской

Обновлено в 22:14
Общество

Писатель Дмитрий Быков пообещал Венедиктову скоро вернуться в эфир

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Происшествия

В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек

Обновлено в 21:48
Армия и оружие

Распотрошенные Россией Ан-124 признали аутсайдерами

Обновлено в 17:16
Политика

Зеленский поблагодарил СБУ после оглашения результатов экзитполов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сразу после оглашения результатов экзитполов поблагодарил Службу безопасности Украины (СБУ).
Обновлено в 22:48
Политика

Украинцы поделились ожиданиями от нового президента

Жители Украины ждут от победившего во втором туре выборов президента Владимира Зеленского перемен и надеются на то, что они будут к лучшему.
Обновлено в 19:09
Гаджеты

Названы повседневные ошибки, которые выведут телефон из строя

Каких наиболее частых ошибок при использовании гаджета стоит избегать, чтобы продлить жизнь смартфону, рассказала «Волгоградская правда.ру».
Обновлено в 17:22
Происшествия

Дома для погорельцев в Забайкалье могут построить к сентябрю

Для забайкальцев, которые потеряли во время пожаров 19-20 апреля свои дома и всё имущество, к сентябрю 2019 году будут построены дома.
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Происшествия

Tesla направила группу специалистов в Китай в связи с воспламенением ее автомобиля

Компании Tesla направила в Шанхай группу технических специалистов в связи с сообщениями о том, что один из ее автомобилей загорелся на стоянке в этом городе.
Обновлено в 21:50
Происшествия

Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина

Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 15:05
Здоровье

Бывших пациентов АОДКБ начали массово проверять на гепатит С

По словам медсестры, исследование проводится из-за выявления среди онкобольных детей случаев гепатита С. Теперь проверяют всех пациентов за последние 10 лет.
Обновлено в 22:14
Политика

Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США

Действующий президент Украины Петр Порошенко после проигрыша на выборах главы государства получил гарантии неприкосновенности от США, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Обновлено в 18:01
Происшествия

В центре Киева мужчина напал на сотрудников полиции

В Киеве на Майдане Независимости неизвестный мужчина совершил нападение на сотрудников патрульной полиции и угнал их служебный автомобиль.
Обновлено в 20:27
Общество

«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока в Москву

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Футбол

Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол

Футболисты "Пари Сен-Жермен" в ранге чемпионов Франции обыграли "Монако" в домашнем матче 33-го тура Лиги 1.
Обновлено в 17:18
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Обновлено в 20:57
Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
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Политика

Администрация Порошенко пригласила украинцев на акцию «Спасибо, Петр»

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Музыка

Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ

На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено в 01:57
Общество

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла

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Звезды поздравили своих подписчиков с Вербным Воскресеньем

Сегодня с Вербным воскресеньем своих родственников, друзей и подписчиков поздравляют деятели кино, артисты, музыкальные исполнители, а также другие знаменитости.
Обновлено в 11:00
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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