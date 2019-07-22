Центральная избирательная комиссия Украины продолжает подсчёт голосов на досрочных выборах в Верховную раду Украины. В настоящее время уже обработано 100% электронных протоколов с избирательных участков, организованных за границей.

ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду

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