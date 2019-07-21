Политика
В ЦИК Украины рассказали о явке на выборы в РадуRT на русском 05:29
Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что к настоящему моменту по данным 11 из 199 округов явка на выборы в Верховную раду составила 15,27%. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на заявление ЦИК.
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Явка на внеочередных парламентских выборах на Украине по состоянию на 16:00 составила 36,25%, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.Коммерсантъ09:56
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