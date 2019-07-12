Политика

ЦИК Украины отказался регистрировать 17 российских наблюдателейТАСС 12:50

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказалась регистрировать 17 наблюдателей - граждан России - в составе официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).
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Киев не пустил российских наблюдателей от ОБСЕ на выборы в Раду

РБК13:59

В ЦИК РФ сожалеют о решении Украины не пускать российских наблюдателей на выборы в Раду

ТАСС14:56

ЦИК Украины отказал 17 наблюдателям из России

Газета.Ru12:44

Украина отказалась пускать на выборы российских наблюдателей ОБСЕ

Lenta.ru13:02

Украинский Центризбирком отказался регистрировать 17 россиян – наблюдателей в составе ОБСЕ

Эхо Москвы13:00

ЦИК Украины отказалась регистрировать 17 российских наблюдателей

RT на русском12:46

ЦИК Украины отказал 17 россиянам в регистрации наблюдателями на выборах

РИА Новости13:09
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:14, Вашингтон
Происшествия

В Туве при опрокидывании автомобиля погибли десять человек

Обновлено в 02:50
Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России

Самым распространенным онкологическим заболеванием в 2018 году стал рак кожи — 78,5 тыс. случаев.
Обновлено в 03:43
Авто

Toyota разрабатывает новый кроссовер

Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено 10 июля в 23:30
Происшествия

Сбой в метро: на Кольцевой линии на рельсы упал человек

Сбой в движении поездов произошёл на Кольцевой линии московского метро вечером 12 июля, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 11:59
Происшествия

В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой

Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
Обновлено в 12:53
Общество

«Открытые медиа»: магазин, который связывают с дочерью Кадырова, продает интимные товары с недействительными чеками

Магазин интимных товаров Lady A, который связывают с дочерью Рамзана Кадырова Айшат, выдает недействительные кассовые чеки и не раскрывает данных о месте производства продукции.
Обновлено в 05:12
Экономика

В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения

"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
Обновлено в 08:28
Происшествия

Следствие просит об аресте замглавы ПФР Иванова

Ходатайство о помещении под стражу заместителя председателя правления Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова поступило в суд от следственных органов.
Обновлено в 06:53
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ

Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Политика

Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля

Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
Обновлено в 12:20
Экономика

Минтруд назвал размер МРОТ на 2020 год

Размер МРОТ в 2020 году Согласно закону, МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года.
Обновлено вчера в 18:24
Политика

Состоялся первый разговор Путина и Зеленского

Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено вчера в 12:02
Футбол

CAS оставил в силе 10-летнее отстранение «Скендербеу» от еврокубков

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию, поданную «Скендербеу» на решение УЕФА, который признал албанский клуб виновным в участии в договорных матчах, сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 13:42
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено в 11:05
Общество

Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию

Обновлено вчера в 10:25
Происшествия

В Абхазии в ДТП с туристическим автобусом погибла россиянка

Туристический автобус попал в ДТП в Гагре, пятеро россиян пострадали, одна гражданка РФ погибла, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков.
Обновлено в 13:02
Экономика

Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора».
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу

Ранее Леди Гагу заподозрили в беременности. Как утверждали западные СМИ, отцом ребенка является актер Купер.
Обновлено в 11:51
Общество

В России могут разрешить использовать в рекламе алкоголя образы людей

В Госдуму внесён законопроект, предлагающий разрешить использовать в рекламе алкоголя образы людей и животных, которые являются зарегистрированными товарными знаками, следует из базы данных палаты.
Обновлено в 14:31
Происшествия

В Тихом океане ВМС США захватили корабль с 7 тоннами кокаина

Обновлено в 08:52
Теннис

Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Политика

Ярош призвал «упаковать десяток итальянцев»

Бывший глава запрещенной в России экстремистской праворадикальной группировки «Правый сектор» Дмитрий Ярош, ныне представляющий партию «Свобода», призвал украинских правоохранителей и патриотов-предпринимателей хватать итальянцев и россиян.
Обновлено в 14:11
Наука

Норвегия ответила на обвинения в расконсервации подлодки «Комсомолец»

Как писал News.ru, утечку радиации на затонувшей в 1989 году подлодке «Комсомолец» зафиксировали учёные в акватории северной Норвегии на границе с Мурманской областью.
Обновлено в 11:20
Политика

Конгресс США ограничил право Дональда Трампа начать войну с Ираном

Ранее Дональд Трамп говорил, что не нуждается в одобрении парламентариев для любых военных действий против Ирана.
Обновлено в 14:03
Политика

Путин рекомендовал дать улице в Петербурге имя Жореса Алферова

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении имени выдающегося ученого, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы задержан в Новой Москве

Обновлено в 14:16
Музыка

Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
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Происшествия

В отеле в Сомали произошел взрыв

Обновлено в 11:58
Общество

Опасная зона: «Сибирские Мальдивы» поставили на круглосуточную охрану

На территории золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5, где и находится "бирюзовое озеро", усилили меры безопасности, разместив круглосуточный пост охраны.
Обновлено в 11:03
Здоровье

Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца

Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
Обновлено вчера в 06:24
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