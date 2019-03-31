Политика
ЦИК: Порошенко лидирует по итогам обработки 0,12 процента протоколовВзгляд.ру вчера в 15:46
Замыкает тройку глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 15,12%. По данным ЦИК, после подсчета 0,12 процента протоколов наибольшую поддержку Порошенко получил в Тернопольской, Житомирской и Львовской областях, Зеленский – в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской.
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с чего всё началось
По последним данным ЦИК, после обработки 1,1% протоколов во второй тур проходят шоумен Владимир Зеленский с 26,9% голосов и действующий президент Украины Петр Порошенко с 17,6%. Третью позицию занимает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с результатом 16,4%. Отметим, что ранее, после обработки 0,17% голосов, лидировал Порошенко.Znak.comвчера в 17:26
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