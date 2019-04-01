ЦИК Украины обработал более половины протоколовВести.Ru 02:05

с чего всё началось

ЦИК Украины обработал более 50 процентов протоколов: около трети избирателей отдали голоса за шоумена Владимира Зеленского (30,2%). Действующий президент Петр Порошенко набрал почти 17 процентов (16,64).

Политика Шоумен Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины с 30 процентами голосов Центризбирком обработал 50 процентов протоколов. У действующего президент Петра Порошенко 16 процентов. Второй тур состоится 21 апреля.

Происшествия Падение метеора в США попало на видео 30 марта жители американского штата Флорида стали свидетелями падения метеора.

Происшествия Пожар на складе на северо-западе Москвы потушен Возгорание на северо-западе Москвы ликвидировано, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Москве.

Политика Пушков спрогнозировал итоги второго тура выборов на Украине Российский сенатор Алексей Пушков предсказал, чем кончится второй тур президентских выборов на Украине.

Экономика Минэкономики хочет выделить на развитие туризма 100 млрд рублей Минэкономики России подготовило «дорожную карту» стратегии развития туристической отрасли сроком на шесть лет, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.

Происшествия Четыре человека скончались после ужина в доме престарелых во Франции Четыре постояльца дома престарелых "Ла Шенре" скончались, еще 22 пострадали во французском городе Лерм, пишет ТАСС со ссылкой на радиостанцию "Франс энфо".

Футбол ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой» В рамках 21 тура российской премьер-лиги по футболу столичные армейцы на своем поле принимали "Уфу" и не смогли добиться максимального результата.

ЖКХ Весенний месячник благоустройства начинается в Москве Традиционный месячник по весенней уборке и благоустройству пройдет в Москве с 1 по 30 апреля.

Кино Умерла сыгравшая одну из девушек Джеймса Бонда актриса На 78-м году жизни скончалась британская актриса Таня Мале. Информация об этом появилась в Twitter франшизы о Джеймсе Бонде.

Путешествия Названы самые популярные у иностранцев города России Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.

Спорт Загитова снялась в модных образах для японского журнала Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова приняла участие в фотосъемке для модного журнала в Японии, сообщает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Бузовой стало плохо после концерта в Мытищах Певице и телеведущей Ольге Бузовой стало плохо после концерта в подмосковных Мытищах.

Политика В штабе Порошенко призвали спокойно принять его победу во втором туре В штабе действующего лидера Украины, самовыдвиженца на президентских выборах Петра Порошенко призвали кандидатов спокойно принять его победу во втором туре голосования, который намечен на 21 апреля.

Политика Терпение Евросоюза в ситуации с Brexit иссякает, заявил Юнкер Евросоюз в ситуации с Brexit проявил много терпения, но оно иссякает, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Важное за сутки Названо оптимальное число стирок джинсов в месяц В британском представительстве компании Levi's рассказали, сколько раз в месяц стоит стирать джинсы.

Технологии В Сети сообщили об утечке данных россиян через кассовые аппараты В Сети сообщили о проведенной экспертами «Первого ОФД» проверки, в результате которой зафиксировали утечку данных россиян через кассовые аппараты.

Хоккей Бобровский признан третьей звездой дня в НХЛ Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский признан третьей звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Футбол Гол Мбаппе принёс победу «ПСЖ» в матче с «Тулузой» В матче 30-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" обыграл "Тулузу" со счётом 1:0. Встреча состоялась в Тулузе на стадионе "Мунисипал".

Происшествия В Камышлове организовали подвоз воды после аварии на насосной станции Власти города Камышлов в Свердловской области организовали подвоз воды в дома, которые остались без воды в результате аварии на насосной станции.

Происшествия В центре Екатеринбурга выходцы из Средней Азии устроили поножовщину В Екатеринбург напротив ТЦ «Успенский» на улице Вайнера толпа выходцев из Средней Азии устроила поножовщину.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Тульской области Пять человек погибли в автоаварии в Тульской области ночью 1 апреля. По информации пресс-службы МЧС, сообщение об аварии поступило в 03:50.