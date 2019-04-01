Политика

После обработки 90% протоколов результат Порошенко упал ниже 16%ИА Новороссия 12:50

Центризбирком Украины обработал более 91% протоколов. По данным ЦИК, во второй тур президентских выборов в Украине выходят Зеленский с 30,25% голосов избирателей и действующий глава государства Порошенко, результат которого упал ниже 16% - до 15,97%.
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Украинский ЦИК обработал более 90% протоколов, лидирует Зеленский

Росбалт12:05

Зеленский лидирует в 19 областях Украины

ТАСС03:46

ЦИК: Порошенко лидирует по итогам обработки 0,12 процента протоколов

Взгляд.рувчера в 15:46

На Украине обработали более 40% протоколов: разрыв между Зеленским и Порошенко все больше

РЕН ТВ00:15

Явка на выборах на Украине составила больше 60 процентов. После обработки первых бюллетеней лидирует Зеленский

Фонтанка.Рувчера в 17:03

ЦИК Украины: Зеленский лидирует на выборах президента после обработки 10% бюллетеней, Порошенко — второй

Дождьвчера в 19:01

Обработан 81% протоколов: Зеленский опережает Порошенко на 2 млн человек

REGNUM08:13
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 23:13, Ашберн
Происшествия

СКР возбудил дело по факту гибели совладелицы S7 в авиакатастрофе

Обновлено в 13:59
Происшествия

В жилом доме на севере Москвы произошёл пожар

Пожар произошёл в жилом доме на севере Москвы вблизи станции метро «Сокол», пострадал по меньшей мере один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 23:08
Политика

Почему 65 лет назад СССР отправил заявку на вступление в НАТО

65 лет назад Советский Союз попросился в НАТО.
Обновлено вчера в 11:19
Политика

«Ростех» подготовит условия для сетей 5G в России к 2024 году

Госкорпорация «Ростех» подготовит план развития и условия для создания беспроводной связи пятого поколения на основе российской инфраструктуры до 2024 года.
Обновлено в 21:32
Происшествия

NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии

Газета подчеркивает, что в 2004 году Блейн был обвинен в сексуальном насилии над женщиной в Лондоне, что грозило ему двумя годами за решеткой, однако после расследования полиция сняла с него обвинения.
Обновлено в 18:07
Политика

Зеленский рассказал о требованиях к Путину

Отвечая журналистам на вопрос о первой встрече с Путиным господин Зеленский сообщил, что к "произошедшему" возврату украинской территории он захочет потребовать у своего российского коллеги только "денежных компенсаций".
Обновлено в 09:32
Политика

Партия Эрдогана намерена опротестовать итоги местных выборов в Турции

Обновлено в 19:20
Кино

О жизни Юлии Началовой снимут кино

Режиссёр Наталья Филатова приступила к работе над художественным фильмом о жизни певицы Юлии Началовой под названием «Буду рядом», сообщает Teleprogramma.pro.
Обновлено в 21:57
Транспорт

Аэропорт «Толмачёво» переходит на летнее расписание

«С 31 марта в аэропорту Толмачёво начнёт действовать летнее расписание с открытием новых рейсов, возобновлением сезонных маршрутов и увеличением частоты по ряду направлений», - рассказали в аэропорту.
Обновлено 30 марта в 03:05
Шоу-бизнес

«Виталик обалденный получился»: Стас Костюшкин «попал» в шоу «Давай поженимся»

На славу разыграл всю страну накануне, в День смеха, популярный певец Стас Костюшкин.
Обновлено в 22:58
Политика

У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес

Елена Корикова объявила, что беременна

Елена Корикова взбудоражила своих подписчиков в Инстаграме. 46-летняя актриса сообщила, что станет мамой во второй раз.
Обновлено в 17:49
Политика

ЦИК Украины обнародовал первые результаты выборов президента

Обновлено вчера в 15:40
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Мама Сергея Лазарева нежно поздравила сына с днем рождения

Кстати, у Сергея Лазарева уже есть сын. Никита родился еще в 2014 году, но певец долго скрывал его от публики.
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Политика

Путин подписал закон об ужесточении наказаний для «воров в законе»

Президент России Владимир Путин подписал закон «Об ужесточении ответственности за организованную преступность».
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Дети журналиста Хашкаджи получили компенсацию после убийства отца

Дети убитого журналиста Джамаля Хашкаджи получили ежемесячные пятизначные выплаты и дома за миллионы долларов в Саудовской Аравии от правительства королевства в качестве компенсации, сообщила The Washington Post.
Обновлено в 21:55
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Унаи Эмери: «Конкуренты не дадут „Арсеналу“ расслабиться»

Обновлено в 11:52
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Разрыв между Порошенко и Тимошенко на выборах сократился

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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

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Авто

Citroen Jumpy получил три новые модификации

Jumpy Driver, как и Jumpy Worker, будет поставляться с двумя вариантами длины кузова – 4,95 м и 5,3 м. Что касается Jumpy City Van, то он предназначен для работы в стесненных условиях мегаполиса.
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NASA готовит высадку астронавтов на Луну к 2024 году

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Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
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Министр внутренних дел России Колокольцев прибыл в КНДР

Владимир Колокольцев прибыл в столицу Северной Кореи на фоне сообщений о возможном скором визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию, сообщает ТАСС.
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Адиев о решении остаться в «Анжи»: «Определяющим стал звонок Бердыева»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, почему передумал уходить в отставку.
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Россияне высказались об объединении России и Белоруссии

Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
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Без отопления и горячей воды из-за аварии на теплотрассе остались около 200 зданий в центре Хабаровска.
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Мадонна выступит на «Евровидении» за миллион долларов

Представителям «Евровидения» удалось договориться с всемирно известной певицей Мадонной о том, чтобы она выступила на песенном шоу.
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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