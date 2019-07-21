с чего всё началось

Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что к настоящему моменту по данным 11 из 199 округов явка на выборы в Верховную раду составила 15,27%. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на заявление ЦИК.

В ЦИК Украины рассказали о явке на выборы в Раду

Политика Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.

Спорт Российские пловцы завоевали серебро в эстафете на ЧМ Мужская сборная России в составе Владислава Гринева, Владимира Морозова, Климента Колесникова и Евгения Рылова завоевала серебро в эстафете вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу, сообщает ТАСС.

Происшествия Машина въехала в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке Автомобиль въехал в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке, сообщили РИА Новости в Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения Киргизии.

Политика Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.

Политика Украинская оппозиция предупредила об угрозе срыва выборов в Донбассе «Возникла угроза срыва избирательного процесса и тотальной фальсификации волеизъявления избирателей», – заявили в партии.

Футбол Зидан надеется, что Бэйл скоро покинет «Реал» Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан пояснил ситуацию по поводу выставления на трансфер валлийского полузащитника клуба Гарета Бэйла.

Футбол «Ростов» пожаловался Дюкову на судью после матча со «Спартаком» «Ростов» обратился к президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову и главе Департамента судейства и инспектирования Александру Егорову после матча второго тура чемпионата России со «Спартаком».

Происшествия В Петербурге из-за неисправности произошла задержка «Сапсанов» Высокоскоростные поезда "Сапсан", следующие из Петербурга в московском направлении, отправляются с задержкой.

Политика Пенсионерка посоветовала «не играть, а работать» лидеру «Слуги народа» Пожилая жительница Украины, встретившаяся на избирательном участке с лидером партии «Слуга народа» Дмитрием Разумковым, вступила с ним в диалог, в ходе которого порекомендовала политику «не играть, а работать».

Политика ФРГ: Евросоюз может обнулить пошлины на автомобили из США Евросоюз готов снизить пошлины на ввоз автомобилей из США до нуля, заявил глава Министерства экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

Транспорт В московских аэропортах задержали и отменили более 30 рейсов В столичных аэропортах задержали или отменили 33 рейса, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

Гаджеты Xiaomi Mi 9 получит девять новых функций и Android 10 Глава Xiaomi Лей Цзунь (Lei Jun) опубликовал список из девяти новых функций, которые появятся в Mi 9. Как сообщает iXBT, смартфон будет оснащен Android 10.

Политика На Украине на избирательном участке использовали кастрюлю вместо сейфа На одном из избирательных участков в Кировоградской области Украины вместо сейфа пытались использовать опечатанную кастрюлю с надписью «сейф».

Общество В субботу на ВДНХ и в Парк Горького пришли более 270 тысяч гостей Субботние развлекательные мероприятия в столичном парке Горького и ВДНХ посетили более 270 тысяч гостей - они участвовали в битве тортов, играли в большие шахматы, слушали лекции и участвовали в других активностях.

Религия Верующие отмечают День Казанской иконы Божией Матери В местном ряду иконостаса Елоховского собора находится чтимый список Казанской иконы Божией Матери.

Единоборства 40-летний Пакьяо стал суперчемпионом мира Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 килограмма.

Происшествия Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.

Политика Абэ намерен заключить мирный договор с Россией до 2021 года "Хотел бы продвинуться в вопросе заключения (мирного договора с Россией – Прим. ред.) в ходе своего срока", - подчеркнул Абэ в интервью телеканалу NHK.

Общество Фигурант расследования Голунова о кладбищах избавился от активов в России Расследование Ивана Голунова вышло 1 июля, а спустя десять дней Егор Мазараки, которому полностью или частично принадлежали восемь компаний, начал от них избавляться.