Политика
После обработки 90% протоколов результат Порошенко упал ниже 16%ИА Новороссия 12:50
Центризбирком Украины обработал более 91% протоколов. По данным ЦИК, во второй тур президентских выборов в Украине выходят Зеленский с 30,25% голосов избирателей и действующий глава государства Порошенко, результат которого упал ниже 16% - до 15,97%.
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Происшествия
В жилом доме на севере Москвы произошёл пожар
Пожар произошёл в жилом доме на севере Москвы вблизи станции метро «Сокол», пострадал по меньшей мере один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 23:08
Политика
Почему 65 лет назад СССР отправил заявку на вступление в НАТО
65 лет назад Советский Союз попросился в НАТО.
Обновлено вчера в 11:19
Политика
«Ростех» подготовит условия для сетей 5G в России к 2024 году
Госкорпорация «Ростех» подготовит план развития и условия для создания беспроводной связи пятого поколения на основе российской инфраструктуры до 2024 года.
Обновлено в 21:32
Происшествия
NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии
Газета подчеркивает, что в 2004 году Блейн был обвинен в сексуальном насилии над женщиной в Лондоне, что грозило ему двумя годами за решеткой, однако после расследования полиция сняла с него обвинения.
Обновлено в 18:07
Политика
Зеленский рассказал о требованиях к Путину
Отвечая журналистам на вопрос о первой встрече с Путиным господин Зеленский сообщил, что к "произошедшему" возврату украинской территории он захочет потребовать у своего российского коллеги только "денежных компенсаций".
Обновлено в 09:32
Кино
О жизни Юлии Началовой снимут кино
Режиссёр Наталья Филатова приступила к работе над художественным фильмом о жизни певицы Юлии Началовой под названием «Буду рядом», сообщает Teleprogramma.pro.
Обновлено в 21:57
Транспорт
Аэропорт «Толмачёво» переходит на летнее расписание
«С 31 марта в аэропорту Толмачёво начнёт действовать летнее расписание с открытием новых рейсов, возобновлением сезонных маршрутов и увеличением частоты по ряду направлений», - рассказали в аэропорту.
Обновлено 30 марта в 03:05
Шоу-бизнес
«Виталик обалденный получился»: Стас Костюшкин «попал» в шоу «Давай поженимся»
На славу разыграл всю страну накануне, в День смеха, популярный певец Стас Костюшкин.
Обновлено в 22:58
Политика
У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Елена Корикова объявила, что беременна
Елена Корикова взбудоражила своих подписчиков в Инстаграме. 46-летняя актриса сообщила, что станет мамой во второй раз.
Обновлено в 17:49
Политика
ЦИК Украины обнародовал первые результаты выборов президента
Обновлено вчера в 15:40
Шоу-бизнес
Мама Сергея Лазарева нежно поздравила сына с днем рождения
Кстати, у Сергея Лазарева уже есть сын. Никита родился еще в 2014 году, но певец долго скрывал его от публики.
Обновлено в 02:41
Политика
Путин подписал закон об ужесточении наказаний для «воров в законе»
Президент России Владимир Путин подписал закон «Об ужесточении ответственности за организованную преступность».
Обновлено в 07:32
Происшествия
Дети журналиста Хашкаджи получили компенсацию после убийства отца
Дети убитого журналиста Джамаля Хашкаджи получили ежемесячные пятизначные выплаты и дома за миллионы долларов в Саудовской Аравии от правительства королевства в качестве компенсации, сообщила The Washington Post.
Обновлено в 21:55
Футбол
Унаи Эмери: «Конкуренты не дадут „Арсеналу“ расслабиться»
Обновлено в 11:52
Политика
Разрыв между Порошенко и Тимошенко на выборах сократился
Обновлено в 12:40
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено в 22:34
Происшествия
В Екатеринбурге разгромили местную редакцию «Коммерсанта»
В Екатеринбурге разгромили офис редакции газеты «Коммерсант», пишет местное издание E1.ru со ссылкой на генерального директора Сергея Плахотина.
Обновлено в 05:44
Авто
Citroen Jumpy получил три новые модификации
Jumpy Driver, как и Jumpy Worker, будет поставляться с двумя вариантами длины кузова – 4,95 м и 5,3 м. Что касается Jumpy City Van, то он предназначен для работы в стесненных условиях мегаполиса.
Обновлено в 07:06
Космос
NASA готовит высадку астронавтов на Луну к 2024 году
Обновлено в 16:50
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Политика
Министр внутренних дел России Колокольцев прибыл в КНДР
Владимир Колокольцев прибыл в столицу Северной Кореи на фоне сообщений о возможном скором визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:16
Футбол
Адиев о решении остаться в «Анжи»: «Определяющим стал звонок Бердыева»
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, почему передумал уходить в отставку.
Обновлено в 21:12
Политика
Россияне высказались об объединении России и Белоруссии
Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено в 23:04
Происшествия
Мособлсуд вынес приговор девушке по делу об убийстве своей семьи
По версии следствия, Переверзева подговорила своего молодого человека Дмитрия Колесникова убить семью и поджечь дом, чтобы получить деньги и недвижимость.
Обновлено в 07:20
Происшествия
В Якутии осуждены организаторы канала нелегальной миграции
Пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия): - Якутским городским судом осуждены организаторы канала нелегальной миграции.
Обновлено в 20:16
Происшествия
В Хабаровске 200 зданий остались без тепла из-за аварии
Без отопления и горячей воды из-за аварии на теплотрассе остались около 200 зданий в центре Хабаровска.
Обновлено в 23:06
Музыка
Мадонна выступит на «Евровидении» за миллион долларов
Представителям «Евровидения» удалось договориться с всемирно известной певицей Мадонной о том, чтобы она выступила на песенном шоу.
Обновлено в 06:55