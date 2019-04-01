Политика
ЦИК Украины обработал более половины протоколовВести.Ru 02:05
ЦИК Украины обработал более 50 процентов протоколов: около трети избирателей отдали голоса за шоумена Владимира Зеленского (30,2%). Действующий президент Петр Порошенко набрал почти 17 процентов (16,64).
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с чего всё началось
По официальным данным ЦИК, после подсчета 41,59 процента протоколов лидером президентской гонки на Украине является кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, его поддержали 30,20% избирателей.Взгляд.рувчера в 23:59
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