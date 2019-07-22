с чего всё началось

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 42,48% и сохраняет лидерство по итогам обработки 55,04% протоколов на выборах в Верховную раду. Партия Юрия Бойко «Оппозиционная платформа – за жизнь» набирает 12,91%.

На выборах в Раду обработано 55% протоколов

Футбол «Реал» предложил за Неймара 90 млн евро и Бэйла Как сообщает Mundo Deportivo, «сливочные» предложили парижанам 90 млн евро и своего полузащитника Гарета Бэйла в обмен на Неймара.

Политика РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.

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Общество Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.

Финансы Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Политика В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.

Происшествия На Кубани четыре человека погибли в ДТП Четыре человека погибли и еще столько же попали в больницу с травмами после столкновения двух легковушек на Кубани, сообщает региональное управление МВД РФ.

Политика Надежда Савченко получила всего 8 голосов на выборах в Раду Как передают СМИ, Надежда Савченко – депутат Верховной рады Украины получила 8 голосов поддержки в рамках выборов в Раду.

Политика Рабинович заявил, что украинцев ожидает очень плохое будущее Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович выразил мнение, что украинцев возможно ожидает «катастрофическое» будущее, поскольку на внеочередных парламентских выборах пока лидирует «партия войны».

Политика Скончался глава МАГАТЭ Юкия Амано Глава МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, передает ТАСС.

Общество В России ужесточат правила провоза багажа через границу Правила провоза фруктов, овощей и цветов через границу ужесточат в России с 19 августа.

Политика Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.

Здоровье В Забайкалье начали проверку в больнице, где пациенты стирали бинты Минздрав Забайкальского края проведет проверку по жалобе жителей поселка Вершино-Дарасунское, которые вынуждены были стирать бинты из-за отсутствия медикаментов в учреждении, сообщила пресс-служба ведомства.

Происшествия ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в составе группы лиц.

Общество В России ужесточат получение охотничьего билета В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.

Политика Помещение под штаб Навального предоставили без согласия собственников Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.

Интернет Microsoft переименует Windows Defender В инсайдерской сборке Windows 18941 программу Defender Exploit Guard уже переименовали в Microsoft Defender Exploit Guard.

Общество В метро Екатеринбурга открыли вход в ТРЦ В Екатеринбурге открыт новый вход в метрополитен на станции «Геологическая».

Политика На Украине рассказали о ловушке для Зеленского Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.

Политика Китайские компании попросили отменить пошлины на сельхозимпорт из США Китайские компании обратились к властям страны с просьбой отменить пошлины на импорт сельхозпродукции США, передает агентство Синьхуа со ссылкой на китайские власти.

Происшествия В зоопарке Пензы посетители до смерти закормили жеребенка В пензенском зоопарке погиб жеребенок шетлендской пони, которого посетители закормили до смерти.