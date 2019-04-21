ЦИК Украины начал публиковать результаты выборов президентаВедомости 15:00

Шоумен Владимир Зеленский уверенно побеждает во втором туре выборов президента Украины, следует из данных ЦИК по итогам обработки 1,08% протоколов.

Общество Возведение «Северомуйского тоннеля-2» начнется в течение года Группа "Сибантрацит" и УК "ВостокУголь" приступили к работам по подготовке строительства на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии второй очереди Северомуйского тоннеля - "Северомуйский тоннель-2".

Происшествия Огни погаснут на Эйфелевой башне в знак траура Подсветка Эйфелевой башни в Париже будет на время выключена в память о погибших при терактах на Шри-Ланке.

Космос Самый дальний объект Солнечной системы Farout значительно меньше Плутона: его диаметр составляет примерно 500 км против 2377 км у Плутона.

Энергетика «Транснефть» нашла источник загрязнения идущей в Белоруссию нефти Компания «Транснефть» выяснила, что источник загрязения нефти, поступающей на белорусские НПЗ в Мозыре и «Нафтан», находится на участке нефтепровода Самара-Унеча.

Наука Как сидячий образ жизни губит организм Сотни тысяч людей по всему миру ежегодно преждевременно умирают из-за сидячего образа жизни.

Происшествия Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.

Кино Слух: Киану Ривз может появиться в спин-оффе «Форсажа» «Форсаж: Хоббс и Шоу» является спин-оффом к одноименной франшизе и рассказывает о двух наемниках (Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтмем), котоыре считают друг друга заклятыми врагами, но готовы пойти на уступки и объединиться в критических ситуациях — особенно, когда сестру Шоу, агента MI6 (Ванесса Кирби), похищает получеловек, полу-киборг Брикстон.

Политика Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.

Политика Порошенко пообещал подписать закон о языке Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.

Политика Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.

Политика Зеленский назвал задачу номер один после победы Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.

Шоу-бизнес Татьяна Навка показала редкое фото с мужем и дочкой На снимке запечатлены Татьяна с дочкой Надеждой и супругом Дмитрием Песковым.

Наука Метеорологи сообщили о магнитной буре, которая накроет Землю 22 апреля Жителей Земли 22 апреля ожидает мощная магнитная буря. Её спровоцировало появление на Солнце пятна AR2738, сообщает Space Weather.

Политика Верховный лидер Ирана назначил нового главнокомандующего КСИР Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подписал указ о назначении новым главнокомандующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадного генерала Хоссейна Салами.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.

Шоу-бизнес Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.

Футбол «Урал» обыграл «Рубин», забив гол на 12-й секунде матча В матче 24-го тура российской премьер-лиги екатеринбургский «Урал» дома одержал победу над казанским «Рубином» со счетом 2:1. В составе хозяев по мячу забили Андрей Егорычев на 12-й секунде матча и Эрик Бикфалви с передачи Отмана Эль Кабира на 85-й минуте.

Происшествия Убитая в Нигерии иностранка оказалась гражданкой Британии Сабо сообщил, что убитую иностранку звали Фей Муни, ее "идентифицировали как гражданку Великобритании".

Общество В России увеличат количество мест для заправки электромобилей По прогнозам Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры, в ближайшие годы количество электрозарядных станций (ЭЗС) в стране может вырасти в два-три раза.

Кино Вторая серия «Игры престолов» утекла в сеть Пользователи из Германии, оплатившие просмотр восьмого сезона сериала, смогли посмотреть вторую серию сразу после окончания первого эпизода.

Интернет Microsoft прекратит поддержку Windows 8 Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 8 с 1 июля 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Политика Гройсман поздравил Зеленского с победой и поблагодарил Порошенко Ранее Зеленский высказался о судьбе нынешнего генпрокурора Юрия Луценко.