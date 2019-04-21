Политика

ЦИК Украины начал публиковать результаты выборов президентаВедомости 15:00

Шоумен Владимир Зеленский уверенно побеждает во втором туре выборов президента Украины, следует из данных ЦИК по итогам обработки 1,08% протоколов.
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Центризбирком Украины опубликовал первые результаты выборов президента

RT на русском15:03

Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины

Эхо Москвы17:00

После подсчета 2,24% голосов: Зеленский — 71,43%, Порошенко — 26,22%

Коммерсантъ15:16

Зеленский увеличил отрыв от Порошенко на президентских выборах

РИА Новости17:13

ЦИК: результат Порошенко упал ниже 25% после подсчета около 10% протоколов

ТАСС17:08

Зеленский лидирует после публикации первых данных ЦИК

РБК14:59

Опубликованы новые результаты выборов президента Украины

Газета.Ru16:35
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Общество

Возведение «Северомуйского тоннеля-2» начнется в течение года

Группа "Сибантрацит" и УК "ВостокУголь" приступили к работам по подготовке строительства на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии второй очереди Северомуйского тоннеля - "Северомуйский тоннель-2".
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Огни погаснут на Эйфелевой башне в знак траура

Подсветка Эйфелевой башни в Париже будет на время выключена в память о погибших при терактах на Шри-Ланке.
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Самый дальний объект Солнечной системы

Farout значительно меньше Плутона: его диаметр составляет примерно 500 км против 2377 км у Плутона.
Обновлено в 11:06
Музыка

Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

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Энергетика

«Транснефть» нашла источник загрязнения идущей в Белоруссию нефти

Компания «Транснефть» выяснила, что источник загрязения нефти, поступающей на белорусские НПЗ в Мозыре и «Нафтан», находится на участке нефтепровода Самара-Унеча.
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Как сидячий образ жизни губит организм

Сотни тысяч людей по всему миру ежегодно преждевременно умирают из-за сидячего образа жизни.
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Общество

Дмитрий Быков пришел в сознание

Обновлено в 07:28
Происшествия

Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина

Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
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Кино

Слух: Киану Ривз может появиться в спин-оффе «Форсажа»

«Форсаж: Хоббс и Шоу» является спин-оффом к одноименной франшизе и рассказывает о двух наемниках (Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтмем), котоыре считают друг друга заклятыми врагами, но готовы пойти на уступки и объединиться в критических ситуациях — особенно, когда сестру Шоу, агента MI6 (Ванесса Кирби), похищает получеловек, полу-киборг Брикстон.
Обновлено в 11:15
Политика

Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы

Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
Обновлено в 15:08
Политика

Порошенко пообещал подписать закон о языке

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.
Обновлено в 15:13
Политика

Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.
Обновлено в 14:37
Политика

Зеленский назвал задачу номер один после победы

Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено в 16:20
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На снимке запечатлены Татьяна с дочкой Надеждой и супругом Дмитрием Песковым.
Обновлено в 06:49
Наука

Метеорологи сообщили о магнитной буре, которая накроет Землю 22 апреля

Жителей Земли 22 апреля ожидает мощная магнитная буря. Её спровоцировало появление на Солнце пятна AR2738, сообщает Space Weather.
Обновлено в 15:49
Политика

Верховный лидер Ирана назначил нового главнокомандующего КСИР

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подписал указ о назначении новым главнокомандующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадного генерала Хоссейна Салами.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме

Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
Шоу-бизнес

Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию

Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
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Футбол

Головин в матче с «ПСЖ» забил второй гол в чемпионате Франции

Обновлено в 16:49
Футбол

«Урал» обыграл «Рубин», забив гол на 12-й секунде матча

В матче 24-го тура российской премьер-лиги екатеринбургский «Урал» дома одержал победу над казанским «Рубином» со счетом 2:1. В составе хозяев по мячу забили Андрей Егорычев на 12-й секунде матча и Эрик Бикфалви с передачи Отмана Эль Кабира на 85-й минуте.
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Происшествия

Убитая в Нигерии иностранка оказалась гражданкой Британии

Сабо сообщил, что убитую иностранку звали Фей Муни, ее "идентифицировали как гражданку Великобритании".
Обновлено в 16:09
Общество

В России увеличат количество мест для заправки электромобилей

По прогнозам Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры, в ближайшие годы количество электрозарядных станций (ЭЗС) в стране может вырасти в два-три раза.
Обновлено в 15:00
Кино

Вторая серия «Игры престолов» утекла в сеть

Пользователи из Германии, оплатившие просмотр восьмого сезона сериала, смогли посмотреть вторую серию сразу после окончания первого эпизода.
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Футбол

«Спартак» переиграл «Енисей» в матче чемпионата России

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Игры

Названа дата релиза Cyberpunk 2077

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Интернет

Microsoft прекратит поддержку Windows 8

Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 8 с 1 июля 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
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Политика

Гройсман поздравил Зеленского с победой и поблагодарил Порошенко

Ранее Зеленский высказался о судьбе нынешнего генпрокурора Юрия Луценко.
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Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

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«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму

"Валенсия" в гостях обыграла "Бетис" в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.
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Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки

Обновлено вчера в 03:34
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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