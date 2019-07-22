Политика

ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в РадуREGNUM 03:49

Центральная избирательная комиссия Украины продолжает подсчёт голосов на досрочных выборах в Верховную раду Украины. В настоящее время уже обработано 100% электронных протоколов с избирательных участков, организованных за границей.
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Партия «Слуга народа» набирает 42,76% после обработки 75% протоколов

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На выборах в Раду обработали 80% протоколов

Взгляд.ру11:54

ЦИК Украины обработал 1% протоколов на досрочных выборах в парламент

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Затонувшую более 50 лет назад подлодку Minerve обнаружили во Франции

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Итоги парламентских выборов на Украине говорят о том, что народ устал от политики запугивания и террора, которая проводилась предыдущими властями страны, заявили в МИД России.
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