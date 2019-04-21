Политика
ЦИК Украины начал публиковать результаты выборов президентаВедомости 15:00
Шоумен Владимир Зеленский уверенно побеждает во втором туре выборов президента Украины, следует из данных ЦИК по итогам обработки 1,08% протоколов.
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Общество
Возведение «Северомуйского тоннеля-2» начнется в течение года
Группа "Сибантрацит" и УК "ВостокУголь" приступили к работам по подготовке строительства на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии второй очереди Северомуйского тоннеля - "Северомуйский тоннель-2".
Обновлено в 11:28
Происшествия
Огни погаснут на Эйфелевой башне в знак траура
Подсветка Эйфелевой башни в Париже будет на время выключена в память о погибших при терактах на Шри-Ланке.
Обновлено в 13:33
Космос
Самый дальний объект Солнечной системы
Farout значительно меньше Плутона: его диаметр составляет примерно 500 км против 2377 км у Плутона.
Обновлено в 11:06
Энергетика
«Транснефть» нашла источник загрязнения идущей в Белоруссию нефти
Компания «Транснефть» выяснила, что источник загрязения нефти, поступающей на белорусские НПЗ в Мозыре и «Нафтан», находится на участке нефтепровода Самара-Унеча.
Обновлено в 17:05
Наука
Как сидячий образ жизни губит организм
Сотни тысяч людей по всему миру ежегодно преждевременно умирают из-за сидячего образа жизни.
Обновлено в 13:13
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено в 07:28
Происшествия
Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина
Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 15:05
Кино
Слух: Киану Ривз может появиться в спин-оффе «Форсажа»
«Форсаж: Хоббс и Шоу» является спин-оффом к одноименной франшизе и рассказывает о двух наемниках (Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтмем), котоыре считают друг друга заклятыми врагами, но готовы пойти на уступки и объединиться в критических ситуациях — особенно, когда сестру Шоу, агента MI6 (Ванесса Кирби), похищает получеловек, полу-киборг Брикстон.
Обновлено в 11:15
Политика
Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы
Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
Обновлено в 15:08
Политика
Порошенко пообещал подписать закон о языке
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.
Обновлено в 15:13
Политика
Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.
Обновлено в 14:37
Политика
Зеленский назвал задачу номер один после победы
Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено в 16:20
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала редкое фото с мужем и дочкой
На снимке запечатлены Татьяна с дочкой Надеждой и супругом Дмитрием Песковым.
Обновлено в 06:49
Наука
Метеорологи сообщили о магнитной буре, которая накроет Землю 22 апреля
Жителей Земли 22 апреля ожидает мощная магнитная буря. Её спровоцировало появление на Солнце пятна AR2738, сообщает Space Weather.
Обновлено в 15:49
Политика
Верховный лидер Ирана назначил нового главнокомандующего КСИР
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подписал указ о назначении новым главнокомандующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадного генерала Хоссейна Салами.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме
Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
Шоу-бизнес
Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию
Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено в 07:37
Футбол
Головин в матче с «ПСЖ» забил второй гол в чемпионате Франции
Обновлено в 16:49
Футбол
«Урал» обыграл «Рубин», забив гол на 12-й секунде матча
В матче 24-го тура российской премьер-лиги екатеринбургский «Урал» дома одержал победу над казанским «Рубином» со счетом 2:1. В составе хозяев по мячу забили Андрей Егорычев на 12-й секунде матча и Эрик Бикфалви с передачи Отмана Эль Кабира на 85-й минуте.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Убитая в Нигерии иностранка оказалась гражданкой Британии
Сабо сообщил, что убитую иностранку звали Фей Муни, ее "идентифицировали как гражданку Великобритании".
Обновлено в 16:09
Общество
В России увеличат количество мест для заправки электромобилей
По прогнозам Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры, в ближайшие годы количество электрозарядных станций (ЭЗС) в стране может вырасти в два-три раза.
Обновлено в 15:00
Кино
Вторая серия «Игры престолов» утекла в сеть
Пользователи из Германии, оплатившие просмотр восьмого сезона сериала, смогли посмотреть вторую серию сразу после окончания первого эпизода.
Обновлено в 16:12
Футбол
«Спартак» переиграл «Енисей» в матче чемпионата России
Обновлено в 14:37
Игры
Названа дата релиза Cyberpunk 2077
Обновлено в 07:30
Интернет
Microsoft прекратит поддержку Windows 8
Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 8 с 1 июля 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Обновлено в 04:42
Политика
Гройсман поздравил Зеленского с победой и поблагодарил Порошенко
Ранее Зеленский высказался о судьбе нынешнего генпрокурора Юрия Луценко.
Обновлено в 15:27
Футбол
«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму
"Валенсия" в гостях обыграла "Бетис" в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.
Обновлено в 16:55
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Обновлено вчера в 03:34