Политика
ЦИК Украины обновила данные о явке на выборах в РадуРБК 09:59
Избирком обнародовал информацию на основании данных по 160 из 199 избирательных округов. После 18:00 ЦИК опубликовала данные по явке уже по 198 округам — показатель составил 36,6%. На прошлых парламентских выборах, в 2014 году, явка была выше — тогда к 16:00 успели проголосовать 40,77% избирателей.
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