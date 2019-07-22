Политика
На выборах в Раду обработано 55% протоколовВзгляд.ру 04:44
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 42,48% и сохраняет лидерство по итогам обработки 55,04% протоколов на выборах в Верховную раду. Партия Юрия Бойко «Оппозиционная платформа – за жизнь» набирает 12,91%.
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с чего всё началось
После подсчета 35,5% голосов на выборах в Верховную Раду побеждает партия президента Владимира Зеленского с результатом в 42,2%. Об этом говорят данные ЦИК Украины на 8:45 мск 22 июля.Телеканал RTVI01:47
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