ЦИК: Порошенко лидирует по итогам обработки 0,12 процента протоколовВзгляд.ру вчера в 15:46

с чего всё началось

Замыкает тройку глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 15,12%. По данным ЦИК, после подсчета 0,12 процента протоколов наибольшую поддержку Порошенко получил в Тернопольской, Житомирской и Львовской областях, Зеленский – в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской.

Политика Пенсионная реформа: решение КС РФ ударит по авторитету власти Если Конституционный суд России признает пенсионную реформу правительства РФ законной, доверие граждан ко всем ветвям власти будет существенно подорвано.

Политика Климкин поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с Россией Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил украинцев 1 апреля с прекращением договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Авто Раскрыт дизайн гибридного купе Alfa Romeo GTV В Сети появилась фотография гибридного суперкупе Alfa Romeo GTV, выход которого на рынок запланирован на 2022 год.

Армия и оружие Глава NASA заявил об угрозе МКС из-за испытаний Индии в космосе Индийские военные провели противоспутниковые испытания 27 марта, сбив спутник, находившийся на низкой околоземной орбите на высоте 300 км. Премьер-министр Индии Нарендра Моди после успешного уничтожения спутника заявил, что отныне страна стала космической державой, отметив, что испытания не были направлены против какого-либо государства.

Происшествия Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.

Здоровье Петербуржцы больше других россиян болеют коклюшем Роспотребнадзор уверяет, что в 2018 году около 10,4 тысяч россиян переболели коклюшем, из них 1037 человек – это петербуржцы.

Авто УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.

Финансы Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.

Общество Название эры правления нового императора будет объявлено в Японии Название эры правления нового императора Японии будет в понедельник объявлено правительством страны.

Армия и оружие Ил-112В совершил в Воронеже свой первый полет Первому полету предшествовал цикл аэродромных испытаний, в ходе которых была проверена работа всех систем, совершены пробежки по ВПП, и получено заключение о готовности самолета к началу летных испытаний.

Армия и оружие Песков: президентская комиссия по ВТС может собраться до конца апреля Президентская комиссия по военно-техническому сотрудничеству с зарубежными странами может собраться до конца апреля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков газете "Коммерсант".

Авто Mitsubishi купил лицензию на LADA Vesta у «АвтоВАЗа» По словам источника, который предпочел остаться засекреченным, представители компании уже приобрели лицензию на модель у «АвтоВАЗа».

Общество ГИБДД ужесточит контроль за автошколами В России ГИБДД ужесточает контроль за обучением водителей в автошколах.

Происшествия Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов В Нидерландах на реке Западная Шельда рядом с общиной Тернёзен круизный корабль столкнулся с танкером.

Происшествия Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.

Происшествия В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс» Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика Байдена повторно обвинили в домогательствах Кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена второй раз обвинили в сексуальных домогательствах, пишет газета Hartford Courant.

Политика СМИ узнали о визите главы МВД Колокольцева в КНДР Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в Северную Корею, сообщают информагентства со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Финансы Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

Космос Лех Валенса предупредил о скором вторжении пришельцев Сам Лех Валенса считает, что пришельцы оккупируют Землю и уничтожат человеческую цивилизацию (О — оптимизм).

Армия и оружие Обвинение запросило 18 лет колонии для Хисамова "В ходе прений обвинение запросило для Хисамова Д.Ф. 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщил он.

Происшествия В горящих гаражах на западе Москвы нашли гранаты и оружие Оружие и гранаты обнаружены при тушении горящих гаражей на Мичуринском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.