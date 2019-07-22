Политика
ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в РадуREGNUM 03:49
Центральная избирательная комиссия Украины продолжает подсчёт голосов на досрочных выборах в Верховную раду Украины. В настоящее время уже обработано 100% электронных протоколов с избирательных участков, организованных за границей.
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Партия Зеленского набрала 41,5% голосов после обработки 10% бюллетеней
Комсомольская правдавчера в 19:58
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Сегодня, 22 июля, бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова, которого подозревали в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, отпустили под домашний арест.
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Хант пригрозил Тегерану увеличением военного присутствия у берегов ИРИ
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Космос
В космосе после запуска «Союза» обнаружили неизвестный предмет
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Самолет с отказавшим двигателем готовится к посадке во «Внуково»
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Audi представил обновленный кроссовер SQ7 TDI
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Изначально «Краснодару» при жеребьевке ЛЧ выпало киевское «Динамо»
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Специалист в области онкопластики молочных желез Жаклин Льюис развенчала наиболее распространенные мифы, касающиеся формы и размера женской груди.
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Как писал News.ru ранее, режиссёр всемирно известной драмы «Титаник» Джеймс Кэмерон восхитился невероятным успехом в прокате фильма «Мстители: Финал».
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На сайте Министерства обороны России появился интерактивный раздел, посвящённый Главному военно-морскому параду, который пройдёт 28 июля в акватории Невы и на Кронштадтском рейде.
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