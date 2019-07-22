Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского с большим отрывом лидирует на выборах в Верховную раду, следует из данных ЦИК.

Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду с 38,45% голосов

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