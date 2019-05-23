Политика
ЦИК Украины анонсировал начало избирательной кампании в РадуRambler News Service 06:08
Избирательная кампания в рамках досрочных выборов в Верховную раду начнется 24 мая, заявила председатель ЦИК Украины Татьяна Слипачук в ходе брифинга. Об этом сообщает «Украинская правда».
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Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Кино
Опубликован первый тизер фильма Бондарчука «Притяжение 2»
Первый тизер новой отечественной фантастической картины Федора Бондарчука «Вторжение» появился в Сети.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Задержан криминальный авторитет в Москве
В столице задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, которого подозревают в совершении покушения на главу Волгоградской области в 2016 году.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Супругов из Швеции осудили за принуждение ребенка к вегетарианству
Издание отмечает, что супругов приговорили к трем месяцам тюрьмы. Ребенка передали под опеку другой семье.
Обновлено в 10:39
Хоккей
Россия победила США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:26
Происшествия
СК возбудил дело после смерти дебошира в Домодедово
Обновлено в 12:39
Политика
В Совфеде осудили НАТО за призывы к России уйти из Крыма
Используя Украину, НАТО пытается продолжить свое движение на Восток, чтобы приблизиться к границам России, заявила «Известиям» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.
Обновлено в 05:05
Футбол
Стал известен состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром
Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 05:10
Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России
Обновлено в 06:10
Политика
Пушков заявил, что Зеленский не готов быть президентом
Российский сенатор Алексей Пушков усомнился в готовности Владимира Зеленского быть президентом Украины.
Обновлено в 11:10
Происшествия
В квартире бывшего министра Абызова нашли наркотики
Обновлено в 07:01
Хоккей
Россия победила США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:26
Экономика
Орешкин назвал условия для ускорения российской экономики
В России пока не сформирована модель экономического роста, которая позволила бы выйти на темпы роста ВВП выше 3%, сказал министр экономического развития Максим Орешкин в ходе коллегии его министерства 23 мая, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 12:13
Хоккей
Пять причин, по которым сборная России обыграет США в четвертьфинале чемпионата мира
По итогам группового этапа сборная России выиграла все 7 матчей (американцы только 5), имеет лучшую разницу забитых и пропущенных («+29»), в то время как у США только «+12».
Обновлено вчера в 19:35
Экономика
Приватбанк подал иск к Коломойскому в американский суд
Украинский Приватбанк подал в суд на своего бывшего совладельца, бизнесмена Игоря Коломойского.
Обновлено в 06:33
Кино
Актер Уилл Смит удивился коврам на стенах в квартирах россиян
Американский актер, номинант двух премий «Оскар» Уилл Смит удивился традиции жителей России вешать ковры на стены в своих квартирах.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
Россия направит своих военных специалистов в Республику Конго
Россия и Республика Конго договорились о направлении российских военных специалистов в эту страну, соответствующий контракт был подписан в четверг по итогам российско-конголезских переговоров, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 11:56
Кино
Джордж Мартин пообещал закончить новую книгу
Обновлено в 11:22
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Авто
Серийный Kia XCeed тестируют без камуфляжа
Как сообщают инсайдеры, за производительность Kia Xceed будут отвечать 1,4-литровые турбированные моторы с 140-сильной отдачей и 1,6-литровые турбодвигатели, способные генерировать мощность в 204 л. с. Позже ожидается появление версий с дизельными силовыми установками.
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес
Опубликовано видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В Сети появилось видео свадьбы украинских певцов Алексея Потапенко и Насти Каменских.
Обновлено в 12:54
Авто
Автомобили Ravon начнут собирать в России
Обновлено вчера в 22:57
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Футбол
Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеров
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода
После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.
Обновлено в 09:26
Хоккей
Ди Джей Смит стал главным тренером «Оттавы Сенаторз»
Новым главным тренером клуба Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» стал Ди Джей Смит, информирует официальный сайт канадской команды.
Обновлено в 10:13
Культура
Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:32
Авто
Audi анонсировала выпуск сверхроскошной версии флагмана A8
Предварительно известно, что новый роскошный седан получит в своё оснащение модернизированный мотор W12 с рабочим объёмом 6 литров и мощностью 636 л.с. Вероятнее всего, что дебют Audi A8 Horch совпадёт с выходом обновлённой модели флагманского седан, и состоится это ближе к 2021 году.
Обновлено в 06:21